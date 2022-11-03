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"Генерал зима" не поможет Путину одолеть Украину, - Боррель

боррель

Расчет Путина на то, что "генерал зима" поможет ему одержать победу в агрессивной войне против Украины ошибочен.

"ЕС именно сейчас, в преддверии зимы, осознает моральную обязанность поддержать народ Украины, который защищает свою страну от уничтожения. Об этом в четверг в немецком Мюнстере, где проходит встреча министров иностранных дел "Группы семи", - заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Боррель напомнил, что с начала российского вторжения ЕС и отдельные страны-члены предоставили Украине помощь на сумму более 22 миллиардов евро.

"3 миллиарда евро (военной помощи. – Ред.) поступили от Европейского фонда мира. Еще 19 миллиардов поступили от Европейского Союза и от стран-членов, чтобы поддержать Украину финансово, экономически, предоставлением гуманитарной помощи и материальных ресурсов, чтобы украинцы могли пережить эту зиму. Зима приближается, и Путин ждет "генерала зиму" на помощь российской армии. Сейчас, больше чем когда-либо, мы должны поддерживать Украину и ее народ. Они воюют, защищая свою страну, и у нас есть моральная обязанность, чтобы им помогать", - подчеркнул Боррель.

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Топ комментарии
+17
Замісь генерала Зими до пітуна завітає маршал Киздець!
)))
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03.11.2022 21:35
+15
Та вони забебали своїм "генерал зіма".

Напали ж у лютому ("фєвралє"), це теж зима була, Карл!

І що? Тепер, згадуючи, підвал із інєєм на стелі та сплячу дитину на буряках, мені віялові відключення світла взагалі ні про що.

Сподіваюся, у захисників ситуація аналогічна.
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03.11.2022 21:43
+13
.
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03.11.2022 21:46
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Замісь генерала Зими до пітуна завітає маршал Киздець!
)))
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03.11.2022 21:35 Ответить
"Генерал зима" не поможет Путину одолеть Украину, - Боррель"..
Что за дурость, "генерал зима", наоборот, сильно поможет Украине победить Путина..
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03.11.2022 22:16 Ответить
šoj to srazu vspomnil riuzzge dieda, kotoryj *-uj bez soli daedal...
Tože samoe ždet mogilizantiv v zimnix okopax.
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03.11.2022 23:13 Ответить
Та вони забебали своїм "генерал зіма".

Напали ж у лютому ("фєвралє"), це теж зима була, Карл!

І що? Тепер, згадуючи, підвал із інєєм на стелі та сплячу дитину на буряках, мені віялові відключення світла взагалі ні про що.

