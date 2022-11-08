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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, авіація завдала ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"

танк,рф

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 7 листопада знищили десятки російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою авіацією по ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 - по опорних пунктах, 4 - по системах протиповітряної оборони, 2 - по скупченню техніки.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ становлять: 32 солдати; зенітно-ракетний комплекс "Стріла"; танк; 2 гармати-гаубиці; 8 одиниць авто-бронетехніки; склад боєприпасів в Бериславському районі.

"За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів", - додали в ОК "Південь".

Дивіться також: На Луганщині десантники знищили ворожу техніку разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+1
100 на зберіганні .
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08.11.2022 09:50
+1
Добре. А моя одна у Швейц. - 29, а ще одній 9 - он зі мною - українську муштрує з бабусею...
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08.11.2022 10:31
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Якщо вже пишете "гармата-гаубиця", то вже вказуйте точно модель - їх не так багато в російській армії - "Д-20" калібру 152 мм!
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08.11.2022 06:42 Відповісти
Неа є ще МЛ-20.
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08.11.2022 08:17 Відповісти
Та ну! Вона ж ще довоєнна! Сумніваюся, що у них ще вони збереглися!
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08.11.2022 09:43 Відповісти
Добридень....а, даруйте....Ви що, не лягав? Оце молодець - так таки так!
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08.11.2022 09:45 Відповісти
Доброго! Я сплю тоді, коли у мене світло виключають Вчора вдень спав більше чотирьох годин Вочі сьогодні - з 1 до 4-х А так - встаю рано В 4-5 годин Бо "жайворонок"
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08.11.2022 09:49 Відповісти
Ага. А у нас за весь час жодного разу не вимикали е\ен. Накаркаю, звичайно - але поки що ні.
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08.11.2022 09:58 Відповісти
У моїх дітей теж не виключають Бо одні живуть на лінії з роддомом, а інші - з міською лікарнею
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08.11.2022 10:28 Відповісти
Добре. А моя одна у Швейц. - 29, а ще одній 9 - он зі мною - українську муштрує з бабусею...
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08.11.2022 10:31 Відповісти
У мене внуку старшому вже 14-ть Скоро мене зростом дожене А діти з евакуації повернулися відразу після зняття блокади - десь на початку травня Старші встигли навіть на дачі урожай виростить!
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08.11.2022 10:37 Відповісти
...здорово отцы!
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08.11.2022 10:41 Відповісти
100 на зберіганні .
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08.11.2022 09:50 Відповісти
Ясно!
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08.11.2022 10:29 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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08.11.2022 10:14 Відповісти
 
 