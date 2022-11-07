Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, зруйновано школу, - ОП

Російські окупанти обстріляли с. Золота Балка Бериславського району Херсонської області, зруйнували будівлю місцевої школи та пошкодили будинок культури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував навчальний заклад у Золотій Балці. Також унаслідок атаки пошкоджено будинок культури. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Тимошенко.

На фотографіях з місця події видно, що двоповерхова будівля школи зазнала суттєвих пошкоджень: зруйновано перекриття, покрівлю та частково стіни.

Золота Балка була під російською окупацією, звільнена Збройними силами України 3 жовтня. Село розташоване на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого, як і раніше, окупований. Населення у 2001 році становило 1,6 тис осіб.

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