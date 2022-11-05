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Новини Війна
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За тиждень морські піхотинці знищили 150 загарбників, дев’ять танків і 22 БТР, - ВМС

херсонщина,техніка,червоне

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 29 жовтня по 04 листопада знищили 150 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ВМС ЗСУ.

За уточненими даними в період з 29.10.2022 по 04.11.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 150 окупантів, танків – 9, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 22, САУ – 9, причепної артилерії – 4, мінометів – 12, АТТ – 6, а також 3 сховища з боєприпасами та склад з пально-мастильними матеріалами.

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Автор: 

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Честь і хвала , Вам , дорогі наші захисники і величезне ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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05.11.2022 14:49 Відповісти
 
 