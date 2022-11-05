УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини
6 886 30

Новим "міським головою" Маріуполя став ексмер Якутська й Іркутська Бердников

бердников

Новим де-факто очільником окупаційної адміністрації Маріуполя став росіянин Дмитро Бердников, колишній мер Якутська й Іркутська.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото і написав: "Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердников Дмитро. Росіянин з краю оленіводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська".

Як зазначив Андрющенко, причиною "зміни лідера" є внутрішньополітична боротьба. "Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенку (призначеному тимчасовим очільником окупаційної "адміністрації" Маріуполя - ред.) причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів", - зазначив радник міського голови.

Також дивіться: Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу. ФОТО

За його словами, зміна "керівництва" стала повною несподіванкою для місцевих колаборантів.

"При тому, що з понеділка більшість колаборантів - заступників та працівників середньої ланки окупаційної "адміністрації" буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенком збережуть функцію "говорящої голови", але від усіх процесів у місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений уже", - зазначив Андрющенко.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок обстрілів. Маріуполь сьогодні без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у місті залишаються понад 100 тисяч жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у Маріуполі буде встановлена після деокупації, може йтися про десятки тисяч людей, - Зеленський

Колаборанта Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили "мером" Маріуполя.

Автор: 

Маріуполь (3235) мер (506) окупація (6717) Андрющенко Петро (695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
05.11.2022 12:48
+12
Прямо как гладиаторы в Древнем Риме:
- Аве, Цезарь. Идущие на смерть приветствуют тебя
- Аве, Путин. Идущие ***** приветствуют тебя.
показати весь коментар
05.11.2022 12:53
+9
Його треба вбити.
показати весь коментар
05.11.2022 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гуский мир во всей красе
показати весь коментар
05.11.2022 12:44 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2022 12:48 Відповісти
Прямо как гладиаторы в Древнем Риме:
- Аве, Цезарь. Идущие на смерть приветствуют тебя
- Аве, Путин. Идущие ***** приветствуют тебя.
показати весь коментар
05.11.2022 12:53 Відповісти
😂

Флагман ЧФ РФ залишається незмінний
показати весь коментар
05.11.2022 12:53 Відповісти
Його треба вбити.
показати весь коментар
05.11.2022 12:49 Відповісти
Якщо хтось колись був у цих містах, то бачив в яких тяжких умовах там проживають люди. Маю на увазі Іркутськ, Якутськ. Те ж саме буде і в Маріуполі. Його люди самі порішать
показати весь коментар
05.11.2022 14:50 Відповісти
воно не Дмитро
показати весь коментар
05.11.2022 12:49 Відповісти
Буде примушувати мешканців Маріуполя танцювати осуохай - традиційний хороводовий круговий танець якутів.
показати весь коментар
05.11.2022 12:49 Відповісти
Смерть кацапським окупантам!
показати весь коментар
05.11.2022 12:50 Відповісти
Хтось із зрадників повірив, що окупанти визнають їх рівними?
показати весь коментар
05.11.2022 12:50 Відповісти
А хтось хоче бути цим свиням рівней?
показати весь коментар
05.11.2022 18:46 Відповісти
Та дехто хотів.
показати весь коментар
05.11.2022 23:49 Відповісти
ну-ну....залетело гофно далеко...
показати весь коментар
05.11.2022 12:50 Відповісти
Сама страшна роZZійськая ракета це ракета "Сызрань"

після її попадання в українське місто воно перетворюється на Сызрань
показати весь коментар
05.11.2022 12:51 Відповісти
Очередная "одухотворённая" парашная рожа. Но без стакАна она не смотрится.
показати весь коментар
05.11.2022 12:54 Відповісти
Сподіваюся, ця голова голова залишиться у Маріуполі назавжди. Не факт, що разом з тілом. Не факт, що у заспиртованій банці. Можливо, десь прикопаною біля смітника.
показати весь коментар
05.11.2022 12:59 Відповісти
Цікаво на скільки років він там залишиться? Він знає що його можуть вбити бо ходить під охороною
показати весь коментар
05.11.2022 13:16 Відповісти
Косоглазая макака у себя в ****** превратил города в помойку, теперь взялся за наши. Надеюсь подохнет шлюхин сын ускогдазой *****
показати весь коментар
05.11.2022 13:31 Відповісти
Все советское дерьмо во все дырочки равно..что решето...🤣протекает и воняет Мавзолеем...,а потом распадом 🤣
показати весь коментар
05.11.2022 13:31 Відповісти
РюZкий,значит ум и глаз уZkий...,типа калмыко-монгол...🦍..они там все Шариковы🦍 не вставшие с Кален..дяревня Простоквашино...кота Матроскина.. где полно Гуталина 😆и Боярышника...
показати весь коментар
05.11.2022 13:37 Відповісти
Це йому як нагорода що послали на югА.
показати весь коментар
05.11.2022 13:43 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
показати весь коментар
05.11.2022 13:50 Відповісти
Гарні слова, але на жаль в оригіналі не так
показати весь коментар
05.11.2022 14:34 Відповісти
ну й що? Головне - ідея захисту рідної землі від загарбника. І викладена та ідея талановито.
показати весь коментар
05.11.2022 17:20 Відповісти
Звичайно, все так!
показати весь коментар
05.11.2022 17:21 Відповісти
чергове чмо з перекрученим українським прізвищем Бердник. Скільки ж вас там на ерефії манкуртів без роду і племені
показати весь коментар
05.11.2022 14:14 Відповісти
Есть деталька, ещё совковая тут. Якутск, Заполярье, льгота по сроку выхода на пенсуху возрастная. Мариуполь, зона боевых действий. Льгота по баблу, добавка тоже к пенсухе. Скорее так верней.
показати весь коментар
05.11.2022 14:16 Відповісти
+ грабувати, грабувати і ще раз грабувати....
показати весь коментар
05.11.2022 14:35 Відповісти
**** як уявляю що в мій європейський маріуполь наприіжджало усіляких оленеводів із мухосранска і зажопінска, так лють лютєйша бере. Потвори
показати весь коментар
05.11.2022 14:22 Відповісти
 
 