Російські військові можуть врятуватися лише жорстким протестом або здаванням у полон, - Зеленський

Врятуватися від загибелі в Україні російські солдати можуть лише жорстким протестом або здаванням в український полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Деякі з російських військових усе ж таки задумалися про те, що відбувається. Вони поскаржилися губернатору свого регіону – Приморського краю – на колосальні втрати. А губернатор цей, товариш Кожемяко, у відповідь передбачувано збрехав: каже, що втрати "далеко не такі", - сказав Зеленський.

"Від Владивостока до Павлівки Донецької області понад 9 тисяч кілометрів. Але він упевнений, що втрати "не такі". Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових із його регіону. Або йому просто наказали брехати. Із Москви наказали", - зазначив він.

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За його словами, "навіть тіла більшості з цих убитих назад до якогось Владивостока не привезуть. Але я впевнений, що губернатор Кожемяко вийде і пояснить, чому не всі доїхали, не всі повернулися з тих не таких.

"Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в телеграмі, а публічно. Не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто в Москві. Ну або здаванням в український полон. Так також можна вижити", - заявив Зеленський.

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