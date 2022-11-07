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Роботу деяких зруйнованих підстанцій неможливо швидко відновити у Житомирі, - мер Сухомлин

електроенергія

Після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира неможливо відновити роботу деяких підстанцій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто в принципі працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні й ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подачу води в місті", - зазначив Сухомлин.

Через нестачу електроенергії частина  промислових підприємств Житомира перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Також у місті запроваджені графіки відключення світла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" обмежує споживання електроенергії у низці регіонів. Найбільший обсяг застосують у Києві та області

"Ми на позачерговій сесії міської ради виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", - додав міський голова.

У разі надзвичайної ситуації школи й дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планують облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11 населених пунктів Житомирщини знеструмлено через атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури, - ОВА

Автор: 

Житомир (578) електроенергія (6217) Сухомлин Сергій (48) Електрика (2042)


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А можна дізнатись, чому мер міста опікується приватною власністю, оправдовує відсутність дії з боку власників "ЖитомирЕнерго"??? Це приватна енергорозподіляюча компанія, вона повинна терміново підключати всі свої резерви та наддоходи - і закупляти необхідні запчастини для відновлення роботи розподіляючих мереж!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
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07.11.2022 12:15 Відповісти
Якщо ж реакції не буде - долю ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» повинна розділити і АТ «Житомиробленерго»
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07.11.2022 12:19 Відповісти
бенины-новыны это супер помойка. все об электричестве говорят, а куда попали не показывают и размазанно комментируют. как с топливом было и с ковидом. То есть кацапы знают куда гатить и куда попали - а от народа скрывают. Тупая схема для верующих идиотов
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07.11.2022 12:19 Відповісти
На генераторы нету, но асфальтик кладется
уже который месяц. Ч..о мелкое, барыга к....й. Центр города светится как бордель во время получки, экономят они.
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07.11.2022 12:37 Відповісти
Асфальтик кладеться в центрі міста на відтинку 200 метрів, де на одній смузі його не було зовсім, бо зняли перед війною, а почали робить ось-ось. В даному випадку це критична необхідність
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07.11.2022 15:38 Відповісти
Ок. На ремонт стадиона сколько выделили, который лет 15 чинят и пилят? 40 млн. Очень нужная вещь во время войны. А с бюджетников снимают все что могут и не могут. Сколько дронов можно купить на 40 млн.?
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07.11.2022 16:21 Відповісти
ВСУ начали зачистку паразитов под контролем Запада. Я надеюсь.
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07.11.2022 13:36 Відповісти
От этих паразитов чистить должна прокуратура и другие правоохранительные органы.
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07.11.2022 13:40 Відповісти
верно. Только ВСУ исполняют "маленькую" и незаметную роль: не дают свалить или при попытке к бегству - расстрел.
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07.11.2022 13:45 Відповісти
 
 