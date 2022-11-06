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Новини Війна
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Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" [дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити"] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – зазначив Святіший Отець, розповівши, що коли мав 11 років, то знав одного українського священика, який навчив його прислуговувати під час української літургії. "Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність, – додав він. – І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами".

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"А тепер, – вів далі Папа, – користаючи з цього запитання, хочу поскаржитися: протягом одного століття – три світові війни! 1914-1918, 1938-1945, і теперішня. Бо це світова війна, бо правдою є те, що коли імперії, з того чи іншого боку, слабнуть, то потребують вести війну, щоби почуватися сильними, як також для того, щоби продавати зброю. Бо сьогодні, на мою думку, найбільшим лихом у світі є виробництво зброї. Але ж прошу вас! Мені сказали, не знаю, чи це правда, чи ні, що якщо би протягом року не виробляти зброю, то поклалося би край голодові в світі. Індустрія зброї є жахливою".

У цьому контексті Наступник святого Петра згадав про портових робітників у Ґенуї, які кілька років тому відмовилися перевантажувати зброю на корабель у Ємен, де сьогодні діти не мають що їсти, згадав про скитання народу рохінджа, про М’янму, "це жахіття, що там діється", про Сирію. Є сподівання, що у Ефіопії кровопролиття зупиниться, але триває російсько-українська війна. "Повсюди перебуваємо в умовах війни і не розуміємо цього", – сказав Святіший Отець, знову розповівши про свої переживання від відвідування військових меморіалів, де на надгробках виписані імена молодих чоловіків. "Не хочу нікого обмовляти, але це торкнулося мого серця: коли відбувалося спогадування висадки в Нормандії, на відзначення зібралися глави держав і урядів. Так, дійсно, це був початок падіння нацизму, це правда. Але скільки юнаків полягли на берегах Нормандії? Кажуть, що тридцять тисяч… Хто згадує про цих юнаків? Війна сіє оце все. Тому ви, журналісти, будьте пацифістами, виступайте проти війн, боріться проти війни. Прошу вас про це як брат. Дякую", – сказав Папа.

Автор: 

армія рф (17509) Папа Римський (321) Папа Франциск (196) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+76
Он либо не читал "Преступление и наказание" вовсе, либо сделал из этого какие-то извращенные выводы. А там как раз и поясняется зверско-рабская сущность русского народа. Всякий русский на родимой стране-помойке - тварь дрожащая, пресмыкающаяся перед любым начальством. Зато приезжая в Украину на танке, оно сразу начинает чувствовать, шо оно "право имеет", и убивает, насилует и мародерит. А по возвращению (если повезет) в родимые *****, оно сходит в молельню рпц кгб, отстегнет колдуну от награбленного, и колдун все его грехи отпустит. И все. Такой себе коллективный раскольников.
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07.11.2022 00:06
+50
Папа іди курсом російського корабля, ************ такий.
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07.11.2022 00:04
+50
спич про росийский гуманизм показывает всю глубину ********** нынешнего понтифика.
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07.11.2022 00:05
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Сторінка 3 з 3
Звідки взятись на Росії гуманістам??? Якщо це століття негативної селекції, коли там століттями вбивають, ломають морально інтелегенцію, мордують тюрмами, катують, знищують тих хто може думати. От той пантифік поїхав би на рашку і запитав, хто там читає книжки, вони всі зрощені на кремлівській пропаганді, в них культ бандитизму який прищеплювався інформаційними продуктами по типу фільму "брат"?! Нема виправдання країні-терористу і її злочинам, так як і злочинам німецького нацизму і шкода, що така духовна особа не може це зрозуміти.
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07.11.2022 05:55 Відповісти
Сказав, як бегемот в воду перднув.
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07.11.2022 05:58 Відповісти
Папа довго молився Богові, щоб той послав йому здатність бачити гуманізм у звірячому оскалі орків.
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07.11.2022 06:01 Відповісти
Осіннє загострення старечого маразму...
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07.11.2022 06:07 Відповісти
Папа так розбирається в гуманізмі росіян, як я в житії святого Януарія.
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07.11.2022 06:26 Відповісти
Дослівно
" Злочин і кара" вчить молодь любити старших людей 🤦🤦🤦
Чесно кажучи ненавиджу цього " корисного ідіота" не менше ніж рашистів 🤬
Умиротворюйте далі і отримаєте війну по усій Європі, дебіли 🤦🤦🤦
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07.11.2022 06:27 Відповісти
Господи прости але він тупий дурень
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07.11.2022 06:28 Відповісти
або робить це свідомо бо не поїхав до пуйла та не побалакав про закінчення вбиваств в Україні...
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07.11.2022 06:40 Відповісти
Папа ватник.
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07.11.2022 06:35 Відповісти
должен быть определен возраст "пап", после которого нельзя быть "папой". маразм и неосведомленность реальных событий.
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07.11.2022 06:37 Відповісти
Сподіваюсь що російські мільярди у банках Ватикану ніяк не впливають на ці глибокі думки. )
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07.11.2022 06:39 Відповісти
***** , то Саливан , то Сатанист (папа) вылезает, что вообще происходит. Самые гуманные это ЗСУ

