Зеленский - Нетаньяху: Надеюсь, что уровень взаимодействия будет соответствовать вызовам, стоящим перед нашими государствами
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с будущим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "Провел телефонный разговор с Беньямином Нетаньяху.
Поздравил с победой на выборах и пожелал успешного формирования нового правительства.
Выразил надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед нашими государствами"
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Притула: купує буржуйки
Порошенко: замовляє бтр спартан
Притула: замовляє бтр спартан
Порошенко: показує чеки за бтр спартан
Притула:
Пенсіонери яки виїхали з України до Ізраїлю позбавлені громадянства України і не отримають пенсії з України. В усьому світі якщо людина працювала в державі усе життя то незалежно від того де вона проживае на старості держава платить ії пенсію. Хіба це не логічно?