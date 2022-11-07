Роботу деяких зруйнованих підстанцій неможливо швидко відновити у Житомирі, - мер Сухомлин
Після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира неможливо відновити роботу деяких підстанцій.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто в принципі працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні й ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подачу води в місті", - зазначив Сухомлин.
Через нестачу електроенергії частина промислових підприємств Житомира перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Також у місті запроваджені графіки відключення світла.
"Ми на позачерговій сесії міської ради виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", - додав міський голова.
У разі надзвичайної ситуації школи й дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планують облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
уже который месяц. Ч..о мелкое, барыга к....й. Центр города светится как бордель во время получки, экономят они.