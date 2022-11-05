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Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян на Луганщині. ВIДЕО

Гвардійці оприлюднили відео, як розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Про це повідомляє Нацгвардія України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці 27 Печерської бригади НГУ виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

"У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) Національна гвардія (1542)


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Топ коментарі
+53
Активисты Легиона «Свобода России» в Екатеринбурге подожгли железнодорожные составы с горючим. Топливо предназначалось для снабжения путинских войск, воюющих против Украины.

Об этом сообщили в https://t.me/VDlegionoffreedom/2998 Telegram-канале Легиона. Там также отметили: екатеринбуржские партизаны совершили акцию в поддержку «боевого крыла» организации, которое воюет сейчас на стороне Украины.

«Наше подпольное движение продолжает противостоять преступному режиму в России. Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаер-шоу в Екатеринбурге.
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05.11.2022 13:29
+42
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.11.2022 13:28
+20
во імя Байрактара ..Джавеліна..і св'ятого Хаймарса.оркам кіздєц.
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05.11.2022 13:58
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Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.11.2022 13:28 Відповісти
Любви, счастья и крепкого здоровья усопшим оркам
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05.11.2022 13:51 Відповісти
і мірной зємлі над головой
......а так бИло па дамашнєму.....
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05.11.2022 23:18 Відповісти
Активисты Легиона «Свобода России» в Екатеринбурге подожгли железнодорожные составы с горючим. Топливо предназначалось для снабжения путинских войск, воюющих против Украины.

Об этом сообщили в https://t.me/VDlegionoffreedom/2998 Telegram-канале Легиона. Там также отметили: екатеринбуржские партизаны совершили акцию в поддержку «боевого крыла» организации, которое воюет сейчас на стороне Украины.

«Наше подпольное движение продолжает противостоять преступному режиму в России. Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаер-шоу в Екатеринбурге.
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05.11.2022 13:29 Відповісти
це дуже добрий симптом!
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05.11.2022 14:28 Відповісти
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05.11.2022 15:19 Відповісти
Спеціалісти. Бачать те, що звичайна людина розгледіти не може. Ніхто не розбігається, сплять і вже схоже і не прокинуться.
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05.11.2022 13:31 Відповісти
еееее...не скажіть..коли бачу трупи рашистів,то мов би "Карвалол"
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05.11.2022 13:42 Відповісти
ооо..найшов..свіжак Прямо "в яблучко" і кацап вже 200.кацап в норі ховався...от паскуда.https://t.me/AFUStratCom/9275 Nov 5 at 11:31
..https://t.me/AFUStratCom/9275
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05.11.2022 13:54 Відповісти
Трупи рашистів - це мабуть, як наркотик, - завжди хочеться повторити)
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05.11.2022 16:35 Відповісти
Геть з Украіни , кляті москалі 😡
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05.11.2022 13:33 Відповісти
А над Львівщиною сьогодні https://www.drobro.com.ua/lvivshchyna-cherez-nich-bula-atakovana-drony-kamikadze-video/ косили шахедів (Відео)
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05.11.2022 13:34 Відповісти
то всьо херня башкір проти Хаймарсів...Лук і стріли.
https://t.me/Ukraine_365News/40171 https://t.me/Ukraine_365News/40171

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05.11.2022 13:35 Відповісти
Кацапи-рашисти вже стільки лиха наробили в Україні, що їх усіх проклянуть до 5-го коліна наперед!
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05.11.2022 13:39 Відповісти
ненависть к немцам сколько колен длилась?
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05.11.2022 15:19 Відповісти
Добра все ж таки нація - українці! Дали трішки вогню, щоб рашисти не замерзли, не захворіли...
Тільки в ЄС та ООН не кажіть, бо московія під санкціями, а наші воїни тим дикунам допомагають. Хто чим: хто вогню підкине (щоб не змерзли), хто вибухом спасе від звірів диких, хто переправу зруйнує (вода холодна - застудяться), а хто взагалі вирішує всі їхні проблеми, видаючи безкоштовний квиток на концерт кабиздоха.
Най доброта наших воїнів не знає меж, а засоби робити те добро завжди будуть під рукою в достатній кількості! "Творі дабро на всєй Зємлеє" (с)
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05.11.2022 13:49 Відповісти
во імя Байрактара ..Джавеліна..і св'ятого Хаймарса.оркам кіздєц.
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05.11.2022 13:58 Відповісти
Дякуємо, ЗСУ!
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05.11.2022 15:28 Відповісти
Хто знає назву музики з відео підкажіть будь ласка.
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05.11.2022 16:25 Відповісти
Есть приложение Shazam - определяет песню.
Доступно для iPhone и Android. Несложное в использовании.

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06.11.2022 02:35 Відповісти
Ты вежливо спросил, я вежливо ответил. Быдлан в данном случае это ты.
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06.11.2022 17:20 Відповісти
Ты не украинец, ты тупой бычара, не более.
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07.11.2022 16:55 Відповісти
Нее ущербное, пойдешь нахер ты... К тебе как к человеку, а ты как чмо последнее. Таких как ты необходимо жизненно учить как разговаривать вежливо с незнакомыми людьми, которые тебе ничего плохого не сделали, а наоборот - помогли.

У меня друг детства ДАП защищал (Коля Боднар, может кто сталкивался). Тоже на недомове балакает. Юрий Швец, Олег Жданов, Арестович на ней же за таких припизженых как ты беспокоятся. Им тоже не забудь написать, баран недоделаный. И не забудь под каждым русскоязычным комментом своего говна подлить. Не забывай, изделие №2, что ты ведь плюнул в лицо всем, кто тут на русском пишет. И не только здесь пишет, в окопах народ тоже далеко не весь вышиватный, но никто не делает из этого проблемы.
К слову, об окопах... Я так понимаю, что ты как ярый патриот, вещаешь именно оттуда, каждодневно укладывая в чернозем полчища орков.

