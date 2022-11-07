СБУ затримала в Запоріжжі блогера, який працював на телеграм-канал Шарія

Кіберфахівці СБУ викрили блогера із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.

Як зазначається, для провадження такої діяльності він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.

За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

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Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

"З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

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Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Як додають у відомстві, санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.