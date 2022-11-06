Білоруський доброволець Урбанович вдруге зазнав поранення в Україні

Лідера білоруської організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича (позивний Вовкулака) вдруге поранили на фронті в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Белсат.

У Урбановича - осколкове поранення, уламок снаряду потрапив йому в руку. Білоруського бійця доправили до шпиталю та робитимуть операцію.

Це вже друге поранення Урбановича: у вересні він отримав контузію та мав після цього проблеми зі слухом.

Білоруський доброволець боронить Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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