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07.11.2022 06:48 Відповісти
Старость одиноко пришла без мудрости. Гуманно співчуваю.
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07.11.2022 06:52 Відповісти
просвещённый Папа доси не в курсе, что "российского народа" нет, есть винегрет из порабощённых-уничтоженых-оккупированных наций-народностей.. у них и язык синтетический компот и культура такая же..
..Папа - или наивный слушатель сказок прорусских придворных-засланцев или полезный идиот или старый маразматик или тупо барыга-бизнесмен..
Іван Павло́ ІІ был реально достойный Папа Римський
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07.11.2022 06:58 Відповісти
Этот "святой престол" в прошлом веке благословлял Гитлера и Муссолини на их "подвиги".
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07.11.2022 06:58 Відповісти
чмо старе , йому в памперсах повзати і манку сосати , а воно в політику лізить
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07.11.2022 07:05 Відповісти
Скажіть вже хто небудь старому ідіоту-те,що він верзе-величезний гріх,і за це чорти люб'язно запросять його до окремого казана...Виглядає прямо, як якась диверсія від сатани.
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07.11.2022 07:06 Відповісти
Ех папа, папа! Де бачиш той російський народ! Це дика орда!
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07.11.2022 07:14 Відповісти
Этот старый придурок пусть лучше узнает значение слова "кацап"... Не присуще... Старый идиот...
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07.11.2022 07:17 Відповісти
Дідо хоче проскочити між *******, вклади рашки у ватиканському банку до раю не пускають
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07.11.2022 07:30 Відповісти
Папаша заболел...
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07.11.2022 07:30 Відповісти
Воно таке і було...
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07.11.2022 08:30 Відповісти
Нічого дивно, якщо згадати скільки хрестових походів організували римські папи, скільки воєн вони освятила, про масштабний геноцид який творила інквізиція проти єретиків в Європі, про геноцид корінного населення Америки,Африки під виглядом поширення християнства .
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07.11.2022 07:43 Відповісти
папа мабуть прийняв йоршика-це в мужиків водка з пивом а папа бояришника з аргентінською мукою і на лапу бабло бо таку ***** нести це святотацтво
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07.11.2022 07:45 Відповісти
"не притаманна російському народові" - як там? Англосакси змусили. Но то як Обама, котрий їх парадні обсикав.
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07.11.2022 07:50 Відповісти
Ну це якийсь сюр! Папа римський розводить демагогію про те, що зовсім не притаманне кацапам. Привезти б його в Україну в одне з міст чи містечок, що побули в окупації і ткнути рилом в одну з братських могил, що є нині символом того "гуманізму"
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07.11.2022 07:54 Відповісти
Цей понтіфік зламався, несіть наступного.
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07.11.2022 08:04 Відповісти
Да, скорей бы уже праведный дымок взвился над Ватиканом!
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07.11.2022 09:40 Відповісти
Теж саме він може "висловити" й про єдинорогів, снігову людину і драконів!
Їх теж не існує...
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07.11.2022 08:11 Відповісти
В папи почалось маракобєсіє так як і у кірілка
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07.11.2022 08:15 Відповісти
Приведите санитаров....
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07.11.2022 08:22 Відповісти
кацапи Достоєвського не читають, вони тільки слухають телевізор, а ті що читали або померли або втекли
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07.11.2022 08:29 Відповісти
Ну ладно, цей папа не дуже розумний, він це доводив декілька разів, нічого нового. Але чому мовчить голова католицької церкви України? Йому нічим відповісти? Або католицькі попи як гундяївські? Шо шеф скаже то й робимо?
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07.11.2022 08:29 Відповісти
Старий-******** зовсім втратив почуття реальності .
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07.11.2022 08:29 Відповісти
Нічого, крім огиди.
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07.11.2022 08:36 Відповісти
Руские искали нацистов в Украине, а они оказались у них в зеркале.
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07.11.2022 08:42 Відповісти
Ладану накурився?
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07.11.2022 08:43 Відповісти
Папа твір "прєступлєніє і наказаніє " перечитав і гуманізм побачив ???
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07.11.2022 08:43 Відповісти
Папа в переводе с мордовского-мужской детородный орган.Писька.
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07.11.2022 08:54 Відповісти
Це не наш папа. Треба б глянути його трудову книжку, очевидно ще у 40-ві на москві одержав допуск до спец.робіт, курва.
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07.11.2022 08:55 Відповісти
старческое слабоумие
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07.11.2022 09:19 Відповісти
Читаючи "перли" нинішнього папи починаю ловити себе на крамольній думці - ой не просто так поперли Бенедикта. Все-таки дитинство в гітлерюгенді не дозволило б йому так вилизувати кацапам.
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07.11.2022 09:21 Відповісти
борменталь, дайте ему селёдки...
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07.11.2022 09:48 Відповісти
Папа Римский ватное дерьмо.
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07.11.2022 09:50 Відповісти
прокацаплене гiвно той папа, грошi руснi щоб йому поперек горла стали, тупе лайно
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07.11.2022 09:52 Відповісти
Папа, папа
Что мы будем делать
Когда настанут
Зимни холода?

Ну в смысле когда народ-богоносец ********* нам все ТЭЦ и электроподстанции?
Топить буржуйки собранием сочинений Достоевского?
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07.11.2022 10:09 Відповісти
Клятий альцгеймер прогресує...
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07.11.2022 10:19 Відповісти
золотые слова,"во время" сказаные приятно и послушать
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07.11.2022 12:26 Відповісти
чтоб он сдох лицемерная мразь!я почти цверен что ********** денюжки хранятся в его банке!для меня он такой же гадёныш как кирюха!
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07.11.2022 13:49 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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07.11.2022 14:22 Відповісти
Папік то у содомітів просить прощення, то 3,14здякає про кацапогуманізм. От цікаво: чи то він чимось лютим закидається, чи просто ідіот?
Я не здивуюся, коли цей вар'ят поховає Католицьку Церкву.
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08.11.2022 03:32 Відповісти
не, ну пацан мощно сказал, мы, рюзьгие такие пилять, гуманисты ёпта.

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14.11.2022 09:04 Відповісти
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