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Окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини за добу, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Торецьку.

Ще 3 людини в області зазнали поранень.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Лиман потрапив під артобстріл, - ОВА. ФОТО

Окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини за добу, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8558) Кириленко Павло (907)


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