Роботу деяких зруйнованих підстанцій неможливо швидко відновити у Житомирі, - мер Сухомлин

Після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира неможливо відновити роботу деяких підстанцій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто в принципі працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні й ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подачу води в місті", - зазначив Сухомлин.

Через нестачу електроенергії частина промислових підприємств Житомира перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Також у місті запроваджені графіки відключення світла.

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"Ми на позачерговій сесії міської ради виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", - додав міський голова.

У разі надзвичайної ситуації школи й дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планують облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.

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