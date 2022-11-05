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Новини Війна
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Доброволець з Австралії Тревор К’єлдала загинув, захищаючи Україну

свеча

Мешканець Брісбена (Австралія) Тревор К’єлдала загинув під час бойових дій в Україні.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ та торгівлі Австралії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ABC.

Офіс міністра закордонних справ Пенні Вонг підтвердив, що пан К'єльдал був із Брісбена. Представник Департаменту закордонних справ і торгівлі заявив, що офіційні особи надавали консульську допомогу сім'ї чоловіка.

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ї та просимо поважати їхнє приватне життя у цей скрутний час. Ми не можемо надати додаткові коментарі", - сказав представник.

Також читайте: Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор був улюбленим членом родини.

"Мої співчуття сім'ї цього чоловіка та його друзям. Його смерть трагічна новина. Нагадую людям, щоб вони не їздили в Україну. Це небезпечне місце", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Автор: 

Австралія (431) смерть (6757) втрати (4413) добровольці (924)


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Топ коментарі
+37
спочивай з миром, герою
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05.11.2022 17:00
+30
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають.....
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05.11.2022 17:04
+30
Усі іноземці які загинули в України повинні отримати нагороду Героя України
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05.11.2022 17:07
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не тільки Україну, а й демократію
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05.11.2022 16:59 Відповісти
спочивай з миром, герою
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05.11.2022 17:00 Відповісти
Сум.
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05.11.2022 17:00 Відповісти
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають.....
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05.11.2022 17:04 Відповісти
Усі іноземці які загинули в України повинні отримати нагороду Героя України
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05.11.2022 17:07 Відповісти
На Параді Перемоги має бути згаданий в прямому етері кожен загиблий, іноземець він, чи українець. Всі вони вже сини України, без поділу. І кожна сім'я не має бути забута.
І слова "вічна пам'ять" не мають бути просто словами...
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05.11.2022 17:08 Відповісти
пацану царство небесное
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05.11.2022 17:09 Відповісти
R.I.P.
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05.11.2022 17:11 Відповісти
Щось з фото не склалося
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05.11.2022 17:16 Відповісти
Царство Небесне ГЕРОЮ...
як жеж далеко залетів австралійський сокіл...щоби скласти за Україну свої широкі крила...
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05.11.2022 17:30 Відповісти
😢
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05.11.2022 18:21 Відповісти
Вечная Светлая Память Герою‼️🙏🙏🙏Низкий поклон‼️❤️💙💛
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05.11.2022 18:32 Відповісти
Саме тому і кажу, що в Україні повинен буть створений Меморіал типу "Арлінгтону" Саме тіло поховане на батьківщині , а в столиці - символічний "кенотаф" І на плиті повинно буть вказано повне ім"я, дата народження, дата смерті, національна (державна) належність і місце загибелі Можна вказать державні нагороди
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05.11.2022 17:32 Відповісти
Додам: Для зручності пам"ятні плити варто розмістить у відповідності з місцем загибелі - по областях, де люди загинули
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05.11.2022 18:43 Відповісти
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05.11.2022 17:45 Відповісти
Сьогодні читав, що і тайванці за нас воюють, деякі навіть також загинули. Розуміють вони, що якщо не завалити свінособакію, то Тайвань може стати наступним
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05.11.2022 18:08 Відповісти
Сумно... Наших хлопців жаль. Але коли іноземці русню їбашать, то це також гідно поваги
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05.11.2022 18:30 Відповісти
Ещё больше! Всем Героям Вечная Светлая Память❤️‼️🙏🙏🙏💙💛
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05.11.2022 18:34 Відповісти
Слава Воїну! Слава Герою з Австралії!
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05.11.2022 18:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Австралії!!!
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05.11.2022 18:59 Відповісти
Spo4ivay z mirom,Voine.Dyakuemo za zaxist Ukraini.
Ruhe in Frieden.
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05.11.2022 19:13 Відповісти
Слава Герою з Австралії! Спочивай собі з міром герою.
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05.11.2022 20:11 Відповісти
 
 