Практически все с Украины, кого я знаю здесь, говорят на русском (я живу возле DC). Но это никому не мешает помогать ВСУ деньгами и участвовать в акциях возле Капитолия. Предлагаю их тоже обложить ***** и отказаться от помощи ибо мова не та. Заодно в Украине чтобы только ярые мовныки перечисляли не нужды страны...

Если ты настолько ущербен в своей мовной агонии, что тебе не хватает мозгов перестать ***********, извиниться за свое ********* и сфокусироваться не реальных врагах Украины, пользуйся платными услугами (если тупость не позволяет найти песню в сети) и не морочь людям голову на публичном ресурсе.
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08.11.2022 01:49 Відповісти
Я здається чітко висловився хто ти і куди тобі йти з твоєю псячою говіркою
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11.11.2022 14:09 Відповісти
Мене просто дивує це ж якою треба бути худобою щоб вперто дзявкати мовою окупанта до українців, це виглядає як якесь знущання.
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11.11.2022 14:21 Відповісти
Ось відео на цю тему https://m.youtube.com/watch?v=0eVwt0cq2jk всім москворотим обовязково для перегляду.
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11.11.2022 14:26 Відповісти
Не обижай собак, они умнее чем такое убожество как ты. Обосрался, коменты ссыкливо поудалял и снова развонялся. Я так же чiтко тебе говорю - ты ЧМО и недостоин звания Украинца, твое место в хлеву с т.н. москалями, которые срут, гадят и чмырят друг друга ни за что.

Да, ты ж еще небось себя уже частью Евросоюза считаешь? Нет?
Так я тебе намекну, что цивилизованные люди прежде всего уважают законы.

А поскольку ты полный *****, не знающий как пользоваться клавиатурой, то я тебе приведу выдержку из статьи 10 Конституции Украины.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#n54 № 10-рп/99 від 14.12.99 }

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
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11.11.2022 18:00 Відповісти
Подивися відео яке я тобі надав, а також почитай рішення КСУ 3.6.1, щоб скористатись статтею 10 ти маєш визнати себе якимсь нацменом це по-перше, а по-друге немає жодшого пояснення чи тлумачення як саме цапська чи ще якась мова прирівнюєиься чи має розвиватись це просто слова.
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11.11.2022 22:04 Відповісти
То якого ти роду та племені кончита недомовна?
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11.11.2022 22:11 Відповісти
У меня гражданство США, думаю вполне сойду за нацмена. Поэтому буду говорить хоть на русском, хоть на английском. Встречу такого героя как ты, хоть в штатах, хоть в Украине - подам в суд. Будет блеять в суде как козлик и ходить с кислым лицом. Херой интернетный
Слушай, а ведь ты крутой... Давай ты на меня в суд подашь за то, что не на той мове балакаю? Я не против. Или очко жим-жим?
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12.11.2022 03:56 Відповісти
https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/361-derzhavna-mova https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/361-derzhavna-mova

Данное решение (3.6.1) относится к регулированию использования украинского языка на гос. уровне в исполнительных, образовательных учреждениях, фильмах и тд. К бытовухе никакого отношения. Ни больше, ни меньше.

Садись - два.
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12.11.2022 04:18 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#n54

4. Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4199 частини третьої статті 10 Конституції України в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє розвиткові мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4202 стаття 11 Конституції України).

Неприпустимість привілеїв чи обмежень, в тому числі і за мовними ознаками, закріплена в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4240 частині другій статті 24 Конституції України.
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12.11.2022 06:55 Відповісти
То як саме сприяє розвитку? Якось дозволяє смердіти окупансткою де заманеться? Нічого подібного, мовою спілкування на теріторії України являється українська мова, а решта мов є іноземними мовами нацменшин і цими мовами можна говорити вільно лише в побуті, десь на кухні чи з таким же нацменом як сам за пивом у барі і так працює у всіх країнах Європи. Статтю про рівноправство приплів, сміх і гріх, ця стаття щоб ніхто нікого не принижув з нацменів одне одного, бо апріорі державна мова в приорітеті над иншими в будь-якій країні вимагатимуть говорити мовою країни знаходження, лише між собою громадяни тієї чи иншої країни говорять рідною, скажімо умовна Болгарія, до болгара завжди нацмен звертатиметься болгарською, теж саме Польща, Німеччина та ще багато країн, тому ти до українців звертаєшся українською мовою або йдеш в дупу зі своєю недомовою худоби та кріпаків як її називав царський двір московії спілкубчись між собою французькою.
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12.11.2022 09:47 Відповісти
Слушай, ты взрослый пацан... Нужно отвечать за базар по-взрослому...
Я готов найти адвоката в Украине, дать тебе его контакты, ты письменно изложишь ему все свои мысли о том, что я не на той мове говорю, может еще не так дышу, подпишешь. Далее будешь это всё объяснять в суде. Там люди имеют квалификацию и рассудят who is who.
Готов?
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12.11.2022 20:25 Відповісти
В тебе много энергии, я все жду твоих фоток из окопов, где ты так же патриотичен, крут и смел как в интернете. Пока что вся твоя патриотичность заключается в вони с дивана.
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12.11.2022 21:05 Відповісти
Убойна пісня!
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05.11.2022 16:35 Відповісти
ШОТО ЗЕЛЯ ЗА НАЦИКОВ СХОПИВСЯ !?)
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06.11.2022 01:37 Відповісти
Непонятно, но здорово!
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06.11.2022 10:24 Відповісти
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07.11.2022 00:47 Відповісти
 
 