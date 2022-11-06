Мікроавтобус з українцями перекинувся в Польщі. Загинув підліток
У Польщі перекинувся мікроавтобус, у якому їхали українські громадяни. В результаті аварії загинув 13-річний хлопець.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Аварія сталася 5 листопада приблизно о 4:00 на автомагістралі А4 біля міста Тарнув, коли мікроавтобус їхав у бік Жешува.
На момент аварії в мікроавтобусі перебували шестеро людей. Мама загиблого хлопчика та 6-річна дитина були госпіталізовані із серйозними травмами.
За попередньою інформацією поліції, мікроавтобус обганяв вантажівку, але водій не впорався з кермуванням. Через наїзд на смугу із травою, який розділяв смуги руху, він перекинувся.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 20:38 Відповісти Мені подобається 9
Volynianyn 6
показати весь коментар06.11.2022 21:11 Відповісти Мені подобається 2
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