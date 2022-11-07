В Буче сняли памятную доску Михаилу Булгакову. ФОТО

В Буче "стерли" памятную надпись русскому писателю Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Ирпень Буча Гостомель Тайм.

"Дерусификация продолжается: в Буче "ликвидировали" памятную доску Михаилу Булгакову. Надпись "В начале XX века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова" была отчеканена на камне, однако сейчас ее там уже нет", - говорится в сообщении.

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