"Генерал зима" не поможет Путину одолеть Украину, - Боррель
Расчет Путина на то, что "генерал зима" поможет ему одержать победу в агрессивной войне против Украины ошибочен.
"ЕС именно сейчас, в преддверии зимы, осознает моральную обязанность поддержать народ Украины, который защищает свою страну от уничтожения. Об этом в четверг в немецком Мюнстере, где проходит встреча министров иностранных дел "Группы семи", - заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Боррель напомнил, что с начала российского вторжения ЕС и отдельные страны-члены предоставили Украине помощь на сумму более 22 миллиардов евро.
"3 миллиарда евро (военной помощи. – Ред.) поступили от Европейского фонда мира. Еще 19 миллиардов поступили от Европейского Союза и от стран-членов, чтобы поддержать Украину финансово, экономически, предоставлением гуманитарной помощи и материальных ресурсов, чтобы украинцы могли пережить эту зиму. Зима приближается, и Путин ждет "генерала зиму" на помощь российской армии. Сейчас, больше чем когда-либо, мы должны поддерживать Украину и ее народ. Они воюют, защищая свою страну, и у нас есть моральная обязанность, чтобы им помогать", - подчеркнул Боррель.
Пожалуйста, подождите...
)))
Что за дурость, "генерал зима", наоборот, сильно поможет Украине победить Путина..
Tože samoe ždet mogilizantiv v zimnix okopax.
Напали ж у лютому ("фєвралє"), це теж зима була, Карл!
І що? Тепер, згадуючи, підвал із інєєм на стелі та сплячу дитину на буряках, мені віялові відключення світла взагалі ні про що.
Сподіваюся, у захисників ситуація аналогічна.
"Іде Іван по пустелі Пить хочеться - спасу нема Тут попереду лісок Доходить - а посеред ліска - озеро Але лежить на березі Змій-Горинич Іван вихопив меч і відрубав йому голову А на її місці дві виросло! Бився-рубався Відрубав ті голови На їх місці нові ростуть! Дійшло до сотні Захекався Іван Тут Горинич його й питає:
- Іван! Так чего ты в драку полез?
Відповідає:
- Напиться хотел!
- А я тебе что - пить мешал?"
На землях білорусів та українців, які масковська імперія привласнила собі, а потім виселила або вбила корвнне населення? Ну що ж... Чекаємо рашистів з їхнім "генералом" на наших землях, де діє НАШ ГЕНЕРАЛ! Сподіваюсь, сміттєвими пакетами, насінням соняшника (чи хочаб зерном) в кишенях вони запаслися. А "русофобськи" дикі тваринки наших лісів та степів з великим апетитом перетворять зайд в якісні добрива
Історія повторюється. Але цих ідіотів зараз трохи більше... Сподіваюсь, набоїв вистачіть на всіх