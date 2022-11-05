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Новини
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У МЗС відреагували на визнання Іраном поставок дронів Росії: Україна довіряє лише фактам

олег,ніколенко

Після того, як Іран визнав поставки дронів Росії, в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що наша країна буде і надалі робити усе для того, аби унеможливити використання РФ іранського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян публічно визнав, що Тегеран передавав бойові безпілотники Росії нібито за декілька місяців до повномасштабної війни проти України. Водночас раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння РФ.

До того ж, Абдоллахіян поширив інсинуації про начебто відмову України від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

Також читайте: Іран уперше визнав, що надавав Росії дрони, але "обмежену кількість і до війни в Україні", - Associated Press

"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - написав Ніколенко.

За його словами, Іран має усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії Росії проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки країни-агресора.

Автор: 

Іран (2045) МЗС (4139) росія (65346) дрони (4757) Ніколенко Олег (365)


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Факт що раша іран кндр зліплені з одного лайна
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05.11.2022 15:33 Відповісти
Визнали,значить ще не зовсім пропащі,як їхні "братікі" кацапи.
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05.11.2022 15:47 Відповісти
визнали, але як постачали так і постачають. Плюс ще у перспективі балістичні ракети на черзі.
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05.11.2022 15:51 Відповісти
ага, от тільки скажуть потім, що ракети ще за часів совка продали
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05.11.2022 15:55 Відповісти
визнали, та не зовсім...
приперті фактами і доказами все одно брешуть і викручуються як вужі на пательні...
то ж вони такі як і раша брехуни смердючі...
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05.11.2022 15:53 Відповісти
Ну от як ось ціх ж-опа-лизів назвати по інакшому - пів року 2021 всі розвідки миру казали - буде війна з рифою. У відповідь - Не нагнетайте. Фактам вони довіряють. Зелена наволочь.
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05.11.2022 16:09 Відповісти
всесвітній інтернаціонал виродків - москалі, північні корейці та перси ... ідея фікс у цих азіатів: "нагидити всьому світу, або здохнути".
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05.11.2022 17:15 Відповісти
їбанати, чи як?
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05.11.2022 18:35 Відповісти
 
 