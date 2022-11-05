Повторний наступ із Білорусі малоймовірний, - ISW

Повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний. Оскільки наразі на білоруській території мало сил, які змогли б здійснити вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

"На думку ISW, малоймовірно, що Білорусь чи російські війська з Білорусі повторять спробу наступу на Київ, Волинь чи інші регіони. Просто тому, що у них недостатньо техніки в регіоні", - зазначила Степаненко.

При цьому вона підкреслила, в ISW звернули увагу на повідомлення, що деякі російські підрозділи переміщуються до Білорусі, або навпаки білоруська сторона надає техніку РФ.

"Ми бачили безліч повідомлень про те, що білоруська військова техніка переміщується до Росії. Це дозволяє припустити, що вони не розконсервують цю техніку, щоби атакувати Україну з півночі, але транспортують її для зміцнення вже існуючих російських позицій в Україні", - каже аналітик.

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Вона звернула увагу на те, що у Росії виникають проблеми з тренуванням мобілізованих, тому що вони не мають інструкторів і тому росіяни швидше переміщають свій особовий склад до Білорусі, щоб тренувати його, ніж розпочати наступ.

"Такі самі заяви ми чули від української розвідки", - підкреслила аналітик ISW