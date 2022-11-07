З полону визволили уже 30 захисників Зміїіного, робота триває, - Лубінець

З російського полону визволено 30 військовослужбовців із острова Зміїний, робота щодо звільнення решти бійців із російської неволі триває.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в стінах офісу омбудсмана відбулося спілкування із рідними військових з острова Зміїний, які нині перебувають у полоні, за участі представників Координаційного штабу та Державної прикордонної служби України.

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"Під час зустрічі я зауважив, щоб рідні, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це до компетентних органів. Окрім того, під час зустрічі озвучили питання складності повернення з полону наших військових, адже саме військові з Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований. Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону", - розповів Лубінець.

Кількість воїнів зі Зміїного, які залишаються полоні, омбудсман не назвав. Лубінець зауважив, щоб рідні, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це до компетентних органів.