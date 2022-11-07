Путіну не вдалося завоювати Україну, тому він вирішив спробувати її знищити, - Боррель
Російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося завоювати Україну, тому він, очевидно, вирішив спробувати її знищити.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Боррель зазначив, що минуло майже дев'ять місяців відтоді, як Путін розпочав свою незаконну агресію проти України. На зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки обговорювалася ескалація з боку РФ, у тому числі її удари ракетами та безпілотниками по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, зокрема по об'єктах енергетики та водопостачання.
"Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну", – заявив Боррель.
Він анонсував збільшення гуманітарної допомоги з боку ЄС, яка стала ще більш актуальною із наближенням зими.
Підтримка економіки України на плаву залишається ключовим завданням, наголосив Боррель, і нагадав, що ЄС готовий виділяти Україні по 1,5 млрд євро на місяць (загальний пакет – до 18 млрд євро), щоб значно покрити потреби України у фінансуванні на 2023 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/SetgaMlB9-U ПИСЬМО КАЦАПА В КАКЦАПСКУЮ РЕДАКЦИЮ
@Sho_Tam_
·
https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч
У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!
Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!
Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701
https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
Терористична операція, геноцид, ну нарешті.