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Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України, - МАГАТЕ

заес,магате

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада. - Ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також читайте: Окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 мільярдів

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в "Енергоатомі" розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

Автор: 

МАГАТЕ (716) ядерна безпека (565) Запорізька АЕС (1410) атака на ЗАЕС (173)


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хай до кацапів під"єднують
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05.11.2022 20:31 Відповісти
Такой заголовок и какое содержание
Украина еще питание туда подает
330 и750кв при том рашка устроила энерготеррор
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05.11.2022 20:36 Відповісти
не все так просто... АЭС это не телевизор - отключил и забыл... без электрики нарушается технологический процесс даже в остановленной атомной станции (ибо ядерное топливо не перестает не раз-два вырабатывать тепло)
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05.11.2022 20:48 Відповісти
Это понятно

Кацапы оккупировали и должны это обеспечивать

А не Украина в которой они же бомбят энергетику

И тем более они сами заявили о "российском управлении" станцией
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05.11.2022 21:14 Відповісти
дякувати Богу, і тим хто проектував і будував і обслуговував і обслуговує досі ЗАЕС...
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05.11.2022 20:45 Відповісти
Название поменяйте!
Перестаньте брать пример с дешевых сайтов, где название служит приманкой, а содержание не имеет ничего общего с названием.
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05.11.2022 21:09 Відповісти
 
 