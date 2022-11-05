Окупанти обстріляли Покровськ із застосуванням безпілотників "Shahed-136"
Рашисти напередодні увечері обстріляли Покровськ, попередньо, із застосуванням безпілотників Shahed-136.
Інформація про руйнування і постраждалих встановлюється. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської військової адміністрації.
"Минула доба пройшла неспокійно, м. Покровськ зазнало обстрілів. За інформацією від Ситуаційного центру ГУНП в Донецькій області: 4 листопада о 19:10 року внаслідок обстрілу (попередньо із застосуванням безпілотників Shahed-136), сталося влучання ВНП в районі вул. Нахімова м. Покровськ. Через загрозу повторного обстрілу сили та засоби від Головного управління не залучаються", - йдеться в повідомленні..
Інформація про руйнування і постраждалих встановлюється.
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Херсон вряд ли может постигнуть участь Мариуполя. Такое мнение в интервью Главреду (https://glavred.info/ukraine/my-sshibaem-vse-samolety-ekspert-poyasnil-pochemu-herson-ne-stanet-vtorym-mariupolem-10422860.html) озвучил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
"Даже заминировать город, чтобы его подорвать, невозможно, потому как для этого нужны десятки тонн взрывчатки, сотни КАМАЗов. А вот авиация это может сделать - точно так же, как это было в Мариуполе, Алеппо. Один российский бомбардировщик может брать на борт 5-7 тонн и высыпать их, бомбя по площадям города и сравнивая их с землей. Но авиация РФ не выйдет в район Херсона и в сам Херсон, поскольку там уже развернута наша система ПВО - мы сшибаем все самолеты", - пояснил Свитан.