Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины, - МАГАТЭ
Специалисты возобновили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике, информирует Цензор.НЕТ.
По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, необходимые для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.
"Около 22:00 (4 ноября. - Ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним, в четверг, 3 ноября, в "Энергоатоме" рассказали, что Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за обстрела оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.
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Украина еще питание туда подает
330 и750кв при том рашка устроила энерготеррор
Кацапы оккупировали и должны это обеспечивать
А не Украина в которой они же бомбят энергетику
И тем более они сами заявили о "российском управлении" станцией
Перестаньте брать пример с дешевых сайтов, где название служит приманкой, а содержание не имеет ничего общего с названием.