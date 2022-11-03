"Генерал зима" не допоможе Путіну здолати Україну, - Боррель
Розрахунок Путіна на те, що "генерал зима" допоможе йому отримати перемогу у агресивній війні проти України є хибним.
"ЄС саме зараз, напередодні зими, усвідомлює моральний обов’язок підтримати народ України, який захищає свою країну від знищення. Про це у четвер у німецькому Мюнстері, де проходить зустріч міністрів закордонних справ "Групи семи"", - заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ, із посиланням Укрінформу.
Боррель нагадав, що з початку російського вторгнення ЄС та окремі країни-члени надали Україні допомогу на суму, що перевищує 22 мільярди євро.
"3 мільярди євро (військової допомоги – ред.) надійшли від Європейського Фонду Миру. Ще 19 мільярдів надійшли від Європейського Союзу та від країн-членів, щоб підтримати Україну фінансово, економічно, наданням гуманітарної допомоги та матеріальних ресурсів, щоб українці могли пережити цю зиму. Зима наближається, і путін чекає на "генерала зиму" на допомогу російській армії. Зараз, більше ніж будь-коли, ми маємо підтримувати Україну та її народ. Вони воюють, захищаючи свою країну, і ми маємо моральний обов’язок, щоб їм допомагати", - наголосив Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
)))
Что за дурость, "генерал зима", наоборот, сильно поможет Украине победить Путина..
Tože samoe ždet mogilizantiv v zimnix okopax.
Напали ж у лютому ("фєвралє"), це теж зима була, Карл!
І що? Тепер, згадуючи, підвал із інєєм на стелі та сплячу дитину на буряках, мені віялові відключення світла взагалі ні про що.
Сподіваюся, у захисників ситуація аналогічна.
"Іде Іван по пустелі Пить хочеться - спасу нема Тут попереду лісок Доходить - а посеред ліска - озеро Але лежить на березі Змій-Горинич Іван вихопив меч і відрубав йому голову А на її місці дві виросло! Бився-рубався Відрубав ті голови На їх місці нові ростуть! Дійшло до сотні Захекався Іван Тут Горинич його й питає:
- Іван! Так чего ты в драку полез?
Відповідає:
- Напиться хотел!
- А я тебе что - пить мешал?"
На землях білорусів та українців, які масковська імперія привласнила собі, а потім виселила або вбила корвнне населення? Ну що ж... Чекаємо рашистів з їхнім "генералом" на наших землях, де діє НАШ ГЕНЕРАЛ! Сподіваюсь, сміттєвими пакетами, насінням соняшника (чи хочаб зерном) в кишенях вони запаслися. А "русофобськи" дикі тваринки наших лісів та степів з великим апетитом перетворять зайд в якісні добрива
Історія повторюється. Але цих ідіотів зараз трохи більше... Сподіваюсь, набоїв вистачіть на всіх