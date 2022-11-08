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Новини
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Радник Байдена Салліван підтвердив контакти з Кремлем через ядерні погрози РФ

джейк,салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв’язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Салліван сказав, що "в інтересах" США підтримувати контакт з Кремлем. Але він наполягав на тому, що офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу".

Водночас він додав, що Білий дім зобов'язаний "добиватися відповідальності" і працюватиме з партнерами, щоб залучити до неї винних у тяжких воєнних злочинах в Україні.

"Я був у Києві в п'ятницю, і я мав можливість зустрітися з президентом Зеленським і моїм колегою Андрієм Єрмаком, з військовим керівництвом. Ми також отримали інформацію про кількість смертей і руйнувань, викликаних війною Путіна проти цієї країни", - сказав він.

Читайте: Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Миколою Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.

У Раді нацбезпеки США та Кремлі відмовилися підтверджувати цю інформацію. А речниця Білого дому Карін Жан-П'єр лише заявила, що США залишають за собою право вести переговори з Росією.

Також читайте: Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США та Росією, - Байден про останні перемовини з Путіним

Автор: 

перемовини (2925) росія (65459) США (23119) ядерна зброя (1158) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+5
Ех,Гітлер не дожив. З ним би теж американці переговори проводили.
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08.11.2022 08:58
+4
США залишають за собою право вести переговори з Росією ...в брежнівські часи говорили--встрєча прошла в тьоплой дружествєнной обстановке
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08.11.2022 08:55
+3
Та нехай собі як знають:
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить.

(П. Тичина)
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08.11.2022 08:52
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Или куплен , или полезный идиот Вообще сейчас такое время , что от левых надо избавляться , или мы потеряем демократию и Мир . ***** нужно отвечать жестко
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08.11.2022 08:41 Відповісти
Тут має тільки цінність,що чомусь поговорив з дерьмаком і патрушевим....Хто такий Єрмак для таких питань. Перед коментувати, подумайте, кого звинувачувати....
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08.11.2022 08:42 Відповісти
А чому ви не знущаєтесь з хвамілії Патрушева? Це по Фрейду чи по національній гордості? Чи може по службовій етиці не можна?
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08.11.2022 08:54 Відповісти
Без ******** в политике никак. Как и на ******* без политесу. Такова се ля ви, особенно когда у оппонента до хера ядерных боеголовок. Потому что в демократическом стране, если не дай бог, чего взорвется, с избранного лидера спросят пересравшиеся в усмерть граждане: как же ты до этого довел? Мы тебя мудака выбирали, не для того, чтобы ты нас подставлял под ядерный удар. Поэтому приходится разговаривать с чертями.
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08.11.2022 08:52 Відповісти
Та нехай собі як знають:
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить.

(П. Тичина)
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08.11.2022 08:52 Відповісти
США залишають за собою право вести переговори з Росією ...в брежнівські часи говорили--встрєча прошла в тьоплой дружествєнной обстановке
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08.11.2022 08:55 Відповісти
Ех,Гітлер не дожив. З ним би теж американці переговори проводили.
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08.11.2022 08:58 Відповісти
Ага , Бен Ладана с Хусейном почем зря ликвидировали , а можно было еще столько обсудить
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08.11.2022 09:09 Відповісти
Взялі фраєров на понт.
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08.11.2022 09:42 Відповісти
Тоесть ***** правильно политику делает угрожая ЯО и терактами. Сразу все сползаются на коленях и хотят переговоров? Жалко что у Усамы Бен Ладена не было ЯО
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08.11.2022 09:57 Відповісти
Перестаньте, до чого там яо? Володарі світу, АКА Грошові мішочки g2 30 років вкладали бабосіки в рашкупарашку. Ви б захотіли втрачати шалені купи свого бабла? Мова йде про трильярди долярів.

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08.11.2022 10:29 Відповісти
 
 