За тиждень морські піхотинці знищили 150 загарбників, дев’ять танків і 22 БТР, - ВМС
Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 29 жовтня по 04 листопада знищили 150 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ВМС ЗСУ.
За уточненими даними в період з 29.10.2022 по 04.11.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 150 окупантів, танків – 9, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 22, САУ – 9, причепної артилерії – 4, мінометів – 12, АТТ – 6, а також 3 сховища з боєприпасами та склад з пально-мастильними матеріалами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар05.11.2022 14:49 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль