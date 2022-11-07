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Новини Декомунізація
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У Бучі зняли пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. ФОТО

У Бучі "стерли" пам’ятний напис російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ірпінь Буча Гостомель Тайм.

"Дерусифікація продовжується: у Бучі "ліквідували" пам’ятну дошку Михайлу Булгакову. Напис "На початку XX століття на цьому місці була садиба та будинок родини видатного письменника Михайла Булгакова" був викарбуваний на камені, однак зараз його там вже немає", - йдеться в повідомленні. 

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У Бучі зняли пам’ятну дошку Михайлу Булгакову 01

Автор: 

Булгаков Михайло (13) декомунізація (558) Буча (542)


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Топ коментарі
+26
https://gazeta.ua/ru/blog/57811/bulgakov-nenavidiv-********-viddajte-vzhe-mishu-rusni Булгаков ненавидел Украину .
Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".

Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
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07.11.2022 16:44
+8
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07.11.2022 17:29
+4
Ще номер 8 )
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07.11.2022 17:48
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https://gazeta.ua/ru/blog/57811/bulgakov-nenavidiv-********-viddajte-vzhe-mishu-rusni Булгаков ненавидел Украину .
Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".

Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
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07.11.2022 16:44 Відповісти
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07.11.2022 17:29 Відповісти
2, 4 і 6

Все інше підарасня , яка повинна здохнути.
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07.11.2022 17:45 Відповісти
Ще номер 8 )
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07.11.2022 17:48 Відповісти
пля... не відкрив повністю малюнок, не бачив нижній ряд))

Згоден
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07.11.2022 17:49 Відповісти
Булгаков пал жертвой "русского мира" и агрессии России.
Меня забавляют визги валенков - делают все чтобы ненавидели Россию и когда ощущают эту ненависть направленную на наследие Лапотной начинают пищать и бится в истерике. Ну сами ж добивались и наконец добились
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07.11.2022 18:41 Відповісти
булгаков - це той же шаріков..Єдина різниця: поліграфполіграфич любив випити, а мішка був наркошою
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07.11.2022 18:41 Відповісти
Чим обурили тендітні малороські душі комунальників(!) міста: https://www.istpravda.com.ua/short/2022/11/7/162009/
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07.11.2022 19:19 Відповісти
 
 