УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11959 відвідувачів онлайн
Новини
1 635 8

СБУ затримала в Запоріжжі блогера, який працював на телеграм-канал Шарія

сбу

Кіберфахівці СБУ викрили блогера із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  в телеграм-каналі Служба безпеки України.

Як зазначається, для провадження такої діяльності він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.

За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії ув’язнили двох блогерів за ненависницькі висловлювання на адресу українців

Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

"З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Також дивіться: Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі, - СБУ. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Як додають у відомстві, санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Автор: 

обстріл (28687) СБУ (12854) блогер (181) Шарій Анатолій (227)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чому бойко і шкфрич ще на волі
показати весь коментар
07.11.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 14:20 Відповісти
Таких гнид треба одразу при спробі втечи.... і не вагаючись....
показати весь коментар
07.11.2022 16:15 Відповісти
А де той півник шмарій, якого мали депортувати з Іспанії в Литву для суду? втік в Італію чи де воно зараз?
показати весь коментар
07.11.2022 16:35 Відповісти
сидить в Іспанії...в суді відбився від депортації *******....
показати весь коментар
07.11.2022 18:29 Відповісти
фсб найняло крутих адвокатів чи в обвинувачення юристи не досить фахові? бо ж не можна подумати, що бабла іспанському судді насипали каци.
показати весь коментар
07.11.2022 20:23 Відповісти
там інша процедура, нема сторони обвинувачення, шарік переконав суддю що він проти путлєра, вважає рашу агресором( в мережі є аудіо).Його, начебто залишили під підписку про невиїзд. А адвокати думаю все ж гарні грощі отримують, а можливо і судді
показати весь коментар
07.11.2022 21:13 Відповісти
та там має бути пофіг як він ставиться до путлєра, оскільки ж не в рашку його планували депортувати... і якщо він переконав суддю у своїй неприязні до путлєра через якесь аудіо чи відео, то в мережі має бути маса відео, де він виступає на стороні агресора, особливо коли він мичав про версії як Україна збивала малазійський Боїнг та багато іншого. Хоча, Європа не мордор, там можна мати свою власну думку стосовно того чи іншого питання. Питання навіть не в цьому. Більш важливе питання походження його грошей. і якщо він навіть сплатив у Литві чи в Іспанії з них податки, слідство має зацікавити саме джерело надходження цих коштів. Хоча і там він може викрутитись. отримані гроші від фсб подати як доходи від блогерської діяльності. Іншими словами, по закону і процедурі там мабуть мало шансів його прищучити. Простіше попросити якихось амігос, щоб вони в Іспанії добряче дали йому по піздаку, щоб до пенсії ця тварюка на таблетки працювала.
показати весь коментар
07.11.2022 22:32 Відповісти
 
 