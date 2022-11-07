Працюємо над тим, щоб підлаштувати навчання під відключення світла, - Шкарлет

Міністерство освіти та науки працює над тим, щоб підлаштувати освітній процес під графіки відключень електрики.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми збиралися з директорами департаментів освіти і науки і обговорювали особливості (освітнього процесу - ред.) з областями, де постійно відбувається відключення. Ми працюємо з Міненерго, щоб створити чіткі графіки відключення і під це підлаштувати освітній процес. У багатьох школах ми на сьогодні переходимо на змінність навчання, враховуючи графіки відключень: старша школа - друга зміна, початкова школа - перша зміна. Зсунули трошки графіки навчального процесу - не з 8-ї, а з 9-ї години, залежно від графіків відключень", - розповів Шкарлет.

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За його словами, в умовах відключення електрики й відсутності інтернету учні можуть опановувати навчальну програму завдяки застосункам, які не потребують підключення до мережі. Крім того, в мережу викладено 1335 підручників.

"Ми на сьогодні зробили дуже багато деяких інтерактивних додатків, які не вимагають інтернету. При цьому в офлайн-режимі, на гаджеті, ми можемо використовувати якісний діджитал-контент, який і без інтернету працює, для опанування тієї чи іншої освітньої програми. Ми працюємо сьогодні в рамках електронної бібліотеки із завантаженими електронними підручниками - у нас 1335 різних назв з 1-го по 11-й класи завантажені в мережу, яка не вимагає доступу до інтернету. Декілька наших видавництв забезпечують додаткові освітні матеріали. Ми працюємо над тим, щоб перевести матеріали Всеукраїнської школи онлайн в гейміфіковані контенти, які не вимагають підключення до інтернету ... і можуть використовуватися в освітньому процесі", - зазначив міністр.

Шкарлет наголосив, що в нинішніх умовах також зросла роль батьків, які можуть допомоги дитині опанувати навчальну програму.

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