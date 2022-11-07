Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, зруйновано школу, - ОП
Російські окупанти обстріляли с. Золота Балка Бериславського району Херсонської області, зруйнували будівлю місцевої школи та пошкодили будинок культури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував навчальний заклад у Золотій Балці. Також унаслідок атаки пошкоджено будинок культури. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Тимошенко.
На фотографіях з місця події видно, що двоповерхова будівля школи зазнала суттєвих пошкоджень: зруйновано перекриття, покрівлю та частково стіни.
Золота Балка була під російською окупацією, звільнена Збройними силами України 3 жовтня. Село розташоване на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого, як і раніше, окупований. Населення у 2001 році становило 1,6 тис осіб.
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that Ruzsian army acts irresponsible,
without logics, erratic,
like brain handicapped disabled people.
That village is at an deadend street, no railroad, no train station, no bridge, no port.
Such dwellings usually live on tourism.
Public buildings have communication, electric power, toilets.
Schools may have country maps.
The gymnastic hall could have some value to house troops but also refugees.
Mar'jansk some kilometers north has bridge, port, larger electric substation with 6 power lines meeting there.
Complete useless attack,
waste of resources,
as Ruszia wastes it's personnel for nothing.
These conclusions could grow the impression,
Ruszia attacks schools and museums
in an attempt to destroy Ukrainian identity.