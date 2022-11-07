Перші багатоповерхівки під’єднали до теплопостачання в деокупованому Ізюмі
У визволеному Ізюмі, який пів року був окупований російськими військами, під’єднали до централізованого опалення перші багатоквартирні будинки. Однак у більшості будівель відновити його цьогоріч не вдасться.
Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
До війни в Ізюмі майже 200 багатоповерхівок мали централізоване теплопостачання. Без опалення залишилася саме центральна частина міста, де розташовувалась найбільша агломерація населення та зосереджені багатоповерхівки. Зараз опалення можна під'єднати лише в 70 будинків, які розташовані у різних районах міста.
"У решті неможливо відновити централізоване опалення цього року. Серед них є щонайменше два будинки, які підлягають демонтажу. Однак ця цифра може збільшитися. Наразі експерти проводять обстеження та дають оцінки", - повідомив депутат міської ради.
Поки в місті під'єднали до опалення 17 будинків. Цього тижня мають також під'єднати будинки в районі Ізюмського приладобудівного заводу.
Стрельник розповів, що до активної війни 60% населення в Ізюмі проживало у приватному секторі, а 40% - у багатоповерхових будинках.
"Більшість населення, яка проживає у приватному секторі, забезпечена газопостачанням, а відповідно - теплом. Є мешканці, у яких твердопаливні котли, тож ми спільно з керівництвом Харківської ОВА, нашим підприємством лісгоспу готуємося надавати їм дрова для опалення у цей зимовий період", - сказав депутат.
Загалом, за даними міськради Ізюма, до міста повернулося близько 3 тисяч людей. Зараз там живуть понад 20 тисяч людей. Місцевим мешканцям зі зруйнованим житлом, оселі яких розташовані в центральній частині міста, рекомендують скористатися тимчасовою евакуацією в інші міста України на зиму.
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Невозможно в принципе за исключением неремонтнопригодной совковой системы централизованного отопления прогревать эти бетонные гробы, либо толстая труба и огромная котельная, либо никак. Максимум, что можно сделать, это утеплить изнутри, обшить в одной комнате все стены пвхшными листами (или слабогорючим другим материалом) на небольшие дырочки 6мм и зонтики-крепления, запенить пеной все стыки. Потолок сверлить аккуратно, чтобы не попасть в арматуру и не снизить прочность дома, иначе возрастут шансы его складывания при попадании ракеты. На пол можно как на ламинат подставить подпорки и осб-плиты положить сверху и под них тоже утеплеть, а на окна поликарбонат прозрачный ячеистый. Будет как в парнике, только проветривай свежим воздухом периодически. Плита с газовым баллоном согреет за одну жарку даже с открытой форточкой. На зиму хватит, дальше из-за точки росы и влажности все это прогниет быстро, но это легко разобрать и затем утеплить как надо снаружи со штукатуркой.