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Білоруський доброволець Урбанович вдруге зазнав поранення в Україні

денис,урбанович

Лідера білоруської організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича (позивний Вовкулака) вдруге поранили на фронті в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Белсат.

У Урбановича - осколкове поранення, уламок снаряду потрапив йому в руку. Білоруського бійця доправили до шпиталю та робитимуть операцію.

Це вже друге поранення Урбановича: у вересні він отримав контузію та мав після цього проблеми зі слухом.

Білоруський доброволець боронить Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також дивіться: Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7938) поранення (2806) добровольці (924)


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Дякуємо тобі, брате! Отаких братів треба на руках носити!
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06.11.2022 15:48 Відповісти
Здоров'я і швидкого одужання сябру.
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06.11.2022 15:49 Відповісти
Одужуй , друже , бо ти мусиш жити і звільняти ще Білорусь від клятих орків 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.11.2022 15:52 Відповісти
дякуємо, побратиме наш!
Слава Україні !!! Жыве Беларусь!
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06.11.2022 15:52 Відповісти
Героям слава !,
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06.11.2022 16:01 Відповісти
А ну перестали осколки хватать, мені треба щоб усі наші хлопці були живі і неушкоджен, мені ще заміж виходити! А вони удумали тут по два рази ранитися!…
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06.11.2022 16:26 Відповісти
блін, білорус захищає Україну, а в нас черги військовозобовязаних на кордоні щоб втекти.
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06.11.2022 19:00 Відповісти
Novyje vooruzhjonnyje sily Belorussii sozdajutsja v Ukraini. Voina moskalei protiv Ukrainy- eto tolko natshalo III mirovoi. Jesli zapad ne pomozhet Ukraine realno, to my uvidem kollaps struktury mirovoi. Realno imeejem 4 gosudarstvo, kotoryje znajut shto Ukraina vojujet vo imja svobody vsei Evropy.
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06.11.2022 20:46 Відповісти
Найшвидшого тобі одужання!
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06.11.2022 21:51 Відповісти
 
 