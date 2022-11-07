Зеленський - Нетаньяху: Сподіваюсь, що рівень взаємодії відповідатиме безпековим викликам, які стоять перед нашими державами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із майбутнім прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Провів телефонну розмову з Беньяміном Нетаньяху.

Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду.

Висловив сподівання, що рівень україно-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами"

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