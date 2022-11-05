Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України, - МАГАТЕ
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.
"Близько 22:00 (4 листопада. - Ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в "Енергоатомі" розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.
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Украина еще питание туда подает
330 и750кв при том рашка устроила энерготеррор
Кацапы оккупировали и должны это обеспечивать
А не Украина в которой они же бомбят энергетику
И тем более они сами заявили о "российском управлении" станцией
Перестаньте брать пример с дешевых сайтов, где название служит приманкой, а содержание не имеет ничего общего с названием.