Радник Байдена Салліван підтвердив контакти з Кремлем через ядерні погрози РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв’язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Салліван сказав, що "в інтересах" США підтримувати контакт з Кремлем. Але він наполягав на тому, що офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу".

Водночас він додав, що Білий дім зобов'язаний "добиватися відповідальності" і працюватиме з партнерами, щоб залучити до неї винних у тяжких воєнних злочинах в Україні.

"Я був у Києві в п'ятницю, і я мав можливість зустрітися з президентом Зеленським і моїм колегою Андрієм Єрмаком, з військовим керівництвом. Ми також отримали інформацію про кількість смертей і руйнувань, викликаних війною Путіна проти цієї країни", - сказав він.

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Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Миколою Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.

У Раді нацбезпеки США та Кремлі відмовилися підтверджувати цю інформацію. А речниця Білого дому Карін Жан-П'єр лише заявила, що США залишають за собою право вести переговори з Росією.

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