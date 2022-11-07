Российская Википедия потеряла 20 млн читателей в Украине
Российская версия Википедии потеряла 20 млн читателей в Украине, 19 из которых пришли читать украинскую версию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Detector Media сообщил председатель правления ОО "Творческая элита Украины" Юрий Пероганич.
По его словам, русскоязычная версия интернет-энциклопедии значительно утратила популярность в Украине.
К примеру, количество просмотров российской Википедии сократилось на 20 млн читателей в месяц. Это самый низкий результат октября за время наблюдений с 2016 года.
При этом доля украинской Википедии выросла на 19 млн читателей.
"Исходя из тенденции уменьшения популярности русского и роста популярности украинского, в текущем месяце популярность украинской Википедии предположительно опередит в Украине популярность русской" – говорится в комментарии Юрия Пероганича.
Разрыв между украинской и русской версиями за год сократился почти в 5 раз – с 49 млн до 10 млн просмотров.
Статистика подтверждает: в октябре 2021 года российскую "Вики" открывали в 1,69 раза чаще украинской, а в октябре 2022 - только в 1,11 раза.
Напомним, что в сентябре украинская Википедия отвоевала у российской 15 млн просмотров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Йдеться не про мільйони "читачів", а про мільйони "переглядів сторінок". Число читачів, взагалі вирахувати неможливо. Натомість є число пристроїв, з яких переглядали Вікіпедію."
Расово-етнічний склад
Головні етноси країни: поляки - 96,9 %, сілезці - 1,1 %, німці - 0,2 %, українці - 0,1 %, інші - 1,7 %
Есть никому не нужные РУТУБ, есть ВКОНТАКТЕ, Википедия же НЕ российская! Это одна из языковых версий МЕЖДУНАРОДНОЙ Википедии и она никоим образом НЕ принадлежит паРАШЕ!
А вот то, что тупые демократы ПРОСРАЛИ со своими правилами рассчитанными на ЧЕСТНЫХ и ЗДРАВЫХ людей, а не на рашистских ублюдков полностью УПРАВЛЯТЬ ЗДРАВОМЫСЛИЕМ и ИСКЛЮЧАТЬ СОВКОВУЮ и РАШИСТСКУЮ ЛОЖЬ, это уже другой вопрос!
Вся проблема в том, что правят её преимущественно адекватные носители русского языка, а вот модераторах и админах, благодаря БАБКАМ КРЕМЛЯ (плодящих голосующих на "честных" выборах уродов) сидит ольгинское и кбэшное БЫДЛО!
Я знаю о чём пишу, у меня ЗА ПРАВДУ вечный бан в редактировании Википедии уже под двумя никами. Всего написал на русском языке 34 + 122 = 156 статей из которых до сегодняшнего дня смогли удалить всего четыре! Среди них статья в виде перенаправления с заголовка "Оккупация литвы" на то, за что её выдают! При чём удалили не за то, что я опечатался и написал Литву с маленькой буквы, а за "семантически некорректное перенаправление (перенаправление на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5_(1940) Парламентские выборы в Литве (1940) "
Ну вы понимаете! Не было, ТИПА, никакой оккупации 1940 года, был ТИПА РЕФЕРЕНДУМ!
Знаком ПОЧЕРК ВЫРОДКОВ?!
Прошу якомога швидше змінити і заголовок і вміст
У заголовку замість:
Російська Вікіпедія втратила 20 млн читачів в Україні
має бути:
Російська Вікіпедія втратила 20 млн переглядів сторінок в Україні
Прошу також внести відповідні зміни в тексті.
Замість:
Російська версія "Вікіпедії" втратила 20 млн читачів в Україні, 19 з яких прийшли читати українську версію.
має бути:
Російська версія "Вікіпедії" втратила 20 млн переглядів сторінок в Україні, українська версія здобула 19 млн переглядів.
Замість:
Наприклад, кількість переглядів російської "Вікіпедії" скоротилась на 20 млн читачів за місяць. Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.
При цьому частка української "Вікіпедії" зросла на 19 млн переглядів.
має бути:
Наприклад, кількість переглядів російської "Вікіпедії" скоротилась на 20 млн за місяць. Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.
При цьому кількість переглядів української "Вікіпедії" зросла на 19 млн.