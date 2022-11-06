Микроавтобус с украинцами перевернулся в Польше. Погиб подросток

В Польше перевернулся микроавтобус, в котором ехали украинские граждане. В результате аварии погиб 13-летний парень.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Авария произошла 5 ноября примерно в 4:00 на автомагистрали А4 возле города Тарнув, когда микроавтобус ехал в сторону Жешува.

На момент аварии в микроавтобусе находились шесть человек. Мама погибшего мальчика и 6-летний ребенок были госпитализированы с серьезными травмами.

По предварительной информации полиции, микроавтобус обгонял грузовик, но водитель не справился с управлением. Из-за наезда на полосу с травой, который разделял полосы движения, он перевернулся.

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