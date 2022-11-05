РФ складно забезпечувати армію новим озброєнням, - Байден

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї. - Ред.)", - заявив Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочипів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочипів у США.

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"У нас були проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чіпів. Ми посилали їм (українцям. - Ред.) "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна", - додав Байден.