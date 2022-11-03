"Генерал зима" не поможет Путину одолеть Украину, - Боррель"..

Расчет Путина на то, что "генерал зима" поможет ему одержать победу в агрессивной войне против Украины ошибочен.

"ЕС именно сейчас, в преддверии зимы, осознает моральную обязанность поддержать народ Украины, который защищает свою страну от уничтожения. Об этом в четверг в немецком Мюнстере, где проходит встреча министров иностранных дел "Группы семи", - заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Боррель напомнил, что с начала российского вторжения ЕС и отдельные страны-члены предоставили Украине помощь на сумму более 22 миллиардов евро.

"3 миллиарда евро (военной помощи. – Ред.) поступили от Европейского фонда мира. Еще 19 миллиардов поступили от Европейского Союза и от стран-членов, чтобы поддержать Украину финансово, экономически, предоставлением гуманитарной помощи и материальных ресурсов, чтобы украинцы могли пережить эту зиму. Зима приближается, и Путин ждет "генерала зиму" на помощь российской армии. Сейчас, больше чем когда-либо, мы должны поддерживать Украину и ее народ. Они воюют, защищая свою страну, и у нас есть моральная обязанность, чтобы им помогать", - подчеркнул Боррель.

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