У Бучі зняли пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. ФОТО

У Бучі "стерли" пам’ятний напис російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ірпінь Буча Гостомель Тайм.

"Дерусифікація продовжується: у Бучі "ліквідували" пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. Напис "На початку XX століття на цьому місці була садиба та будинок родини видатного письменника Михайла Булгакова" був викарбуваний на камені, однак зараз його там вже немає", - йдеться в повідомленні.

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