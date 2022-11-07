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Українська армія сумісна з НАТО. Потрібна реформа оборонних механізмів, - посол Британії Сіммонс

сіммонс

Вимога про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО була виконана ще до початку повномасштабної війни. Тепер потрібно провести інституційну реформу оборонних механізмів в Україні.

Про це посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку у цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано, йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, доведеться ще проробити багато роботи", - пояснила Сіммонс.

Посол наголосила, що ця реформа необхідна не лише для питання вступу чи не вступу України до НАТО, вона є важливою для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

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За словами посла, існує також тісний зв'язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ та політичним рішенням щодо вступу України до НАТО.

"Я думаю, що у всьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю суттєвих реформ та політичним рішенням, бо якщо ви не досягнете прогресу у цих суттєвих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення числа членів", - сказала Сіммонс.

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Автор: 

Велика Британія (5610) НАТО (6463) посол (1105) членство в НАТО (1724) реформи (3207) ЗСУ (7588) Сіммонс Мелінда (114)


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07.11.2022 10:05 Відповісти
"Тепер потрібно провести інституційну реформу оборонних механізмів в Україні"©

Ми усі впевнені, що Португалія, Словенія та П.Македонія на 5+ виконали "інституційну реформу оборонних механізмів"!
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07.11.2022 10:06 Відповісти
реформа "оборонних механізмів" дипломатичною мовою означає те, що дєрьмак з татаровим - не сумісні із нато. тому, якщо "мудрий наріт" на наступних виборах утне зелений дубль, то про нато ми можемо забути одразу й назавжди.
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07.11.2022 10:10 Відповісти
💯👍

Ці реформи означають "не будувати"
Але ж тоді у вовачки не буде біленьких доріжок 👿

У Буковелі.
А ви що подумали?
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07.11.2022 10:23 Відповісти
буде зелений дубль, можете не сумніватися. Мудрий нарід телемарафон дивиться, недарма на нього виділили 2 мільярди гривень.
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07.11.2022 10:25 Відповісти
Це і лякає.
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07.11.2022 10:36 Відповісти
то шо тепер, НАТО буде проситись в ЗСУ?
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07.11.2022 10:38 Відповісти
В БТРах даже не нужен левый руль.
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07.11.2022 10:49 Відповісти
 
 