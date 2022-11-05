У МЗС відреагували на визнання Іраном поставок дронів Росії: Україна довіряє лише фактам

Після того, як Іран визнав поставки дронів Росії, в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що наша країна буде і надалі робити усе для того, аби унеможливити використання РФ іранського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян публічно визнав, що Тегеран передавав бойові безпілотники Росії нібито за декілька місяців до повномасштабної війни проти України. Водночас раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння РФ.

До того ж, Абдоллахіян поширив інсинуації про начебто відмову України від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

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"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - написав Ніколенко.

За його словами, Іран має усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії Росії проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки країни-агресора.