У Вуглегірську скоєно замах на "суддю Верховного суду" "ДНР" Нікуліна, - росЗМІ
У тимчасово окупованому місті Вуглегірськ Донецької області намагалися ліквідувати так званого "суддю верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна. У нього діагностували вогнепальне поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Пізніше у місцевих телеграм-каналах назвали його ім’я - це Олександр Нікулін, відомий в Україні своїм вироком іноземним громадянам, захопленим окупантами.
Замах був скоєний четвертого листопада.
Крім того, що Нікулін із 2019 року є "суддею Верховного суду" "ДНР", він також викладає арбітражний процес у Донецькому університеті. Має вищу освіту, здобуту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. Працює у сфері юриспруденції 37 років.
Нікулін до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.
На "Миротворці" він має персональну сторінку.
Нікулін розглядав "справу" проти громадян Великої Британії Шона Піннера та Айдена Есліна, а також поданого королівства Марокко Саадуна Брагіма - на чолі "колегії" він визнав їх винними і засудив до страти. Чоловіків збиралися розстріляти. За це СБУ заочно повідомила його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Нагадаємо, що у вересні трьох іноземців вдалося звільнити з російського полону внаслідок обміну.
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