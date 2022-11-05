Окупанти обстріляли Покровськ із застосуванням безпілотників "Shahed-136"

Рашисти напередодні увечері обстріляли Покровськ, попередньо, із застосуванням безпілотників Shahed-136.

Інформація про руйнування і постраждалих встановлюється. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської військової адміністрації.

"Минула доба пройшла неспокійно, м. Покровськ зазнало обстрілів. За інформацією від Ситуаційного центру ГУНП в Донецькій області: 4 листопада о 19:10 року внаслідок обстрілу (попередньо із застосуванням безпілотників Shahed-136), сталося влучання ВНП в районі вул. Нахімова м. Покровськ. Через загрозу повторного обстрілу сили та засоби від Головного управління не залучаються", - йдеться в повідомленні..

Інформація про руйнування і постраждалих встановлюється.

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