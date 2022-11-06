Окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини за добу, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Торецьку.



Ще 3 людини в області зазнали поранень.", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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