Страны G7 создали энергетический "Рамштайн" для Украины, - Блинкен

С целью помощи Украине в восстановлении инфраструктуры, когда Россия намеренно уничтожает объекты энергетики, члены G7 практически создали новый механизм координации – по примеру "Рамштайна", только в энергетической сфере.

Об этом заявил в пятницу в немецком Мюнстере по итогам министерской встречи G7 госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С учетом явно умышленных попыток России, президента путина, уничтожить как можно больше критической инфраструктуры Украины – в частности, энергосетей и объектов, необходимых для отопления домов, чтобы больницы не могли функционировать, школы не могли отапливаться и не имели электропитание – мы ( G7. – Ред.) определили, что вместе можем многое сделать, чтобы помочь украинцам", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и об усилении ее устойчивости. Это, заметил глава американской дипломатии, делается скоординированно, с учетом ресурсов, которые есть у стран "семерки" для ответа на эти вызовы.

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Блинкен подчеркнул, что страны G7 создали фактически отдельный механизм, чтобы осознать, каковы потребности Украины, и что каждое государство может предложить со своей стороны.

"Это немного похоже на Рамштайнский процесс помощи Украине в ее оборонных нуждах. Так что мы делаем то же, только в сфере энергетики", - отметил государственный секретарь США.