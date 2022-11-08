Росія може бомбардувати Україну, як раніше Сирію, - британські аналітики
Росія може вдатися в Україні до таких же бомбардувань, як і в Сирії. Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше ППО та зброї і робити це швидше.
Такої думки дотримуються спеціалісти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки RUSI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
"У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб (Rusi), попереджається, що якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом", - йдеться в матеріалі.
Російськими військами в Україні зараз командує генерал Сергій Соловій Суровікін, який керував бомбардуванням сирійського Алеппо.
Експерти з озброєнь зазначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було побудовано тисячі.
Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які будуть вразливими для російського націлювання.
Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз.
До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.
Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед, що може призвести до ескалації у відносинах між Москвою і Заходом.
Тим не менш, звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України.
У ньому робиться висновок, що лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням.
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Или может вы не поддерживаете их выводы? - "Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше ППО та зброї і робити це швидше"
"звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України"
"поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням"
Тож залишитись без ППО - це для нас зараз дуже реально. Якби не США та партнери, так би і було. Ми навіть з тим що вони дають досі не можемо закрити небо ані від літаків, ані від ракет та дронів.
А наші героїчні пілоти літаючі на мотлосі застарілому кожен раз ризикують життям, щоб поцілити у РЛС противника, а в повітряних боях з літаками РФ теж мають небагато шансів, тому що їх ракети повітря-повітря більшу дальність мають там напівактивні головки наведення, і це кажуть самі льотчики. Ми тримаємо повітря на героїзмі та допомозі заходу... то ж стаття досить адекватна.
Україна може дуже швидко перетворитись на Сирію, якщо не зміцниться наше ППО, включаючі і авіацію.
Если бы в подобном ключе вещал для своей аудитории например канал Фокс, избиратели не одобрили бы высказывания лидера Маккарти и других подобных персонажей о "пересмотре помощи Украине".
Ставень! Карле, ти чуєш? Ставень, Карле!
Ніт, вони не можуть у цивілізацію. 21 сторіччя надворі, а в них "ставни", "портки" да "туески".
А ми дивувалися, що орки в українських домівках ставили електричний пісюнець на газову плиту - "чавой-та за электрочайник? в нашей деревне такого нетути..."
Може я перепутав , 11 залетіло зразу ,7 збили. Але можна ще десь пошукать ,здається ,за півтори годлини збили 11 все ж таки
Не пам'ятаю ,чи в цьому відео про це ,бо я декілька дивився ,але обов'язково подивіться це відео.
-так у вас пво есть!
-так ото ж!
Какая Сирия?
Там повстанцы почти безоружные были
сирійську оппозицію вони мочили разом - сирійська армія і цапська буха салдатня на громихаючих савєцьких гівнолітах!
и нормальный мир мог бы разбомбить эту поставку, а 800 ракет, даже если долетит 200 тут такого наделает, что страшно представить
Ескалації боїтеся? Так вона і буде якщо *уйло відчує слабинку!
Тому така 'аналітика' не витримує критики. росія ВЖЕ це робила, але значно менш успішно, ніж у Сирії. Бо ЗСУ - це не Сирійські повстанці.
І надалі робити не зможе - нема засобів.
А в нас вже є системи Iris-T та Nasams, яких не було на початку війни. Але проти кацапської авіації (не ракет) було достатньо й С300 та Буків
тут справа в кiлькостi таких систем.
висновок з статтi- потрiбно збiльшити пiдтримку України в розгортаннi ППО.
так що все гаразд, стаття корисна.
Коротше, класна і корисна для нас стаття у британців.
Эта аналитика НЕ ДЛЯ Украины и украинцев. Это для нас все это очевидно и понятно. Не нужно думать, что условный "Запад" просыпается с мыслями об Украине и ложится спать с мыслями об Украине. Это, мягко говоря, далеко не так. И именно на этих западных обывателей направлена эта аналитика.
тому допомога в ППО потрiбна негайно ! висновки такi можна тiльки пiдтримати.
Ну и московским ТЭЦ придёт ******.
ПВО необходимо и много и разного. Лучше его иметь и в нем не нуждаться...
Та чому Ф-16 саме "потребує ... незайманих злітно-посадкових смуг"? Якщо зі смугою вже "робили всякоє", то Ф-16 на неї принципово не сідає?
запаси ракет виснажені, а от запаси вільнопадаючих бомб - ні
а їх сотні тисяч
шкоди від них вистачить, щоб знищити всі міста й села України
але при діючій ППО спроба скинути бомби на міста дуже швидко закінчиться збиттям лапотніх літачків