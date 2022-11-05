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Новини Війна
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Російських відмовників командири тримають в підвалі, б’ють та погрожують розстрілом, - росЗМІ

ворог,враг,русня

Групі російських військовослужбовців, які написали рапорти з відмовою воювати проти України, погрожують розстрілом, переконуючи їх вирушити на передову.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про групу російських військовослужбовців, які відступили з-під Лиману за наказом свого керівництва. Але потім відмовилися повертатися під обстріл.

Під вартою вони перебувають від початку жовтня. Спочатку їх утримували в підвалах в Рубіжному та Кременній. Потім перевели до колишньої колонії в Перевальську.

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Коли про цю групу відмовників дізналися журналісти, чоловіків перевезли до нового табору-підвалу. Де саме він знаходиться - невідомо. Відмовники вийшли на зв’язок з рідними та розповіли, що їх уже кілька днів не годували.

"Ми розстріляємо вас та кинемо в одну яму, а родичам скажемо, що ви без вісті зникли", - погрожують військовим командири.

"Третього листопада всі хлопці зателефонували рідним, сказали, що їм повідомили про те, що за ними зараз приїдуть і відвезуть їх додому, після чого годин за п'ять мені зателефонував чоловік і сказав, що їх обдурили. Погрузили їх у машину і сказали: "Або на передок, або у підвал". Вони сказали, що воювати не підуть. Їм сказали: "Отже, будете в ямі сидіти", - наводить видання слова дружини мобілізованого росіянина.

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При цьому дружина ще одного солдата розповіла, що чоловіків, яких утримують у підвалі, повністю роздягали, щоб відібрати у них телефони.

"Мій чоловік і ще 80 людей, сидять у підвалі, їх розділи догола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Примушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - додає вона.

Автор: 

армія рф (17509) відмова (56)


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Топ коментарі
+12
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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05.11.2022 17:56
+11
На заяви *****, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста, люди реагують наступним чином...Місцеві просто перефарбували назву міста з кацапських кольорів в синьо-жовті.
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05.11.2022 18:05
+9
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05.11.2022 18:07
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05.11.2022 17:56 Відповісти
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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05.11.2022 17:56 Відповісти
Але чим більше таких, тим нам краще!
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05.11.2022 18:24 Відповісти
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05.11.2022 18:32 Відповісти
Розділи догола - що за приколи? Для того, щоб вставити у відоме місце швабру не обов"язково оголятися...чи то ритуал такий, масонське освячення у чмобіка
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05.11.2022 17:57 Відповісти
щоб видати телефон подзвонити близьким))
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05.11.2022 18:14 Відповісти
по перше, це морально пригнючює, по друге поміж "булок" нічого не сховаєш
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05.11.2022 18:26 Відповісти
пригнічує і не сховаєш, а зрештою - "ми вас розстріляємо" або на м"ясо в окопи", виходить що так амба, що так...до речі це нормальні приклади для тих, хто ще не дав дьору з болот, як ті що на шхуні до Аляски подалися.Цікаво де ті кругосвітники зараз
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05.11.2022 18:35 Відповісти
"одна людина зберегла телефон дивом"...

Диво хоть не распухло? Болеть уже перестало? А вообще, плохо что-ли? Хорошо же!
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05.11.2022 17:58 Відповісти
є мобільники розміром менші за запальничку))
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05.11.2022 18:15 Відповісти
Не-не-не... Только харкор!

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05.11.2022 18:28 Відповісти
і такі теж продають..на розетці треба було дещо купити - аж прокинулась, скльки цікавого))
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05.11.2022 18:35 Відповісти
мабуть "диво" треноване
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05.11.2022 18:27 Відповісти
А спитай їхніх свиноматок хто винний в цьому вони скажуть шо баньдьєравци
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05.11.2022 18:00 Відповісти
свиноматки хуже их мужиков
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05.11.2022 18:03 Відповісти
да что с ними панькаться - расстрелять и закопать...!
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05.11.2022 18:01 Відповісти
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05.11.2022 18:02 Відповісти
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05.11.2022 18:09 Відповісти
читаю та ридаю
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05.11.2022 18:02 Відповісти
погрожують розстрілом, переконуючи їх вирушити на передову

Логічно же ж: погрожувати розстрілом, переконуючи іти на розстріл!
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05.11.2022 18:03 Відповісти
Декабристи,курва.
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05.11.2022 18:04 Відповісти
только на рефии уклонистов пытают и на подвале держат.
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05.11.2022 18:05 Відповісти
На заяви *****, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста, люди реагують наступним чином...Місцеві просто перефарбували назву міста з кацапських кольорів в синьо-жовті.
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05.11.2022 18:05 Відповісти
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05.11.2022 18:07 Відповісти
Рекордсмен русєї .! . Поки що ..
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05.11.2022 18:14 Відповісти
Самые шустрые - это которые при разгрузке были расхер...чены
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05.11.2022 18:39 Відповісти
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05.11.2022 18:08 Відповісти
Б'ють значить - ******* . . На паРаші навіть прислів'я таке є .
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05.11.2022 18:11 Відповісти
В мире еще есть армия, в которой командиры воюют против своих подчиненных. Единственный ответ есть: это заказчики терактов катуют и убивают не выполнивших условия заказа террористических наемников. (Правда наемники не в курсе, они за стиралками и кофемашинами...
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05.11.2022 18:12 Відповісти
Яка різниця, де розстріляють.
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05.11.2022 18:25 Відповісти
Воевал полтора часа: Мобилизирований из Псковской області установил рекорд https://charter97.org/ru/news/2022/11/5/522981/
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05.11.2022 18:30 Відповісти
Кацапи ******* більшовиків, втім забуваючи, що це більшовики розвалили царську армію зсередини.
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05.11.2022 18:32 Відповісти
Если б их били, их бы были солдаты НАТО
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05.11.2022 18:40 Відповісти
стало відомо, чому з першого числа така значна утилізація свинособак...
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".

Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.
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05.11.2022 18:50 Відповісти
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05.11.2022 21:51 Відповісти
кацап повинен засвоїти, що листи про відмову потрібно подавати своїм командирам через кулі.
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06.11.2022 10:20 Відповісти
 
 