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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Миронівську громаду на Дніпропетровщині: поранено 9-річну дитину

нікопольщина

Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу поранено 9-річну дівчинку.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", - повідомив він.

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Автор: 

армія рф (17509) обстріл (28657) Дніпропетровська область (3766)


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05.11.2022 23:20 Відповісти
 
 