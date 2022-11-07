Зеленский - Нетаньяху: Надеюсь, что уровень взаимодействия будет соответствовать вызовам, стоящим перед нашими государствами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с будущим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Провел телефонный разговор с Беньямином Нетаньяху.

Поздравил с победой на выборах и пожелал успешного формирования нового правительства.

Выразил надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед нашими государствами"

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