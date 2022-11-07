Зеленський - Нетаньяху: Сподіваюсь, що рівень взаємодії відповідатиме безпековим викликам, які стоять перед нашими державами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із майбутнім прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "Провів телефонну розмову з Беньяміном Нетаньяху.
Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду.
Висловив сподівання, що рівень україно-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами"
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показати весь коментар07.11.2022 23:52
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Притула: купує буржуйки
Порошенко: замовляє бтр спартан
Притула: замовляє бтр спартан
Порошенко: показує чеки за бтр спартан
Притула:
Пенсіонери яки виїхали з України до Ізраїлю позбавлені громадянства України і не отримають пенсії з України. В усьому світі якщо людина працювала в державі усе життя то незалежно від того де вона проживае на старості держава платить ії пенсію. Хіба це не логічно?