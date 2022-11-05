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Новини Війна
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Повторний наступ із Білорусі малоймовірний, - ISW

білорусь

Повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний. Оскільки наразі на білоруській території мало сил, які змогли б здійснити вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

"На думку ISW, малоймовірно, що Білорусь чи російські війська з Білорусі повторять спробу наступу на Київ, Волинь чи інші регіони. Просто тому, що у них недостатньо техніки в регіоні", - зазначила Степаненко.

При цьому вона підкреслила, в ISW звернули увагу на повідомлення, що деякі російські підрозділи переміщуються до Білорусі, або навпаки білоруська сторона надає техніку РФ.

"Ми бачили безліч повідомлень про те, що білоруська військова техніка переміщується до Росії. Це дозволяє припустити, що вони не розконсервують цю техніку, щоби атакувати Україну з півночі, але транспортують її для зміцнення вже існуючих російських позицій в Україні", - каже аналітик.

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Вона звернула увагу на те, що у Росії виникають проблеми з тренуванням мобілізованих, тому що вони не мають інструкторів і тому росіяни швидше переміщають свій особовий склад до Білорусі, щоб тренувати його, ніж розпочати наступ.

"Такі самі заяви ми чули від української розвідки", - підкреслила аналітик ISW

Автор: 

армія рф (17509) Білорусь (7938) ISW (653)


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Можливо москалі готують групіровку з кацапів, яка вже має мету наступу. Але їм потрібний час.
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05.11.2022 10:03 Відповісти
В березні на Поліссі були такі самі погодні умови що й зараз Природні умови не помінялися - ліси й болота залишилися ті самі Єдина різниця - зараз всі можливі шляхи та напрями наступу перегороджені нашими лініями оборони (мінні поля та ДОТи) Тоді йшла професійна армія А зараз - "чмобіки-резервісти" Значна частина техніки вже спалена ЗСУ в боях Те саме і з ************ на білоруських складах - частину кацапи використали весною на Поліссі а частину вивезли на Донбас і воюють ними зараз
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05.11.2022 10:46 Відповісти
они и так... изо дня в день шкодливо и падлюче обстреливают прикордонье, запускают мапеды и накапливают рашагофно и раша вооружение...
наступление может и маловероятно, но помощь агрессору - явная..жаль пока не наказуемая !!!
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05.11.2022 11:27 Відповісти
Сирливі вівці. Непварто недооцінювати їхню підлість.
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05.11.2022 11:55 Відповісти
 
 