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Перші багатоповерхівки під’єднали до теплопостачання в деокупованому Ізюмі

ізюм

У визволеному Ізюмі, який пів року був окупований російськими військами, під’єднали до централізованого опалення перші багатоквартирні будинки. Однак у більшості будівель відновити його цьогоріч не вдасться.

Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське. 

До війни в Ізюмі майже 200 багатоповерхівок мали централізоване теплопостачання.  Без опалення залишилася саме центральна частина міста, де розташовувалась найбільша агломерація населення та зосереджені багатоповерхівки. Зараз опалення можна під'єднати лише в 70 будинків, які розташовані у різних районах міста. 

"У решті неможливо відновити централізоване опалення цього року. Серед них є щонайменше два будинки, які підлягають демонтажу. Однак ця цифра може збільшитися. Наразі експерти проводять обстеження та дають оцінки", - повідомив депутат міської ради. 

Поки в місті під'єднали до опалення 17 будинків. Цього тижня мають також під'єднати будинки в районі Ізюмського приладобудівного заводу.

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Стрельник розповів, що до активної війни 60% населення в Ізюмі проживало у приватному секторі, а 40% - у багатоповерхових будинках.

"Більшість населення, яка проживає у приватному секторі, забезпечена газопостачанням, а відповідно - теплом. Є мешканці, у яких твердопаливні котли, тож ми спільно з керівництвом Харківської ОВА, нашим підприємством лісгоспу готуємося надавати їм дрова для опалення у цей зимовий період", - сказав депутат.

Загалом, за даними міськради Ізюма, до міста повернулося близько 3 тисяч людей. Зараз там живуть понад 20 тисяч людей. Місцевим мешканцям зі зруйнованим житлом, оселі яких розташовані в центральній частині міста, рекомендують скористатися тимчасовою евакуацією в інші міста України на зиму.

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Автор: 

опалення (915) Харківщина (6054) Ізюм (335) деокупація (950)


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а в это время в Кривом Роге половина города мерзнет в бетонных многоэтажках без отопления...
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07.11.2022 18:33 Відповісти
31 год с развала совка, когда пришло понимание, что больше бесплатной нефти и газа не будет, потому что за скидку кацапы требуют продавать суверенитет. 31 год утеплить все совковые постройки, что позволит их отапливать одним котлом в доме и при этом каждая квартира будет со своим счетчиком, каждый будет платить сам за себя, а не за соседа, который открывает окна при включенной на максимум батарее, зажав денег на терморегулятор.

Невозможно в принципе за исключением неремонтнопригодной совковой системы централизованного отопления прогревать эти бетонные гробы, либо толстая труба и огромная котельная, либо никак. Максимум, что можно сделать, это утеплить изнутри, обшить в одной комнате все стены пвхшными листами (или слабогорючим другим материалом) на небольшие дырочки 6мм и зонтики-крепления, запенить пеной все стыки. Потолок сверлить аккуратно, чтобы не попасть в арматуру и не снизить прочность дома, иначе возрастут шансы его складывания при попадании ракеты. На пол можно как на ламинат подставить подпорки и осб-плиты положить сверху и под них тоже утеплеть, а на окна поликарбонат прозрачный ячеистый. Будет как в парнике, только проветривай свежим воздухом периодически. Плита с газовым баллоном согреет за одну жарку даже с открытой форточкой. На зиму хватит, дальше из-за точки росы и влажности все это прогниет быстро, но это легко разобрать и затем утеплить как надо снаружи со штукатуркой.
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07.11.2022 21:04 Відповісти
окна с двойными стеклопакетами. двери поменяны стены снаружи утеплены пенопластом 10 см И ЧТО???? бетон не нагреится от дрожащих от холода тел его обитателей. в городе включили котельные(идет дым из труб) вот только КОГО они обогревают неясно - ни у меня ни у моих знакомых тепла нет а сегодня ночью -2 холода. я бы понял если б город был в зоне боевых действий под бомбежками, так нет же - нет артобстрелов, кладут асфальт(!) на дорогах(долгинцево) устанавливают тротуарное ограждение(!) на дзержинке! так в чем же дело????
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07.11.2022 21:35 Відповісти
Изюм севернее.
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07.11.2022 21:40 Відповісти
у нас сегодня -2 ночью будет...
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07.11.2022 22:08 Відповісти
Но был только 0.
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08.11.2022 18:09 Відповісти
 
 