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Новости Декоммунизация
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В Буче сняли памятную доску Михаилу Булгакову. ФОТО

В Буче "стерли" памятную надпись русскому писателю Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Ирпень Буча Гостомель Тайм.

"Дерусификация продолжается: в Буче "ликвидировали" памятную доску Михаилу Булгакову. Надпись "В начале XX века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова" была отчеканена на камне, однако сейчас ее там уже нет", - говорится в сообщении.

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В Буче сняли памятную доску Михаилу Булгакову 01

Автор: 

Булгаков Михаил (16) декоммунизация (755) Буча (460)


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Топ комментарии
+26
https://gazeta.ua/ru/blog/57811/bulgakov-nenavidiv-********-viddajte-vzhe-mishu-rusni Булгаков ненавидел Украину .
Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".

Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
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07.11.2022 16:44
+8
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07.11.2022 17:29
+4
Ще номер 8 )
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07.11.2022 17:48
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https://gazeta.ua/ru/blog/57811/bulgakov-nenavidiv-********-viddajte-vzhe-mishu-rusni Булгаков ненавидел Украину .
Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".

Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
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07.11.2022 16:44 Ответить
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07.11.2022 17:29 Ответить
2, 4 і 6

Все інше підарасня , яка повинна здохнути.
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07.11.2022 17:45 Ответить
Ще номер 8 )
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07.11.2022 17:48 Ответить
пля... не відкрив повністю малюнок, не бачив нижній ряд))

Згоден
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07.11.2022 17:49 Ответить
Булгаков пал жертвой "русского мира" и агрессии России.
Меня забавляют визги валенков - делают все чтобы ненавидели Россию и когда ощущают эту ненависть направленную на наследие Лапотной начинают пищать и бится в истерике. Ну сами ж добивались и наконец добились
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07.11.2022 18:41 Ответить
булгаков - це той же шаріков..Єдина різниця: поліграфполіграфич любив випити, а мішка був наркошою
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07.11.2022 18:41 Ответить
Чим обурили тендітні малороські душі комунальників(!) міста: https://www.istpravda.com.ua/short/2022/11/7/162009/
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07.11.2022 19:19 Ответить
 
 