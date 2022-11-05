Російських відмовників командири тримають в підвалі, б’ють та погрожують розстрілом, - росЗМІ
Групі російських військовослужбовців, які написали рапорти з відмовою воювати проти України, погрожують розстрілом, переконуючи їх вирушити на передову.
Про це пише незалежне російське видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про групу російських військовослужбовців, які відступили з-під Лиману за наказом свого керівництва. Але потім відмовилися повертатися під обстріл.
Під вартою вони перебувають від початку жовтня. Спочатку їх утримували в підвалах в Рубіжному та Кременній. Потім перевели до колишньої колонії в Перевальську.
Коли про цю групу відмовників дізналися журналісти, чоловіків перевезли до нового табору-підвалу. Де саме він знаходиться - невідомо. Відмовники вийшли на зв’язок з рідними та розповіли, що їх уже кілька днів не годували.
"Ми розстріляємо вас та кинемо в одну яму, а родичам скажемо, що ви без вісті зникли", - погрожують військовим командири.
"Третього листопада всі хлопці зателефонували рідним, сказали, що їм повідомили про те, що за ними зараз приїдуть і відвезуть їх додому, після чого годин за п'ять мені зателефонував чоловік і сказав, що їх обдурили. Погрузили їх у машину і сказали: "Або на передок, або у підвал". Вони сказали, що воювати не підуть. Їм сказали: "Отже, будете в ямі сидіти", - наводить видання слова дружини мобілізованого росіянина.
При цьому дружина ще одного солдата розповіла, що чоловіків, яких утримують у підвалі, повністю роздягали, щоб відібрати у них телефони.
"Мій чоловік і ще 80 людей, сидять у підвалі, їх розділи догола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Примушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - додає вона.
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Диво хоть не распухло? Болеть уже перестало? А вообще, плохо что-ли? Хорошо же!
Логічно же ж: погрожувати розстрілом, переконуючи іти на розстріл!
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".
Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.