Сподіваюся, у захисників ситуація аналогічна.
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03.11.2022 21:43 Ответить
Йому допоможе "дерев'яний макінтош".
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03.11.2022 21:44 Ответить
Пан Боррель вважає, що 22 мільярди євро спроможні допомогти здолати мордорську навалу та захистити Європу від пуйла?
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03.11.2022 21:45 Ответить
Более того, Европа в отличие от США не даёт, а одалживает
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03.11.2022 22:10 Ответить
.
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03.11.2022 21:46 Ответить
Можете посміяться - головну базу ЧФ росія планувала зробить у Новоросійську ще при Єльцині Але "поскупилася" А тепер вбухала трильйони грошових коштів, втратила масу людей вбитими та пораненими, спалила масу бойової техніки, зробила з себе посміховисько на весь світ і повертається до того, з чого починала! Дебіли, ***!!!! Прямо, як в анекдоті про Івана-дурня:
"Іде Іван по пустелі Пить хочеться - спасу нема Тут попереду лісок Доходить - а посеред ліска - озеро Але лежить на березі Змій-Горинич Іван вихопив меч і відрубав йому голову А на її місці дві виросло! Бився-рубався Відрубав ті голови На їх місці нові ростуть! Дійшло до сотні Захекався Іван Тут Горинич його й питає:
- Іван! Так чего ты в драку полез?
Відповідає:
- Напиться хотел!
- А я тебе что - пить мешал?"
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03.11.2022 22:31 Ответить
Де воював їхній "генерал зима"?
На землях білорусів та українців, які масковська імперія привласнила собі, а потім виселила або вбила корвнне населення? Ну що ж... Чекаємо рашистів з їхнім "генералом" на наших землях, де діє НАШ ГЕНЕРАЛ! Сподіваюсь, сміттєвими пакетами, насінням соняшника (чи хочаб зерном) в кишенях вони запаслися. А "русофобськи" дикі тваринки наших лісів та степів з великим апетитом перетворять зайд в якісні добрива
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03.11.2022 21:49 Ответить
"Генерал зима" очень хорошо показал себя в Зимней войне с финнами в 39-м году, там руссофашисты благодаря морозной зиме потеряли очень много своих солдат..
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03.11.2022 22:20 Ответить
Ага, знаю. Тому мені й дивно, що вони чекають саме на нього!
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03.11.2022 22:26 Ответить
Українці морозостійкі
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03.11.2022 21:51 Ответить
Перші півроку строкової служби випало служить на Вінничині - в "учебці" Призвали восени Всю зиму санчастина була забита "сопливими" В основному - азіати і "сибіряки" Сирість наша і "плюс-мінус" всю зиму - не для них!
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03.11.2022 22:35 Ответить
Там чмоня пообещал 3 штуки баксов тем, кто, внимание, заключил контракт от 21-го сентября сроком на год и выше. Ну и мобилизованную шваль самой собой, те вообще пожизненно призваны. Такие жалкие копейки как бы намекают, что старым контрактикам нихрена платить не будут и выплаченные бабки тоже отнимут тем или иным законом. А то кто-то до сих пор думает, что платят в месяц 200 или 300 тысяч рублей. Скоро до кацапов дойдет, что оружие и патроны к нему будут продавать кадыровцы за бабки, а если не будут платить, то им ничего не дадут или дадут ржавое говно без селектора огня. Кадыровцы уже отлично продают, таблетка цитрамона или парацетомола по 1000 рублей за штуку уходит, ну остальное само собой намного дороже, а кто приезжает такой крутой в 5.11 или другом тактическом шмоте, то после первой же ночлежки найдет на месте рюкзака своего проперженные синтетические штаны горючие и холодные, а также кирзачи и пускай еще спасибо скажет, что в кирзачи не насрали, а ведь могли же.
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03.11.2022 21:53 Ответить
тяжело вам кацапам...)))
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04.11.2022 00:32 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм зимой 1939-40 годов успешно мочил крыс Сралина...только от голода холода сдохло 100 000 красных армейцав...Марк Солонин и Виктор Суворов не дадут мне сбрехать..а Кирилл Набутов тем более..питерский чувак.. сын известного футбольного комментатора Виктора Набутова...
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03.11.2022 21:54 Ответить
І коли в нього спитали, хто ж найбільший постачальник зброї для його армії, то він відповів, що сталін (чи СРСР, чи червона армія - суть одна).
Історія повторюється. Але цих ідіотів зараз трохи більше... Сподіваюсь, набоїв вистачіть на всіх
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03.11.2022 22:30 Ответить
Мадрид сьогодні
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03.11.2022 22:03 Ответить
Учитывая экипировку кацапов, этот генерал выкосит их самих. И в обозримом будущем ничего кроме ватников им не светит. Да и вопрос на миллион - не сгнили ли они на складах ?
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03.11.2022 22:11 Ответить
Nea, ne sgnili. Praporščiki pozabotilisj štob nečemu bylo sgnivatj
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03.11.2022 23:17 Ответить
Как "генерал зима" поможет парашникам замёрзнуть в степи, очень высокий представитель в своей голове не уложил...
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03.11.2022 22:11 Ответить
ruzke -kurwy
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03.11.2022 22:13 Ответить
zayl -polooe prawo imeet gragdai swoe stray uiwat6 okupata i imeet polyj kart lash )))
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03.11.2022 22:16 Ответить
***** теперь поможет только генерал Кабздец и кабздон певец... заждался...
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03.11.2022 22:22 Ответить
путин к 70 годам #банулся и считает себя самым хитрым и умным...долбо#б
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03.11.2022 22:23 Ответить
Вот будет смешно , если генерал мороз победит российскую армию, всё против них.
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04.11.2022 01:57 Ответить
Зато дохлі чмобики до весни зможуть лежати на землі. Заощадим на електриці в морозилках моргу.
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04.11.2022 02:19 Ответить
Генерал зима всегда помогает населению против атакующих войск,именно такая его роль
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04.11.2022 05:58 Ответить
Мы типа Гитлер или армия Наполеона вторглись в Россию... Так себе сравнение. Еврогеи себе верны - ничего не понимают и не хотят понимать.
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04.11.2022 07:19 Ответить
Поскольку они воюю в чужой стране и отношение к личному составу скотское, то зимой мы увидим коллапс российской армии. Но проблема в том, что будет у нас в тылу, если Запад опять ограничится словами в плане поставок ПВО в товарных количествах, то будет очень тяжко.
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04.11.2022 07:53 Ответить
 
 