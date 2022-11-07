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Зеленський - Нетаньяху: Сподіваюсь, що рівень взаємодії відповідатиме безпековим викликам, які стоять перед нашими державами

зеленский,нетаньяху

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із майбутнім прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Провів телефонну розмову з Беньяміном Нетаньяху.

Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду.

Висловив сподівання, що рівень україно-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху не виключає надання Україні зброї у разі перемоги на виборах

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Ізраїль (1648) Нетаньягу Беньямін (170)


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Топ коментарі
+10
Зеленський оманський зрадник.
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07.11.2022 23:18
+10
називає питаючих за чєкі донорів дєбілами
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07.11.2022 23:18
+7
А Сару отучили украинским хлебом кидаца?
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07.11.2022 23:52
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Зеленський оманський зрадник.
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07.11.2022 23:18 Відповісти
Порошенко: купує буржуйки
Притула: купує буржуйки
Порошенко: замовляє бтр спартан
Притула: замовляє бтр спартан
Порошенко: показує чеки за бтр спартан
Притула:
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07.11.2022 23:16 Відповісти
називає питаючих за чєкі донорів дєбілами
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07.11.2022 23:18 Відповісти
ты свинорыл надолго на Цензор заглянул...?
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07.11.2022 23:22 Відповісти
Кароче, свій до свого по своє.
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07.11.2022 23:19 Відповісти
Таки да!
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07.11.2022 23:34 Відповісти
А Сару отучили украинским хлебом кидаца?
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07.11.2022 23:52 Відповісти
Я не знаю почему на Цензоре так много шума за Израиль. Чехия даже помогла больше. Израиль вообще небольшое государство с относительно небольшой экономикой. Вся армия держится на дотациях США. Зато в медиа одни крики и вопли: железный купол, железный купол! ... ****** бл, ни грамма военной помощи, ну их нах. Спасибо за гуманитарку.
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08.11.2022 00:19 Відповісти
тому,що Україною керує найкрутіший єврей планети-2022!
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08.11.2022 02:10 Відповісти
Все, кто раздувают тему за железный купол - полные идиоты!
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08.11.2022 02:38 Відповісти
Кого кого, а Нетаньяху Зеля не должен был поздравлять. Этого путинского ублюдка пол Израиля не переваривает!
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08.11.2022 02:19 Відповісти
Пол не пол, но ума хватило выбрать во второй раз, я читал что вроде умные люди второй раз на грабли не станут
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08.11.2022 03:55 Відповісти
у нас після ющенка могут в 3 і в 5
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08.11.2022 04:33 Відповісти
Розумні люди в Ізраєлі, а у нас лекторат
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08.11.2022 04:50 Відповісти
Это тот натаньяху который ездил на парад к ботаксному педофилу и стоял с колорадским бантиком....
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08.11.2022 06:15 Відповісти
ЕСЛИ БУДЕТ ПОЛЬЗА ДЛЯ УКРАИНЫ ТО МОЖНО ГОВОРИТ ХОТЬ С КЕМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.11.2022 06:26 Відповісти
Напевно пенсіонерам що виїхали на ПМП до Ізраїлю Україна ще повисить пенсію.
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08.11.2022 08:54 Відповісти
Владимир Сухов.
Пенсіонери яки виїхали з України до Ізраїлю позбавлені громадянства України і не отримають пенсії з України. В усьому світі якщо людина працювала в державі усе життя то незалежно від того де вона проживае на старості держава платить ії пенсію. Хіба це не логічно?
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08.11.2022 10:29 Відповісти
 
 