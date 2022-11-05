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Новости Помощь Украине
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Страны G7 создали энергетический "Рамштайн" для Украины, - Блинкен

блінкен

С целью помощи Украине в восстановлении инфраструктуры, когда Россия намеренно уничтожает объекты энергетики, члены G7 практически создали новый механизм координации – по примеру "Рамштайна", только в энергетической сфере.

Об этом заявил в пятницу в немецком Мюнстере по итогам министерской встречи G7 госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С учетом явно умышленных попыток России, президента путина, уничтожить как можно больше критической инфраструктуры Украины – в частности, энергосетей и объектов, необходимых для отопления домов, чтобы больницы не могли функционировать, школы не могли отапливаться и не имели электропитание – мы ( G7. – Ред.) определили, что вместе можем многое сделать, чтобы помочь украинцам", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и об усилении ее устойчивости. Это, заметил глава американской дипломатии, делается скоординированно, с учетом ресурсов, которые есть у стран "семерки" для ответа на эти вызовы.

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Блинкен подчеркнул, что страны G7 создали фактически отдельный механизм, чтобы осознать, каковы потребности Украины, и что каждое государство может предложить со своей стороны.

"Это немного похоже на Рамштайнский процесс помощи Украине в ее оборонных нуждах. Так что мы делаем то же, только в сфере энергетики", - отметил государственный секретарь США.

G7 (835) Госдепартамент США (1838) помощь (7814) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+16
Після війни треба буде поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з нашими справжніми друзями
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04.11.2022 22:23
+13
Блінкін порохобот!
Порох тиждень тому саме так і сказав "енергетичний Рамштайн"
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04.11.2022 23:01
+11
Чудова новина , наша дипломатія працює
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04.11.2022 22:08
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Чудова новина , наша дипломатія працює
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04.11.2022 22:08 Ответить
Нажаль, у нас дипломатії практично немає.
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04.11.2022 22:10 Ответить
Але ж є результат ! Саме над цим вони працювали останні тижні . Далі працювати будуть світові фахівці енергетики
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04.11.2022 22:24 Ответить
Блінкін порохобот!
Порох тиждень тому саме так і сказав "енергетичний Рамштайн"
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04.11.2022 23:01 Ответить
це американська дипломатія працює!
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05.11.2022 19:16 Ответить
Дякуємо.
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04.11.2022 22:09 Ответить
Після війни треба буде поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з нашими справжніми друзями
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04.11.2022 22:23 Ответить
Арка вже є, можна пофарбувати в кольори веселки... Буде пам'ятник тим хто справді нам допомагає, а не совку.
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04.11.2022 22:30 Ответить
А може як в анедкоті?
- Вуйко Михайло - а як це ви зробили такий мурал -"Україна очами москалів"?, ще й семиметровий?
- Синку, був час, було натхнення... От і виклав їхніми баньками слово Україна...
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05.11.2022 09:24 Ответить
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05.11.2022 10:09 Ответить
шуфрич небитий, що коса неклепана.
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05.11.2022 16:39 Ответить
Спільний ворог - спільні зусилля. Рашку мочити треба невпинно.
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05.11.2022 10:40 Ответить
Де конкретика? одне бла-бла-бла.
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05.11.2022 18:10 Ответить
твоя особиста конкретика в асфальті
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05.11.2022 19:17 Ответить
ти чокнутий? я тут особисто до чого? чи це тому, що ти сам по характеру балабол, от тебе і заїло
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05.11.2022 19:52 Ответить
 
 