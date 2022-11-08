На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, авіація завдала ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 7 листопада знищили десятки російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою авіацією по ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 - по опорних пунктах, 4 - по системах протиповітряної оборони, 2 - по скупченню техніки.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ становлять: 32 солдати; зенітно-ракетний комплекс "Стріла"; танк; 2 гармати-гаубиці; 8 одиниць авто-бронетехніки; склад боєприпасів в Бериславському районі.

"За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів", - додали в ОК "Південь".

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