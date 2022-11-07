УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11930 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Війна
2 418 4

З полону визволили уже 30 захисників Зміїіного, робота триває, - Лубінець

лубінець

З російського полону визволено 30 військовослужбовців із острова Зміїний, робота щодо звільнення решти бійців із російської неволі триває.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в стінах офісу омбудсмана відбулося спілкування із рідними військових з острова Зміїний, які нині перебувають у полоні, за участі представників Координаційного штабу та Державної прикордонної служби України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

"Під час зустрічі я зауважив, щоб рідні, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це до компетентних органів. Окрім того, під час зустрічі озвучили питання складності повернення з полону наших військових, адже саме військові з Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований. Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону", - розповів Лубінець.

Кількість воїнів зі Зміїного, які залишаються полоні, омбудсман не назвав. Лубінець зауважив, щоб рідні, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це до компетентних органів.

Автор: 

Зміїний (164) полон (1568) полонені (2267) Лубінець Дмитро (602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там з "Азовцями"?!!!
показати весь коментар
07.11.2022 18:04 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:17 Відповісти
Головне- створити рейтинг, це єдина надія злочинцям в ОП залишитися при владі та не сісти на лаву підсудних, яка ні в якому разі не мине Зеленського, Єрмака, Арахамію, Татарова, Подоляка та інших запроданців. Та і їх тато Коломойський присяде поруч. Так буде!
показати весь коментар
07.11.2022 19:22 Відповісти
И всех ОПЗЖопников , Шария и его партию , которую никто не запретил
показати весь коментар
07.11.2022 23:23 Відповісти
 
 