В России сокращается количество сторонников войны, - росСМИ
Согласно опросам, в России сократилось количество сторонников продления военных действий в Украине с 25% до 16%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на издания, у которых есть результаты опросов "российских независимых проектов"
Отмечается, что согласно социологии пик поддержки военных действий пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.
По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно снизилась "партия войны" (с 25% до 16%) и несколько увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).
Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.
Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.
По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение только половина считает, что война была необходима.
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Я просто оригинал искал.
Обычно в опросах, задают массу вопросов. Тем более это сугубо коммерческая контора.
15.10.2022
Получил мандюлей-не видать мне рублей.,
Возвращусь я домой- но уже не герой.,
Эх, возьму я 0,5- буду дома бухать
Как закончится водка- побегу за селедкой,
Деньги кончились, глядь- все, иду воевать.
Теперь можно сообщить, что ядерная программа Украины не будет реализована, так как в ходе блестящей спецоперации разрушена база реализации этой программы, а значит - можно сворачиваться и уходить."
Это как анекдот про мужичка, махающего газеткой на красной площади. «Что вы делаете?» - «Крокодилов отгоняю» - «Так нет же их» - «Не благодарите».
А так, там нічого не змінилося.
Бачив інтерв'ю у декількох кацапів.
«Нада так па ним ударіть, что би на всю жизнь запомнили, а то вабще ани абнаглелі».
От і все: ми захищаємося і цім «абнаглелі».
Так что все остальное - пустое.
Наші все чекали що ті вийдуть на протести, збунтуються, а вони з радістю поперли на війну.
Тому нема нічого дивного, що знижується "процент жиру в молоці"...
Якщо наші ЗСУ будуть такими ж темпами утилізовувати чмобіки та зеків пригожина, то той процент зменшиться до кількості рашкосамок, які не отримали грошей (чи ладу) за своїх діте-чоловіків-батьків-братів...
У них удивительное происходит, многие народы начинают считать себя русскими и никто это не осуждает.
Так в одной семье могут быть к примеру чукчи и русские
Даже больше скажу русские чукчи, продолжают себя считать русскими и чукчами одновременно.
Им это совершенно не мешает.
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
@Sho_Tam_
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https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч
У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!
Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!
Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701
https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
Просто з мішків
Коридор в Крым и закрепление его статуса
Не просто же зеков разрешили призывать
1917 не нужен ему
Там тоже с бессмысленной войны начиналось
Он майже на 80000 з кінця лютого "поменшало"...
Хай у ЗСУ ручки не болять.