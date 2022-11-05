Новим "міським головою" Маріуполя став ексмер Якутська й Іркутська Бердников

Новим де-факто очільником окупаційної адміністрації Маріуполя став росіянин Дмитро Бердников, колишній мер Якутська й Іркутська.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото і написав: "Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердников Дмитро. Росіянин з краю оленіводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська".

Як зазначив Андрющенко, причиною "зміни лідера" є внутрішньополітична боротьба. "Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенку (призначеному тимчасовим очільником окупаційної "адміністрації" Маріуполя - ред.) причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів", - зазначив радник міського голови.

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За його словами, зміна "керівництва" стала повною несподіванкою для місцевих колаборантів.

"При тому, що з понеділка більшість колаборантів - заступників та працівників середньої ланки окупаційної "адміністрації" буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенком збережуть функцію "говорящої голови", але від усіх процесів у місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений уже", - зазначив Андрющенко.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок обстрілів. Маріуполь сьогодні без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у місті залишаються понад 100 тисяч жителів.

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