Війська РФ за день обстріляли п’ять громад Сумщини: пошкоджено будинки

Протягом минулого дня російські агресори обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області з різних видів зброї, пошкодивши кілька будівель.

Про це повідомив у фейсбуку голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 5 листопада 5 прикордонних громад області опинилися під ворожим вогнем. А саме: Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигинська.

- Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються.

- Краснопільська громада: на околиці одного з прикордонних сіл армійці рф з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ.

Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 "прильотів"). Без наслідків.

- Миропільську громаду протягом дня ворог двічі обстріляв. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін.

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Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ по цьому ж селу.

Через обстріли сталася пожежа - зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл з території росії. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки. Зруйнована господарча споруда.

- Шалигинська громада зазнала двічі обстрілів протягом дня. Росіяни використовувати по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних "черг" та 10 одиночних пострілів. Без наслідків", - розповів Живицький.