За тиждень морські піхотинці знищили 150 загарбників, дев’ять танків і 22 БТР, - ВМС

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 29 жовтня по 04 листопада знищили 150 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ВМС ЗСУ.

За уточненими даними в період з 29.10.2022 по 04.11.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 150 окупантів, танків – 9, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 22, САУ – 9, причепної артилерії – 4, мінометів – 12, АТТ – 6, а також 3 сховища з боєприпасами та склад з пально-мастильними матеріалами.

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