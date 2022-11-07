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Российская Википедия потеряла 20 млн читателей в Украине

вікіпедія

Российская версия Википедии потеряла 20 млн читателей в Украине, 19 из которых пришли читать украинскую версию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Detector Media сообщил председатель правления ОО "Творческая элита Украины" Юрий Пероганич.

По его словам, русскоязычная версия интернет-энциклопедии значительно утратила популярность в Украине.

К примеру, количество просмотров российской Википедии сократилось на 20 млн читателей в месяц. Это самый низкий результат октября за время наблюдений с 2016 года.

При этом доля украинской Википедии выросла на 19 млн читателей.

"Исходя из тенденции уменьшения популярности русского и роста популярности украинского, в текущем месяце популярность украинской Википедии предположительно опередит в Украине популярность русской" – говорится в комментарии Юрия Пероганича.

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Разрыв между украинской и русской версиями за год сократился почти в 5 раз – с 49 млн до 10 млн просмотров.

Статистика подтверждает: в октябре 2021 года российскую "Вики" открывали в 1,69 раза чаще украинской, а в октябре 2022 - только в 1,11 раза.

Напомним, что в сентябре украинская Википедия отвоевала у российской 15 млн просмотров.

Автор: 

Википедия (41) популяризация (4)


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Топ комментарии
+16
Взагалі-то й близько не так. На кожній мові пишуть свій контент і в російськомовних сторинках повна маячня у порівнянні, наприклад, з англійськими версіями тих самих сторінок.
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07.11.2022 20:01
+12
Файна русофобія!
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07.11.2022 19:53
+12
там не тільки мова, там щє й альтернативна реальність у багатьох статиях
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07.11.2022 19:59
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Файна русофобія!
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07.11.2022 19:53 Ответить
Нарешті. А то розвивали сайти парашистів.
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07.11.2022 19:55 Ответить
Теперь бы еще кто-то за фандом вики взялся бы.
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07.11.2022 19:57 Ответить
20 млн. читали ворожу вікі , ганьба і стидоба
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07.11.2022 19:57 Ответить
Насправді мова йшла про 20 млн сторінок. Пероганич написав про це під аналогічною статтею на УП.
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07.11.2022 20:32 Ответить
20 млн. сторінок чи переглядів?
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07.11.2022 20:36 Ответить
Так, переглядів, звичайно. Цитую Пероганича:
"Йдеться не про мільйони "читачів", а про мільйони "переглядів сторінок". Число читачів, взагалі вирахувати неможливо. Натомість є число пристроїв, з яких переглядали Вікіпедію."
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07.11.2022 20:39 Ответить
навіщо ім вікіпедія? речі путлера-вот ії педія
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07.11.2022 19:58 Ответить
Читати мовою окупанта, себе не поважати.
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07.11.2022 19:58 Ответить
там не тільки мова, там щє й альтернативна реальність у багатьох статиях
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07.11.2022 19:59 Ответить
В смислі- російська, українська, це один і той же й сайт. Просто деякі статті перекладені на кілька мов) Хто це вообще пише, кликбейтні журналісти?
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07.11.2022 19:59 Ответить
Взагалі-то й близько не так. На кожній мові пишуть свій контент і в російськомовних сторинках повна маячня у порівнянні, наприклад, з англійськими версіями тих самих сторінок.
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07.11.2022 20:01 Ответить
Так російські сторінки, а не російська вікіпедія) Це дуже громка назва, яка не відповідає дійсності.
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07.11.2022 23:24 Ответить
Більш за те, є твітер акаунт @RuGovEdit який відслідковує які правки робляться з адрес москальских держорганів: рашка вже давно на державному рівні пише свою реальність на сторінках російськомовної вікі.
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07.11.2022 20:03 Ответить
ВСЕ російськомовне є російським. З людьми включно. Чому у Польщі не було Голодоморів -

