Медичні заклади України забезпечені електрогенераторами, - МОЗ

Медичні заклади України, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, мають резервні джерела живлення, наявність яких була однією з умов укладання контракту зі Службою громадського здоров’я.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський, інформує Цензор.НЕТ.

При чому перемикання з основного джерела живлення на резервне у більшості випадків відбувається автоматично.

"Як правило, всі заклади забезпечені швидким перемиканням, автоматично, долі секунди. В деяких закладах зараз екстрено доналаштовують, оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання", - пояснив Боруховський.

Водночас рівень забезпеченості генераторами у деяких медзакладах відрізняється.

"В кожному закладі своя історія. Деякі готові на 300%. Був в закладі, де 7 генераторів різної потужності. Є заклади, де менша кількість і потребують доналаштування. Проблематика в кожному закладі своя, але всі зрозуміли загрози, які з’явилися після 10 жовтня, і весь технічний персонал лікарень переналаштовує систему, щоб вона миттєво реагувала на будь-який виклик", - повідомив чиновник.

Він додав, що наявність резервного джерела живлення у медзакладі була однією з вимог Служби громадського здоров’я. Медичні заклади мали генератори різних потужностей. Їх лікарні закуповували власним коштом або за кошти власників медзакладів.

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За словами посадовця, вже під час війни МОЗ за допомогою міжнародних партнерів поставило в українські медзаклади понад 400 генераторів.

"Зараз починається величезний проєкт зі Світовим банком — 1100 генераторів. ВООЗ вже в листопаді-грудні поставить 170 потужних генераторів. Таким чином, сукупність того, що було раніше придбано і що закуповується зараз, нам дає можливість бути впевненими в безперебійній роботі всіх закладів охорони здоров’я", — підсумував Боруховський.

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