У Росії скорочується кількість прихильників війни, - росЗМІ
Згідно з опитуваннями, в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" з посиланням на видання, у яких є результати опитувань "російських незалежних проектів"
Зазначається, що, згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.
За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) і трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%).
Зазначається, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу.
Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.
За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.
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Я просто оригинал искал.
Обычно в опросах, задают массу вопросов. Тем более это сугубо коммерческая контора.
15.10.2022
Получил мандюлей-не видать мне рублей.,
Возвращусь я домой- но уже не герой.,
Эх, возьму я 0,5- буду дома бухать
Как закончится водка- побегу за селедкой,
Деньги кончились, глядь- все, иду воевать.
Теперь можно сообщить, что ядерная программа Украины не будет реализована, так как в ходе блестящей спецоперации разрушена база реализации этой программы, а значит - можно сворачиваться и уходить."
Это как анекдот про мужичка, махающего газеткой на красной площади. «Что вы делаете?» - «Крокодилов отгоняю» - «Так нет же их» - «Не благодарите».
А так, там нічого не змінилося.
Бачив інтерв'ю у декількох кацапів.
«Нада так па ним ударіть, что би на всю жизнь запомнили, а то вабще ани абнаглелі».
От і все: ми захищаємося і цім «абнаглелі».
Так что все остальное - пустое.
Наші все чекали що ті вийдуть на протести, збунтуються, а вони з радістю поперли на війну.
Тому нема нічого дивного, що знижується "процент жиру в молоці"...
Якщо наші ЗСУ будуть такими ж темпами утилізовувати чмобіки та зеків пригожина, то той процент зменшиться до кількості рашкосамок, які не отримали грошей (чи ладу) за своїх діте-чоловіків-батьків-братів...
У них удивительное происходит, многие народы начинают считать себя русскими и никто это не осуждает.
Так в одной семье могут быть к примеру чукчи и русские
Даже больше скажу русские чукчи, продолжают себя считать русскими и чукчами одновременно.
Им это совершенно не мешает.
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
@Sho_Tam_
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https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч
У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!
Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!
Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701
https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
Просто з мішків
Коридор в Крым и закрепление его статуса
Не просто же зеков разрешили призывать
1917 не нужен ему
Там тоже с бессмысленной войны начиналось
Он майже на 80000 з кінця лютого "поменшало"...
Хай у ЗСУ ручки не болять.