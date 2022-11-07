Медичні заклади України забезпечені електрогенераторами, - МОЗ
Медичні заклади України, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, мають резервні джерела живлення, наявність яких була однією з умов укладання контракту зі Службою громадського здоров’я.
Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський, інформує Цензор.НЕТ.
При чому перемикання з основного джерела живлення на резервне у більшості випадків відбувається автоматично.
"Як правило, всі заклади забезпечені швидким перемиканням, автоматично, долі секунди. В деяких закладах зараз екстрено доналаштовують, оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання", - пояснив Боруховський.
Водночас рівень забезпеченості генераторами у деяких медзакладах відрізняється.
"В кожному закладі своя історія. Деякі готові на 300%. Був в закладі, де 7 генераторів різної потужності. Є заклади, де менша кількість і потребують доналаштування. Проблематика в кожному закладі своя, але всі зрозуміли загрози, які з’явилися після 10 жовтня, і весь технічний персонал лікарень переналаштовує систему, щоб вона миттєво реагувала на будь-який виклик", - повідомив чиновник.
Він додав, що наявність резервного джерела живлення у медзакладі була однією з вимог Служби громадського здоров’я. Медичні заклади мали генератори різних потужностей. Їх лікарні закуповували власним коштом або за кошти власників медзакладів.
За словами посадовця, вже під час війни МОЗ за допомогою міжнародних партнерів поставило в українські медзаклади понад 400 генераторів.
"Зараз починається величезний проєкт зі Світовим банком — 1100 генераторів. ВООЗ вже в листопаді-грудні поставить 170 потужних генераторів. Таким чином, сукупність того, що було раніше придбано і що закуповується зараз, нам дає можливість бути впевненими в безперебійній роботі всіх закладів охорони здоров’я", — підсумував Боруховський.
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