Расово-етнічний склад
Головні етноси країни: поляки - 96,9 %, сілезці - 1,1 %, німці - 0,2 %, українці - 0,1 %, інші - 1,7 %
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07.11.2022 20:02 Ответить
Не було тому що Польща в 1918-1939роках не була в складі совка а не через "Расово-етнічний склад", а що до етносів в Польщі - ви хочете сказати що в період 1918-1939 в Польщі мешкало лише 0,1 % українців ?
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08.11.2022 03:48 Ответить
Бо усі пошукові машини пхнуть російську!
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07.11.2022 20:23 Ответить
Це не зовсім так. Пошукові машини в тому числі використовують особисті вподобання клієнта, а також пошукові тенденції регіону. От з другим якраз і є проблеми, бо тенденції задають "какієразніци".
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07.11.2022 20:35 Ответить
З 2014 року особисто ні разу не дивився вікіпедію на російській мові - тільки на українській мові. Для мене все російське стало ворожим назавжди.
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07.11.2022 20:24 Ответить
Саме це очолює комітет з питань свободи слова.
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07.11.2022 20:29 Ответить
"Вікіпедія" на російскій мові, зникла ще у 2002 році! Замість неї ейдельштейнпедія стала! З того часу, я більше ні коли їй, не користувався, гидота якась касабська!!!
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07.11.2022 20:33 Ответить
Хорошо, но мало. Википедия обязана иметь русскую версию, но не российскую. Это бы очень помогло распадаться России на два государства: Руссляндию и Быдляндию. Тогда узнаем, кто есть кто.
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07.11.2022 20:51 Ответить
Супер! Читаю тільки українську
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07.11.2022 21:02 Ответить
прямо в сердце, я худею с таких радостей
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07.11.2022 21:20 Ответить
Бл*дь, задрали уже тупые журналисты! Нет в жопу никакой "Российской Википедии"!!!
Есть никому не нужные РУТУБ, есть ВКОНТАКТЕ, Википедия же НЕ российская! Это одна из языковых версий МЕЖДУНАРОДНОЙ Википедии и она никоим образом НЕ принадлежит паРАШЕ!

А вот то, что тупые демократы ПРОСРАЛИ со своими правилами рассчитанными на ЧЕСТНЫХ и ЗДРАВЫХ людей, а не на рашистских ублюдков полностью УПРАВЛЯТЬ ЗДРАВОМЫСЛИЕМ и ИСКЛЮЧАТЬ СОВКОВУЮ и РАШИСТСКУЮ ЛОЖЬ, это уже другой вопрос!

Вся проблема в том, что правят её преимущественно адекватные носители русского языка, а вот модераторах и админах, благодаря БАБКАМ КРЕМЛЯ (плодящих голосующих на "честных" выборах уродов) сидит ольгинское и кбэшное БЫДЛО!

Я знаю о чём пишу, у меня ЗА ПРАВДУ вечный бан в редактировании Википедии уже под двумя никами. Всего написал на русском языке 34 + 122 = 156 статей из которых до сегодняшнего дня смогли удалить всего четыре! Среди них статья в виде перенаправления с заголовка "Оккупация литвы" на то, за что её выдают! При чём удалили не за то, что я опечатался и написал Литву с маленькой буквы, а за "семантически некорректное перенаправление (перенаправление на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5_(1940) Парламентские выборы в Литве (1940) "

Ну вы понимаете! Не было, ТИПА, никакой оккупации 1940 года, был ТИПА РЕФЕРЕНДУМ!
Знаком ПОЧЕРК ВЫРОДКОВ?!
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07.11.2022 21:45 Ответить
Тупо СЛИЛИ паРАШЕ огромный информационный ФРОНТ! Молодцы!
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07.11.2022 21:47 Ответить
У цій публікації серйозно змінено зміст оригінальної публікації https://ms.detector.media/trendi/post/30594/2022-11-06-rosiyska-vikipediya-vtrachaie-populyarnist-v-ukraini/?fbclid=IwAR3DRYJ24IYqj96-******************************************* https://ms.detector.media/.../2022-11-06-rosiyska.../

Прошу якомога швидше змінити і заголовок і вміст

У заголовку замість:

Російська Вікіпедія втратила 20 млн читачів в Україні

має бути:

Російська Вікіпедія втратила 20 млн переглядів сторінок в Україні

Прошу також внести відповідні зміни в тексті.

Замість:

Російська версія "Вікіпедії" втратила 20 млн читачів в Україні, 19 з яких прийшли читати українську версію.

має бути:

Російська версія "Вікіпедії" втратила 20 млн переглядів сторінок в Україні, українська версія здобула 19 млн переглядів.

Замість:

Наприклад, кількість переглядів російської "Вікіпедії" скоротилась на 20 млн читачів за місяць. Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.

При цьому частка української "Вікіпедії" зросла на 19 млн переглядів.

має бути:

Наприклад, кількість переглядів російської "Вікіпедії" скоротилась на 20 млн за місяць. Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.

При цьому кількість переглядів української "Вікіпедії" зросла на 19 млн.
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07.11.2022 22:04 Ответить
Де расєя, а де Вікіпедія
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08.11.2022 01:16 Ответить
 
 