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У Бучі зняли пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. ФОТО
У Бучі "стерли" пам’ятний напис російському письменнику Михайлу Булгакову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ірпінь Буча Гостомель Тайм.
"Дерусифікація продовжується: у Бучі "ліквідували" пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. Напис "На початку XX століття на цьому місці була садиба та будинок родини видатного письменника Михайла Булгакова" був викарбуваний на камені, однак зараз його там вже немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Сергей Иванофф
показати весь коментар07.11.2022 16:44
+8 Garry Dron #477536
показати весь коментар07.11.2022 17:29
+4 Garry Dron #477536
показати весь коментар07.11.2022 17:48
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Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".
Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
Все інше підарасня , яка повинна здохнути.
Згоден
Меня забавляют визги валенков - делают все чтобы ненавидели Россию и когда ощущают эту ненависть направленную на наследие Лапотной начинают пищать и бится в истерике. Ну сами ж добивались и наконец добились