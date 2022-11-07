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В Буче сняли памятную доску Михаилу Булгакову. ФОТО
В Буче "стерли" памятную надпись русскому писателю Михаилу Булгакову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Ирпень Буча Гостомель Тайм.
"Дерусификация продолжается: в Буче "ликвидировали" памятную доску Михаилу Булгакову. Надпись "В начале XX века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова" была отчеканена на камне, однако сейчас ее там уже нет", - говорится в сообщении.
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+26 Сергей Иванофф
показать весь комментарий07.11.2022 16:44
+8 Garry Dron #477536
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+4 Garry Dron #477536
показать весь комментарий07.11.2022 17:48
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Он россиянин. Сын цензора из Орловской губернии, который ненавидел Украину, Киев и проклятых петлюровцев. Которых можно и убить, как в рассказе "Я убил".
Представьте себе современного Соловьева или Скабееву, приехавших в Киев со своими выводками, и их абсолютно русские дети стали считать, что Киев - это "руззкий город". Где-то так вырос Миша Булгаков - так и не став украинцем, киевлянином, Орловская губерния считала, что она выше всего.
Все інше підарасня , яка повинна здохнути.
Згоден
Меня забавляют визги валенков - делают все чтобы ненавидели Россию и когда ощущают эту ненависть направленную на наследие Лапотной начинают пищать и бится в истерике. Ну сами ж добивались и наконец добились