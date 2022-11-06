Білоруський доброволець Урбанович вдруге зазнав поранення в Україні
Лідера білоруської організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича (позивний Вовкулака) вдруге поранили на фронті в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Белсат.
У Урбановича - осколкове поранення, уламок снаряду потрапив йому в руку. Білоруського бійця доправили до шпиталю та робитимуть операцію.
Це вже друге поранення Урбановича: у вересні він отримав контузію та мав після цього проблеми зі слухом.
Білоруський доброволець боронить Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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