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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 022 10

Російські військові можуть врятуватися лише жорстким протестом або здаванням у полон, - Зеленський

зеленський

Врятуватися від загибелі в Україні російські солдати можуть лише жорстким протестом або здаванням в український полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Деякі з російських військових усе ж таки задумалися про те, що відбувається. Вони поскаржилися губернатору свого регіону – Приморського краю – на колосальні втрати. А губернатор цей, товариш Кожемяко, у відповідь передбачувано збрехав: каже, що втрати "далеко не такі", - сказав Зеленський.

"Від Владивостока до Павлівки Донецької області понад 9 тисяч кілометрів. Але він упевнений, що втрати "не такі". Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових із його регіону. Або йому просто наказали брехати. Із Москви наказали", - зазначив він.

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За його словами, "навіть тіла більшості з цих убитих назад до якогось Владивостока не привезуть. Але я впевнений, що губернатор Кожемяко вийде і пояснить, чому не всі доїхали, не всі повернулися з тих не таких.

"Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в телеграмі, а публічно. Не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто в Москві. Ну або здаванням в український полон. Так також можна вижити", - заявив Зеленський.

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Автор: 

армія рф (17526) бунт (64) Зеленський Володимир (23973) полон (1568)


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Топ коментарі
+5
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08.11.2022 00:22
+3
Пустомеля.
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08.11.2022 00:01
+3
24 лютого будять «Блазня» вдосвіта:

- Вставай, президент! Война почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
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08.11.2022 05:32
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Пустомеля.
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08.11.2022 00:01 Відповісти
Ну куди ж йому до Вас...))
Во Ви то воІН
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08.11.2022 00:14 Відповісти
24 лютого будять «Блазня» вдосвіта:

- Вставай, президент! Война почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
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08.11.2022 05:32 Відповісти
А таки швидко прицокотіли по асфальтованим і освітленим дорогам. На вечір першого дня війни були вже під Мелітополем.
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08.11.2022 08:20 Відповісти
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08.11.2022 00:22 Відповісти
або повбивати українців
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08.11.2022 00:37 Відповісти
Стоит ещё напомнить: добровольная сдача с рабочей техникой особо приветствуется, в том числе финансово.
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08.11.2022 00:52 Відповісти
Треба напечатати багато-багато російських фейкових грошей та пропонувати їх чмобам та іншім за здачу у полон чи вбивство командирів та офіцерів . вони ж хотіли грошей. за одно знищищать російську єкономіку.
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08.11.2022 06:02 Відповісти
Дав пораду "бункерний" лідер, який чомусь своїх роботяг ротом проти України відправив подалі від лінії фронту і нагородивши їх орденами. І сіра маса 73% сприйняла на ура ці дії.
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08.11.2022 08:22 Відповісти
 
 