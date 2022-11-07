Російська Вікіпедія втратила 20 млн читачів в Україні

Російська версія Вікіпедії втратила 20 млн читачів в Україні, 19 з яких прийшли читати українську версію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Detector Media повідомив голова правління ГО "Творча еліта України" Юрій Пероганич.

За його словами, російськомовна версія інтернет-енциклопедії значно втратила популярність в Україні.

Наприклад, кількість переглядів російської Вікіпедії скоротилась на 20 млн читачів за місяць. Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.

При цьому частка української Вікіпедії зросла на 19 млн читачів.

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"Виходячи з тенденції зменшення популярності російської і зростання популярності української, у поточному місяці популярність української Вікіпедії ймовірно випередить в Україні популярність російської",– йдеться в коментарі Юрія Пероганича.

Розрив між українською та російською версіями за рік скоротився майже у 5 разів – з 49 млн до 10 млн переглядів.

Статистика підтверджує: у жовтні 2021 року російську "Вікі" відкривали у 1,69 раза частіше від української, а у жовтні 2022 – лише у 1,11 раза.

Нагадаємо, що у вересні українська Вікіпедія відбила в російської 15 млн переглядів.