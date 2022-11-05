Війська РФ обстріляли Миронівську громаду на Дніпропетровщині: поранено 9-річну дитину
Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу поранено 9-річну дівчинку.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", - повідомив він.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.11.2022 23:20 Відповісти Мені подобається 4
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