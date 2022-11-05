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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины, - МАГАТЭ

заес,магате

Специалисты возобновили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, необходимые для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.

"Около 22:00 (4 ноября. - Ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Напомним, в четверг, 3 ноября, в "Энергоатоме" рассказали, что Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за обстрела оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.

Автор: 

МАГАТЭ (394) ядерная безопасность (495) Запорожская АЭС (708) атака на ЗАЭС (80)


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хай до кацапів під"єднують
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05.11.2022 20:31 Ответить
Такой заголовок и какое содержание
Украина еще питание туда подает
330 и750кв при том рашка устроила энерготеррор
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05.11.2022 20:36 Ответить
не все так просто... АЭС это не телевизор - отключил и забыл... без электрики нарушается технологический процесс даже в остановленной атомной станции (ибо ядерное топливо не перестает не раз-два вырабатывать тепло)
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05.11.2022 20:48 Ответить
Это понятно

Кацапы оккупировали и должны это обеспечивать

А не Украина в которой они же бомбят энергетику

И тем более они сами заявили о "российском управлении" станцией
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05.11.2022 21:14 Ответить
дякувати Богу, і тим хто проектував і будував і обслуговував і обслуговує досі ЗАЕС...
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05.11.2022 20:45 Ответить
Название поменяйте!
Перестаньте брать пример с дешевых сайтов, где название служит приманкой, а содержание не имеет ничего общего с названием.
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05.11.2022 21:09 Ответить
 
 