УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11602 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 252 7

РФ складно забезпечувати армію новим озброєнням, - Байден

байден

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї. - Ред.)", - заявив Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочипів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочипів у США.

Дивіться: Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян на Луганщині. ВIДЕО

"У нас були проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чіпів. Ми посилали їм (українцям. - Ред.) "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна", - додав Байден.

Автор: 

армія рф (17509) Байден Джо (2888) зброя (7472) росія (65346)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якутський скульптор в підмогу
показати весь коментар
05.11.2022 15:55 Відповісти
Ишь ты обеспечение им подавай, а как же тяготы и лишения воинской службы. Выдали хб, кирзачи, портянки, стальную каску, вещь мешок в плесени, автомат ******.ный и уря в бой за власть кровавого афериста ***********, семь руплей довольствия и перловку с куском волосатого сала.
показати весь коментар
05.11.2022 16:14 Відповісти
Трамп пытался уговорить тайванскую TSMC построить производство в США, но что-то пошло не так.
показати весь коментар
05.11.2022 16:18 Відповісти
компания TSMC не планирует в ближайшем будущем строить заводы в Европе, а сосредоточится на заводах в США и Японии.
показати весь коментар
05.11.2022 16:56 Відповісти
компания инвестировала 12 млрд долларов в строительство новых заводов по производству чипов в США. Помимо этого, TSMC совместно с Sony Group строят завод в Японии. Эти шаги, по мнению компании, должны решить проблему с дефицитом полупроводников.
показати весь коментар
05.11.2022 16:57 Відповісти
Проте все ж можливо, на жаль...
показати весь коментар
05.11.2022 17:13 Відповісти
Звісно коли влада в США міняється с Байдена на республіканця, то одразу на світ Божий повилазило багато правдорубів чого США так мало допомагають Україні. Ми і так знали що мало допомоги від такої мега країни як США (військові склади там більщі ніж в паращі на порядок)
ДЕ ВОНИ БУЛИ РАНІШЕ - У КВІТНІ, ТРАВНІ, ЧЕРВНІ З ЛИПНЕМ ?
показати весь коментар
05.11.2022 17:50 Відповісти
 
 