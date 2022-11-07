Минулої доби окупанти вбили трьох мирних мешканців України

Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинуло троє мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 06.11.2022 (станом на 09:00 07.11.2022):

Донецька область - 1 загиблий, 5 поранених

Запорізька область - 1 загиблий

Сумська область - 1 загиблий, 1 поранений

Херсонська область - 1 поранений", - зазначає Тимошенко.

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