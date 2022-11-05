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Новини
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У Вуглегірську скоєно замах на "суддю Верховного суду" "ДНР" Нікуліна, - росЗМІ

нікулін

У тимчасово окупованому місті Вуглегірськ Донецької області намагалися ліквідувати так званого "суддю верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна. У нього діагностували вогнепальне поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах назвали його ім’я - це Олександр Нікулін, відомий в Україні своїм вироком іноземним громадянам, захопленим окупантами.

Замах був скоєний четвертого листопада. 

Крім того, що Нікулін із 2019 року є "суддею Верховного суду" "ДНР", він також викладає арбітражний процес у Донецькому університеті. Має вищу освіту, здобуту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. Працює у сфері юриспруденції 37 років.

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Нікулін до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.

На "Миротворці" він має персональну сторінку.

У Вуглегірську скоєно замах на суддю Верховного суду ДНР Нікуліна, - росЗМІ 01

Нікулін розглядав "справу" проти громадян Великої Британії Шона Піннера та Айдена Есліна, а також поданого королівства Марокко Саадуна Брагіма - на чолі "колегії" він визнав їх винними і засудив до страти. Чоловіків збиралися розстріляти. За це СБУ заочно повідомила його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Нагадаємо, що у вересні трьох іноземців вдалося звільнити з російського полону внаслідок обміну.

Автор: 

замах (553) суддя (1584) Вуглегірськ (12) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+7
89 року народження,працює 37 років))))
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05.11.2022 10:47
+5
С нашими недосудьями только так, по другому они не понимают и почему-то в тюрьме тоже не сидят
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05.11.2022 10:34
+5
Так який результат пострілу? Суддя в штани наклав? І ВСЕ?
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05.11.2022 10:35
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С нашими недосудьями только так, по другому они не понимают и почему-то в тюрьме тоже не сидят
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05.11.2022 10:34 Відповісти
з вашими можливо... він давно не наш і "нашим" взагалі ніколи не буа.
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05.11.2022 11:20 Відповісти
А як щодо Віцина і Моргунова?😂
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05.11.2022 10:34 Відповісти
Так який результат пострілу? Суддя в штани наклав? І ВСЕ?
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05.11.2022 10:35 Відповісти
Може інсценування?
Невже, якби насправді був стрілець зі зброєю, то він не зміг би спровадити старого хрича у пекло?
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05.11.2022 10:38 Відповісти
нехай навіть не старого
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05.11.2022 10:39 Відповісти
А ви звернули увагу, що другого суддю верховного суду України з кацапським паспортом досі не звільнено з посади.
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05.11.2022 10:38 Відповісти
І хто його буде звільнять?Такі ж самі упирi ?
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05.11.2022 12:39 Відповісти
всі вони підари в мантіях
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05.11.2022 10:43 Відповісти
89 року народження,працює 37 років))))
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05.11.2022 10:47 Відповісти
Теж звернула увагу, що щось не те. І фото... Якось не сказати, що тому сивому і лисому дядькові 33 роки
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05.11.2022 11:36 Відповісти
Щось не грає, який 1989 рік народження?
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05.11.2022 10:54 Відповісти
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05.11.2022 10:57 Відповісти
с первого раза не получилось, - нужна апелляция на решение=)
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05.11.2022 10:57 Відповісти
Шкода, що не вбили падлюку.
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05.11.2022 11:11 Відповісти
аху**ь у дыры самомнение)))) верховный судья))))) ржунимагу))))
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05.11.2022 11:23 Відповісти
Щоб він здох вже сьогодні 😡
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05.11.2022 11:59 Відповісти
Всю цю мразоту реально відправляти в пекло
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06.11.2022 16:52 Відповісти
 
 