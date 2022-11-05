Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян на Луганщині. ВIДЕО
Гвардійці оприлюднили відео, як розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.
Про це повідомляє Нацгвардія України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бійці 27 Печерської бригади НГУ виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
"У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+53 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар05.11.2022 13:29
+42 Amber
показати весь коментар05.11.2022 13:28
+20 Bob Fayn
показати весь коментар05.11.2022 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
......а так бИло па дамашнєму.....
Об этом сообщили в https://t.me/VDlegionoffreedom/2998 Telegram-канале Легиона. Там также отметили: екатеринбуржские партизаны совершили акцию в поддержку «боевого крыла» организации, которое воюет сейчас на стороне Украины.
«Наше подпольное движение продолжает противостоять преступному режиму в России. Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаер-шоу в Екатеринбурге.
..https://t.me/AFUStratCom/9275
https://t.me/Ukraine_365News/40171 https://t.me/Ukraine_365News/40171
Тільки в ЄС та ООН не кажіть, бо московія під санкціями, а наші воїни тим дикунам допомагають. Хто чим: хто вогню підкине (щоб не змерзли), хто вибухом спасе від звірів диких, хто переправу зруйнує (вода холодна - застудяться), а хто взагалі вирішує всі їхні проблеми, видаючи безкоштовний квиток на концерт кабиздоха.
Най доброта наших воїнів не знає меж, а засоби робити те добро завжди будуть під рукою в достатній кількості! "Творі дабро на всєй Зємлеє" (с)
Доступно для iPhone и Android. Несложное в использовании.
У меня друг детства ДАП защищал (Коля Боднар, может кто сталкивался). Тоже на недомове балакает. Юрий Швец, Олег Жданов, Арестович на ней же за таких припизженых как ты беспокоятся. Им тоже не забудь написать, баран недоделаный. И не забудь под каждым русскоязычным комментом своего говна подлить. Не забывай, изделие №2, что ты ведь плюнул в лицо всем, кто тут на русском пишет. И не только здесь пишет, в окопах народ тоже далеко не весь вышиватный, но никто не делает из этого проблемы.
К слову, об окопах... Я так понимаю, что ты как ярый патриот, вещаешь именно оттуда, каждодневно укладывая в чернозем полчища орков.
Практически все с Украины, кого я знаю здесь, говорят на русском (я живу возле DC). Но это никому не мешает помогать ВСУ деньгами и участвовать в акциях возле Капитолия. Предлагаю их тоже обложить ***** и отказаться от помощи ибо мова не та. Заодно в Украине чтобы только ярые мовныки перечисляли не нужды страны...
Если ты настолько ущербен в своей мовной агонии, что тебе не хватает мозгов перестать ***********, извиниться за свое ********* и сфокусироваться не реальных врагах Украины, пользуйся платными услугами (если тупость не позволяет найти песню в сети) и не морочь людям голову на публичном ресурсе.
Да, ты ж еще небось себя уже частью Евросоюза считаешь? Нет?
Так я тебе намекну, что цивилизованные люди прежде всего уважают законы.
А поскольку ты полный *****, не знающий как пользоваться клавиатурой, то я тебе приведу выдержку из статьи 10 Конституции Украины.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#n54 № 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Слушай, а ведь ты крутой... Давай ты на меня в суд подашь за то, что не на той мове балакаю? Я не против. Или очко жим-жим?
Данное решение (3.6.1) относится к регулированию использования украинского языка на гос. уровне в исполнительных, образовательных учреждениях, фильмах и тд. К бытовухе никакого отношения. Ни больше, ни меньше.
Садись - два.
4. Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4199 частини третьої статті 10 Конституції України в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє розвиткові мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4202 стаття 11 Конституції України).
Неприпустимість привілеїв чи обмежень, в тому числі і за мовними ознаками, закріплена в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4240 частині другій статті 24 Конституції України.
Я готов найти адвоката в Украине, дать тебе его контакты, ты письменно изложишь ему все свои мысли о том, что я не на той мове говорю, может еще не так дышу, подпишешь. Далее будешь это всё объяснять в суде. Там люди имеют квалификацию и рассудят who is who.
Готов?