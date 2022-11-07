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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії скорочується кількість прихильників війни, - росЗМІ

опрос

Згідно з опитуваннями, в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" з посиланням на видання, у яких є результати опитувань "російських незалежних проектів"

 Зазначається, що, згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) і трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%).

Зазначається, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу.

Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.

За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71% українців готові зі зброєю захищати свою країну, - опитування

Автор: 

опитування (1946) росія (65379)


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Топ коментарі
+48
Уже сократилась на 75 000
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07.11.2022 21:58
+31
ну конечно - ЗСУ скорочують цей список...!!!
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07.11.2022 21:58
+28
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07.11.2022 22:01
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07.11.2022 21:57 Відповісти
Уже сократилась на 75 000
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07.11.2022 21:58 Відповісти
А подумать? )))
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07.11.2022 22:33 Відповісти
рашен-бот думать не обучен, - он в голову просто ест =)
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07.11.2022 22:43 Відповісти
да я подумал из 145 млн, вычли разницу в процентном соотношении.
Я просто оригинал искал.
Обычно в опросах, задают массу вопросов. Тем более это сугубо коммерческая контора.
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07.11.2022 22:44 Відповісти
да знаем - у вас потерь нет...\кандрашиков...\
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07.11.2022 22:37 Відповісти
Ваня, тут водки нет, - иди домой.

15.10.2022
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07.11.2022 22:42 Відповісти
ну конечно - ЗСУ скорочують цей список...!!!
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07.11.2022 21:58 Відповісти
Ага, то есть в марте они нас хотели убивать, а сейчас перехотели? И это одни и те же длбы, прошу заметить
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07.11.2022 21:58 Відповісти
Бо получили п*зди. (с)
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07.11.2022 23:27 Відповісти
Получил я 3.14...-не вдать мне звезды.,
Получил мандюлей-не видать мне рублей.,
Возвращусь я домой- но уже не герой.,
Эх, возьму я 0,5- буду дома бухать
Как закончится водка- побегу за селедкой,
Деньги кончились, глядь- все, иду воевать.
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07.11.2022 23:51 Відповісти
Це звичайне діло - коли тобі ввалюють ******** - ти стаєш меншим їх прихильником. Все за законами "мірозданія".
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07.11.2022 21:59 Відповісти
значить процесс утилизации идет в нужном направлении
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07.11.2022 22:00 Відповісти
Трамп сегодня может анонсировать участие в выборах президента США. https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-day-coverage-11-07-2022/index.html

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07.11.2022 22:00 Відповісти
Ему в тюрьме сидеть, а он на выборы собрался. Что-то неладно в этом мире.
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07.11.2022 22:39 Відповісти
А імпічмент слабо написати?
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07.11.2022 22:04 Відповісти
Ат пєрєстановкі слаґаємих , сума нє мєняєтса.
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07.11.2022 22:10 Відповісти
А ґлубінному народу?
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07.11.2022 22:05 Відповісти
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07.11.2022 22:01 Відповісти
Ще в січні писав - "Якщо полізуть і ми їх почнем "перемелювать" - вони відчують запах власної крові і почнуть верещать: "А нас-то за что?!!!"
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07.11.2022 23:28 Відповісти
Сомневаюсь, что это имеет какое-то значение...
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07.11.2022 22:01 Відповісти
Ну, https://patrioty.org.ua/svitske-zhyttia/hyduiu-vamy-alan-badoiev-vidreahuvav-na-klip-artystiv-putinistiv-iz-zaklykom-vbyvaty-ukraintsiv-442700.html не скажіть...
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07.11.2022 22:01 Відповісти
Чем больше свободных диванов, тем меньше охотников с кем-либо воевать. Это новый закон природы, открытый неизвестным ученым. Посвящается всем, у кого еще скрипит 🛋️ под задом.
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07.11.2022 22:02 Відповісти
"Угрозы Киева возобновить ядерную программу «в значительной мере» стали одной из причин проведения сво - заявил Дмитрий Медведев.

