Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян на Луганщині. ВIДЕО

Гвардійці оприлюднили відео, як розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Про це повідомляє Нацгвардія України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці 27 Печерської бригади НГУ виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

"У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.

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