УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12018 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 837 12

Путіну не вдалося завоювати Україну, тому він вирішив спробувати її знищити, - Боррель

боррель

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося завоювати Україну, тому він, очевидно, вирішив спробувати її знищити.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Боррель зазначив, що минуло майже дев'ять місяців відтоді, як Путін розпочав свою незаконну агресію проти України. На зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки обговорювалася ескалація з боку РФ, у тому числі її удари ракетами та безпілотниками по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, зокрема по об'єктах енергетики та водопостачання.

"Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну", – заявив Боррель.

Читайте: "Генерал зима" не допоможе Путіну здолати Україну, - Боррель

Він анонсував збільшення гуманітарної допомоги з боку ЄС, яка стала ще більш актуальною із наближенням зими.

Підтримка економіки України на плаву залишається ключовим завданням, наголосив Боррель, і нагадав, що ЄС готовий виділяти Україні по 1,5 млрд євро на місяць (загальний пакет – до 18 млрд євро), щоб значно покрити потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

Автор: 

путін володимир (23878) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
З першого дня війни, москалі все нищать.
показати весь коментар
07.11.2022 19:51
+6
За Украиной последуют и другие страны, поэтому Штатам и всему цивилизованному миру надо уничтожить Парашу полностью и до последнего каZZапа.
показати весь коментар
07.11.2022 19:54
+5
показати весь коментар
07.11.2022 19:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З першого дня війни, москалі все нищать.
показати весь коментар
07.11.2022 19:51 Відповісти
За Украиной последуют и другие страны, поэтому Штатам и всему цивилизованному миру надо уничтожить Парашу полностью и до последнего каZZапа.
показати весь коментар
07.11.2022 19:54 Відповісти
Боррель говорить істину, погоджуюсь на 100%.
показати весь коментар
07.11.2022 19:55 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 19:58 Відповісти
Я ваапше-та в ступоре от кацапов, мол поперплись на Украину, у себя не разобравшись...100500 на каазлабаде мультики усилятся...
https://youtu.be/SetgaMlB9-U ПИСЬМО КАЦАПА В КАКЦАПСКУЮ РЕДАКЦИЮ
показати весь коментар
07.11.2022 20:00 Відповісти
Садісь, пять!
показати весь коментар
07.11.2022 20:16 Відповісти
Нуууу, так це ж прорив нарива, оу, нова думка, нові шляхи взаємопорозуміння іт.д і т.п., вобшим всьо - тепер ясно шо дєлать
показати весь коментар
07.11.2022 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XuuNs1hy_ew Путіну спробував знищити Україну
показати весь коментар
07.11.2022 20:33 Відповісти
Більше ліків для рашистів треба передавати нам. Доведено, що коли у українських лікарів вистачає ліків на фронті для рашистів, то їх можна швидко і ефективно виліковувати. Найкраще їм поки допомагають Jawelin, HIMARS, HARM, 155 мм пігулки, і інші вироби фармацевтичних військових компаній. Якщо будуть ще балістичні ракети, ударні безпідгтники, танки і головне, авіація, то ці ліки подіють на них майже миттєво. І не треба буде передавати стільки мільярдів для підтримки нашої економіки. А лікувати половиною, від необхідної дози, антибіотику - це небезпечно для усіх. Так що краще дайте зброї переліченої краще на ці гроші. А гроші передайте рашистські, конфісковані нам. А то ви як неосвічені люди працюєте, які намагаються напівзаходами діяти, щоб зекономити, а пітім платять набагато більше.
показати весь коментар
07.11.2022 20:41 Відповісти
ШоТам?

@Sho_Tam_

·

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч

У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!

Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!

Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701

https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
показати весь коментар
07.11.2022 21:06 Відповісти
Відмінна оцінка.
Терористична операція, геноцид, ну нарешті.
показати весь коментар
08.11.2022 00:08 Відповісти
Чому тут дивуваться? Все "па панятиям" : ТАК НЕ ДАСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКАМУ!!!"
показати весь коментар
08.11.2022 05:14 Відповісти
 
 