Теперь можно сообщить, что ядерная программа Украины не будет реализована, так как в ходе блестящей спецоперации разрушена база реализации этой программы, а значит - можно сворачиваться и уходить."

Это как анекдот про мужичка, махающего газеткой на красной площади. «Что вы делаете?» - «Крокодилов отгоняю» - «Так нет же их» - «Не благодарите».
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07.11.2022 22:02 Відповісти
Та Мєдвєд вже з Сатаною воює, так шо не всьо так просто. Перемогу над Властітєлєм Ада важко буде якось ... реально представили кацапам.
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07.11.2022 23:31 Відповісти
*представити. Зробіть вже редактор постів, ну
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07.11.2022 23:32 Відповісти
Це пов'язано з втратами.
А так, там нічого не змінилося.
Бачив інтерв'ю у декількох кацапів.
«Нада так па ним ударіть, что би на всю жизнь запомнили, а то вабще ани абнаглелі».
От і все: ми захищаємося і цім «абнаглелі».
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07.11.2022 22:02 Відповісти
Ніби їхня думка щось важить
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07.11.2022 22:03 Відповісти
В этой статье вот что главное /на мой взгляд/: "більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій".
Так что все остальное - пустое.
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07.11.2022 22:11 Відповісти
На расіян марно сподіватись.
Наші все чекали що ті вийдуть на протести, збунтуються, а вони з радістю поперли на війну.
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07.11.2022 22:14 Відповісти
я даже и не надеялся...!
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07.11.2022 22:40 Відповісти
А мені було байдуже, вийдуть, не вийдуть...
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08.11.2022 07:50 Відповісти
Чим більше буде вбито орків зараз, тим менше їх прийде, через декілька років, вбивати наших дітей і онуків. Смерть гадам!
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07.11.2022 22:04 Відповісти
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07.11.2022 22:05 Відповісти
На московії скорочується кількість біомаси (частина з'їдена тваринами в лісах-полях України, частина прикопана там же, частину зібрати до купи неможливо, частина втікла і тепер з-за "парєбріка" репетує "расія впєрдє", частине не хоче долі тих, що таки дісталися України, але все одно "расія впєрдє", а у решти питання "а скільки дасте-нальєте?)
Тому нема нічого дивного, що знижується "процент жиру в молоці"...
Якщо наші ЗСУ будуть такими ж темпами утилізовувати чмобіки та зеків пригожина, то той процент зменшиться до кількості рашкосамок, які не отримали грошей (чи ладу) за своїх діте-чоловіків-батьків-братів...
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07.11.2022 22:08 Відповісти
...І шо тепер вони хароші, чи шо?
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07.11.2022 22:09 Відповісти
багато хто вже поставив собі нові зимові вікна
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07.11.2022 22:17 Відповісти
космос.завоювання галактики..і музика-імперський марш/зоряні війни/
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07.11.2022 23:35 Відповісти
У Росії скорочується кількість русскіх.
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07.11.2022 22:11 Відповісти
Удивительно, но за последние 100 лет их количество стабильно.
У них удивительное происходит, многие народы начинают считать себя русскими и никто это не осуждает.
Так в одной семье могут быть к примеру чукчи и русские

Даже больше скажу русские чукчи, продолжают себя считать русскими и чукчами одновременно.
Им это совершенно не мешает.
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07.11.2022 22:38 Відповісти
Вот зря взял Чукчей для примера, вспомнил, что они православные
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07.11.2022 22:47 Відповісти
да у вас свиноцабак всё через жопу...
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07.11.2022 22:49 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России? (4 листопада)
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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07.11.2022 23:34 Відповісти
ШоТам?

@Sho_Tam_

·

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч

У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!

Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!

Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701

https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
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07.11.2022 22:15 Відповісти
КаZZапи голосують за війну пакетно.
Просто з мішків
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07.11.2022 22:16 Відповісти
мы их видим каждый день в стате, сегодня около 76к
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07.11.2022 22:19 Відповісти
Сьогодні зранку прочитав, що ніби є витік інфи щодо плану ***** по Херсону. Так от, нібито на саміті Г-20 він привселюдно оголосить величезний "жест доброй воли" і сам оголосить, що віддає Херсон (саме тому вони там досі тримають якісні бойові сили, щоб ЗСУ його раніше до саміту не звільнили) і найцікавіше, що також зробить заяву, що рашка припиняє усі наступальні дії, ось вам Херсон, але все що захопили на лівому березі то там тепер громадяни расії і ми їх будемо захищати (це також пояснює евакуацію, тобто типу в Херсоні вже нема їх громадян і можна віддати)... І за це давайте негайно сідати за міжнародний стіл переговорів! Тобто він типу оголосить закінчення спєцобосрації і тепер це виключно оборона своїх територій, тобто рашка захищається, а всі інші агресори, якщо відмовляєтесь від переговорів... Логіка хвора, але цілком в стилі цього недофюрера. Побачимо, саміт вже дуже скоро і буде багато цікавих подій!
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07.11.2022 22:19 Відповісти
Похоже на главный план всей этой авантюры

Коридор в Крым и закрепление его статуса
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07.11.2022 23:16 Відповісти
та уже все саливаны засуетились, и пошли сливы через разные фигаро о том, что очень нужны переговоры.
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08.11.2022 04:57 Відповісти
Я навіть знаю точно в штуках, на яку кількість кацапів зменшилась підтримка війни - на 76 460 осіб станом на 07.11.2022
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07.11.2022 22:23 Відповісти
Ті що без рук без ніг без рог теж мабуть сумніваються вже трохи )))
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07.11.2022 22:51 Відповісти
За статистикою кожен 300-тий росіянин абсолютно не бажає повертаться воювать в Україну а кожен 200-тий взагалі на пропозицію не відповідає!
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07.11.2022 23:39 Відповісти
ЗСУ ще скоротять
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07.11.2022 22:25 Відповісти
Правильно, хай Залужному дякують..а то диви, розхвастались
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07.11.2022 23:01 Відповісти
А что случилось? Неужели армия вторжения и добровольцы закончились? А сколько будет поддержка, когда закончатся чмобики и пойдут срочники? А когда закончатся срочники и начнётся полная мобилизация по типу донецко-луганской?
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07.11.2022 22:35 Відповісти
Х-ло боится и такой

Не просто же зеков разрешили призывать

1917 не нужен ему

Там тоже с бессмысленной войны начиналось
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07.11.2022 23:20 Відповісти
Ото буде прикол, якщо 17 роком і закінчиться. Навіть лисий є, як Лєнін - Пригожин.
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07.11.2022 23:36 Відповісти
Потому что получили п..ды. Вот и все😆
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07.11.2022 23:24 Відповісти
Лапатники понимают только язык пистюлей ....все остальное ими воспринемается за слабость.Поэтому продолжаем их валить и в удобрения превращать и авось к концу декабря рабы заноют шо готовы уже и капитуляцию признать.
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08.11.2022 00:12 Відповісти
Дуже хочется побачити громадянську війну на московії. Сидячі біля кордону з попкорном.
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08.11.2022 01:07 Відповісти
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08.11.2022 04:52 Відповісти
готовий "комбат батяня", позивний "гам гам"
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08.11.2022 07:08 Відповісти
Нація довбойобів.
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08.11.2022 05:45 Відповісти
Ну да...
Он майже на 80000 з кінця лютого "поменшало"...
Хай у ЗСУ ручки не болять.
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08.11.2022 07:01 Відповісти
опитування проводило ВСУ?
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08.11.2022 07:06 Відповісти
Хто це опитування висрав? Там під 70% шизо-зетчики, 26% ні всьо так адназначна і максимум 4% хароших (нажаль не 200-их)
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08.11.2022 07:32 Відповісти
количество сторонников войны обратнопророрционально количеству зажареного и отбитого кацапского мяса
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08.11.2022 08:15 Відповісти
А зомби все лезут и лезут
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13.11.2022 10:32 Відповісти
 
 