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Зеленский - Нетаньяху: Надеюсь, что уровень взаимодействия будет соответствовать вызовам, стоящим перед нашими государствами

зеленский,нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с будущим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Провел телефонный разговор с Беньямином Нетаньяху.

Поздравил с победой на выборах и пожелал успешного формирования нового правительства.

Выразил надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед нашими государствами"

Читайте также: Нетаньяху не исключает предоставления Украине оружия в случае победы на выборах

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Израиль (1930) Нетаньяху Биньямин (182)


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Топ комментарии
+10
Зеленський оманський зрадник.
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07.11.2022 23:18
+10
називає питаючих за чєкі донорів дєбілами
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07.11.2022 23:18
+7
А Сару отучили украинским хлебом кидаца?
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07.11.2022 23:52
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Зеленський оманський зрадник.
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07.11.2022 23:18 Ответить
Порошенко: купує буржуйки
Притула: купує буржуйки
Порошенко: замовляє бтр спартан
Притула: замовляє бтр спартан
Порошенко: показує чеки за бтр спартан
Притула:
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07.11.2022 23:16 Ответить
називає питаючих за чєкі донорів дєбілами
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07.11.2022 23:18 Ответить
ты свинорыл надолго на Цензор заглянул...?
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07.11.2022 23:22 Ответить
Кароче, свій до свого по своє.
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07.11.2022 23:19 Ответить
Таки да!
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07.11.2022 23:34 Ответить
А Сару отучили украинским хлебом кидаца?
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07.11.2022 23:52 Ответить
Я не знаю почему на Цензоре так много шума за Израиль. Чехия даже помогла больше. Израиль вообще небольшое государство с относительно небольшой экономикой. Вся армия держится на дотациях США. Зато в медиа одни крики и вопли: железный купол, железный купол! ... ****** бл, ни грамма военной помощи, ну их нах. Спасибо за гуманитарку.
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08.11.2022 00:19 Ответить
тому,що Україною керує найкрутіший єврей планети-2022!
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08.11.2022 02:10 Ответить
Все, кто раздувают тему за железный купол - полные идиоты!
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08.11.2022 02:38 Ответить
Кого кого, а Нетаньяху Зеля не должен был поздравлять. Этого путинского ублюдка пол Израиля не переваривает!
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08.11.2022 02:19 Ответить
Пол не пол, но ума хватило выбрать во второй раз, я читал что вроде умные люди второй раз на грабли не станут
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08.11.2022 03:55 Ответить
у нас після ющенка могут в 3 і в 5
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08.11.2022 04:33 Ответить
Розумні люди в Ізраєлі, а у нас лекторат
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08.11.2022 04:50 Ответить
Это тот натаньяху который ездил на парад к ботаксному педофилу и стоял с колорадским бантиком....
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08.11.2022 06:15 Ответить
ЕСЛИ БУДЕТ ПОЛЬЗА ДЛЯ УКРАИНЫ ТО МОЖНО ГОВОРИТ ХОТЬ С КЕМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.11.2022 06:26 Ответить
Напевно пенсіонерам що виїхали на ПМП до Ізраїлю Україна ще повисить пенсію.
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08.11.2022 08:54 Ответить
Владимир Сухов.
Пенсіонери яки виїхали з України до Ізраїлю позбавлені громадянства України і не отримають пенсії з України. В усьому світі якщо людина працювала в державі усе життя то незалежно від того де вона проживае на старості держава платить ії пенсію. Хіба це не логічно?
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08.11.2022 10:29 Ответить
 
 