Російських відмовників командири тримають в підвалі, б’ють та погрожують розстрілом, - росЗМІ

Групі російських військовослужбовців, які написали рапорти з відмовою воювати проти України, погрожують розстрілом, переконуючи їх вирушити на передову.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про групу російських військовослужбовців, які відступили з-під Лиману за наказом свого керівництва. Але потім відмовилися повертатися під обстріл.

Під вартою вони перебувають від початку жовтня. Спочатку їх утримували в підвалах в Рубіжному та Кременній. Потім перевели до колишньої колонії в Перевальську.

Читайте: У РФ довелося виготовити печатки, щоб ставити відмітки про відмову воювати в України, - Антон Геращенко

Коли про цю групу відмовників дізналися журналісти, чоловіків перевезли до нового табору-підвалу. Де саме він знаходиться - невідомо. Відмовники вийшли на зв’язок з рідними та розповіли, що їх уже кілька днів не годували.

"Ми розстріляємо вас та кинемо в одну яму, а родичам скажемо, що ви без вісті зникли", - погрожують військовим командири.

"Третього листопада всі хлопці зателефонували рідним, сказали, що їм повідомили про те, що за ними зараз приїдуть і відвезуть їх додому, після чого годин за п'ять мені зателефонував чоловік і сказав, що їх обдурили. Погрузили їх у машину і сказали: "Або на передок, або у підвал". Вони сказали, що воювати не підуть. Їм сказали: "Отже, будете в ямі сидіти", - наводить видання слова дружини мобілізованого росіянина.

Також читайте: Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ

При цьому дружина ще одного солдата розповіла, що чоловіків, яких утримують у підвалі, повністю роздягали, щоб відібрати у них телефони.

"Мій чоловік і ще 80 людей, сидять у підвалі, їх розділи догола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Примушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - додає вона.