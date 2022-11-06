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Новини Війна
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Допомагав російським окупантам укріплювати місто: у Вовчанську затримали лісничого-зрадника

вовчанськ

Під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм укріплювати місто на випадок штурму ЗСУ.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному мешканцю м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

"Нова влада" запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився.

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Крім того, "посадовець" агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях. Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.

Правоохоронці викрили службовця. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Автор: 

прокуратура (3685) Харківщина (6054) державна зрада (1690)


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НАЖАЛЬ)
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06.11.2022 00:14 Відповісти
да ждунов предателей и просто тупорылых полезных идиотов до хрена развелось при свободной Украине - чего же вы суки в рашку к своим кацапам не переехали раз вам тут так плохо
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06.11.2022 02:30 Відповісти
лесничий - это зраднык... ДЕСНИЧИЙ... уфуеть... а ничего, что агентура врага позанимала ключевые позиции в администрации пердизента и прочих пердизентских пердизентах гнусавых?
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06.11.2022 05:33 Відповісти
Ну тобі з русії видніше...Маскалик
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06.11.2022 10:00 Відповісти
який запобіжний захід? яке тримання під вартою? ******* і нема проблем!
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06.11.2022 17:13 Відповісти
 
 