Российская Википедия потеряла 20 млн читателей в Украине

Российская версия Википедии потеряла 20 млн читателей в Украине, 19 из которых пришли читать украинскую версию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Detector Media сообщил председатель правления ОО "Творческая элита Украины" Юрий Пероганич.

По его словам, русскоязычная версия интернет-энциклопедии значительно утратила популярность в Украине.

К примеру, количество просмотров российской Википедии сократилось на 20 млн читателей в месяц. Это самый низкий результат октября за время наблюдений с 2016 года.

При этом доля украинской Википедии выросла на 19 млн читателей.

"Исходя из тенденции уменьшения популярности русского и роста популярности украинского, в текущем месяце популярность украинской Википедии предположительно опередит в Украине популярность русской" – говорится в комментарии Юрия Пероганича.

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Разрыв между украинской и русской версиями за год сократился почти в 5 раз – с 49 млн до 10 млн просмотров.

Статистика подтверждает: в октябре 2021 года российскую "Вики" открывали в 1,69 раза чаще украинской, а в октябре 2022 - только в 1,11 раза.

Напомним, что в сентябре украинская Википедия отвоевала у российской 15 млн просмотров.