Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України, - МАГАТЕ

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада. - Ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в "Енергоатомі" розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.