Допомагав російським окупантам укріплювати місто: у Вовчанську затримали лісничого-зрадника

Під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм укріплювати місто на випадок штурму ЗСУ.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному мешканцю м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

"Нова влада" запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився.

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Крім того, "посадовець" агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях. Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.

Правоохоронці викрили службовця. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.