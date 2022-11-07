Из плена освободили уже 30 защитников Змеиного, работа продолжается, - Лубинец

Из российского плена освобождены 30 военнослужащих с острова Змеиный, работа по освобождению остальных бойцов из российской неволи продолжается.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в стенах офиса омбудсмана состоялось общение с находящимися в плену родными военных с острова Змеиный с участием представителей Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.

"Во время встречи я заметил, чтобы родные, которые имеют какую-либо информацию относительно украинских военнослужащих, сообщали об этом компетентным органам. Кроме того, во время встречи озвучили вопросы сложности возвращения из плена наших военных, ведь именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы. Во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже вызволили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно вызволим из российского плена", - рассказал Лубинец.

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Количество оставшихся пленных воинов из Змеиного омбудсман не назвал. Лубинец отметил, чтобы родные, имеющие какую-либо информацию относительно украинских военнослужащих, сообщали об этом компетентным органам.