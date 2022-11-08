В Дрездені відкрили "Український дім". ФОТО

У Дрездені, адміністративному центрі німецької земля Саксонія, урочисто відкрився "Український дім".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як розповіла агентству координаторка проєкту Тетяна Іванченко, він орієнтований на три цільові групи: біженців (яким треба допомогти з інтеграцією, адаптацією); експатів (українців, які вже певний час мешкають у Німеччині); німців та іноземців, які живуть у багатокультурному середовищі (їм треба показати, що таке Україна та українська культура).

За словами Іванченко, ініціатива народилася вже в перші дні повномасштабної війни росії проти України. Довго шукали приміщення, після чого за сприяння місцевої влади вдалося знайти його в великому торгівельному комплексі, в самому центрі Дрездена. До кінця жовтня наступного року "Український дім" буде розташований саме там. Частково його фінансує місто, частково – фонди, також удалося зібрати певну суму пожертв. Усі, хто зайнятий в "Українському домі", працюють на волонтерських засадах.

Читайте: Німецькі міста ледь справляються з напливом українських біженців, - DW

В "Українському домі" є бібліотека - майже 400 книжок українською мовою, виставка картин місце для занять мам з малюками, для дітей і підлітків. У планах - проведення дискусійних клубів, майстер-класів з малювання, спеціальні програми для жінок і багато іншого.

За деякими оцінками, у Дрездені наразі живуть близько 8 тисяч українських біженців, до війни у місті мешкали від 2,5 до 3 тисяч українців.

Також читайте: За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук