Микроавтобус с украинцами перевернулся в Польше. Погиб подросток
В Польше перевернулся микроавтобус, в котором ехали украинские граждане. В результате аварии погиб 13-летний парень.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Авария произошла 5 ноября примерно в 4:00 на автомагистрали А4 возле города Тарнув, когда микроавтобус ехал в сторону Жешува.
На момент аварии в микроавтобусе находились шесть человек. Мама погибшего мальчика и 6-летний ребенок были госпитализированы с серьезными травмами.
По предварительной информации полиции, микроавтобус обгонял грузовик, но водитель не справился с управлением. Из-за наезда на полосу с травой, который разделял полосы движения, он перевернулся.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.11.2022 20:38 Ответить Мне нравится 9
Volynianyn 6
показать весь комментарий06.11.2022 21:11 Ответить Мне нравится 2
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