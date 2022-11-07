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Працюємо над тим, щоб підлаштувати навчання під відключення світла, - Шкарлет

шкарлет

Міністерство освіти та науки працює над тим, щоб підлаштувати освітній процес під графіки відключень електрики.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми збиралися з директорами департаментів освіти і науки і обговорювали особливості (освітнього процесу - ред.) з областями, де постійно відбувається відключення. Ми працюємо з Міненерго, щоб створити чіткі графіки відключення і під це підлаштувати освітній процес. У багатьох школах ми на сьогодні переходимо на змінність навчання, враховуючи графіки відключень: старша школа - друга зміна, початкова школа - перша зміна. Зсунули трошки графіки навчального процесу - не з 8-ї, а з 9-ї години, залежно від графіків відключень", - розповів Шкарлет.

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За його словами, в умовах відключення електрики й відсутності інтернету учні можуть опановувати навчальну програму завдяки застосункам, які не потребують підключення до мережі. Крім того, в мережу викладено 1335 підручників.

"Ми на сьогодні зробили дуже багато деяких інтерактивних додатків, які не вимагають інтернету. При цьому в офлайн-режимі, на гаджеті, ми можемо використовувати якісний діджитал-контент, який і без інтернету працює, для опанування тієї чи іншої освітньої програми. Ми працюємо сьогодні в рамках електронної бібліотеки із завантаженими електронними підручниками - у нас 1335 різних назв з 1-го по 11-й класи завантажені в мережу, яка не вимагає доступу до інтернету. Декілька наших видавництв забезпечують додаткові освітні матеріали. Ми працюємо над тим, щоб перевести матеріали Всеукраїнської школи онлайн в гейміфіковані контенти, які не вимагають підключення до інтернету ... і можуть використовуватися в освітньому процесі", - зазначив міністр.

Шкарлет наголосив, що в нинішніх умовах також зросла роль батьків, які можуть допомоги дитині опанувати навчальну програму.

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Автор: 

школа (2215) навчання (583) електроенергія (6217) Шкарлет Сергій (353)


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Та здохните ж уже твари все.. это первая мысль. Вторая- вы ничего не добьетесь-вы это от бессилия . Сдохните твари
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07.11.2022 23:31 Відповісти
За три з половиною роки про це міністру з челяддю часу і розуму недостатньо було???
Не на часі!! Відповідальність за таку бездіяльність лежить на міністрові особисто, ст. 26 Закону «Про мобілізацію та мобпідготовку»!!
ДБР разом з СБУ мабуть читають Закони???
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07.11.2022 23:47 Відповісти
ото от ти з під проксі намагаєшься щось накинути? австрийський прапор-типа не москаль? в дупу,нешановний
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08.11.2022 00:19 Відповісти
Зплагіатить у когось.
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08.11.2022 00:01 Відповісти
Пізно, як завше пізно, і як завше ні про що. Залік з фізики мого сина про@ьали
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08.11.2022 04:47 Відповісти
Вчителька небіжа заявила. Що її не хвилює що може в когось не має зв'язку і учень просто не може підєднатись до мережі.Головне що в неї інтернет є.Будемо ставити питання про її профнепридатність.
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08.11.2022 06:21 Відповісти
Працюю в університеті, навчання онлайн. Наказом ректора заборонено проводити пари під час повітряних тривог. Електрику в мене вимикають щодня і надовго, у багатьох студентів - теж, причому графіки, ясна річ, різні. Дуже багато матеріалу доводиться давати на самостійне опрацювання. Про більш-менш нормальний освітній процес говорити неможливо. Але тут хоча би дорослі люди, а шкільна освіта повністю лягає на плечі батьків, бо жодні "застосунки без інтернету" не змусять дитину самостійно опанувати предмет.
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08.11.2022 08:53 Відповісти
 
 