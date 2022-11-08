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Росія може бомбардувати Україну, як раніше Сирію, - британські аналітики

алеппо

Росія може вдатися в Україні до таких же бомбардувань, як і в Сирії. Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше ППО та зброї і робити це швидше.

Такої думки дотримуються спеціалісти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки RUSI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб (Rusi), попереджається, що якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом", - йдеться в матеріалі.

Російськими військами в Україні зараз командує генерал Сергій Соловій Суровікін, який керував бомбардуванням сирійського Алеппо.

Читайте: Війська РФ виснажили арсенал високоточної зброї та парк бойової авіації для атак на українську інфраструктуру, - ISW

Експерти з озброєнь зазначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було побудовано тисячі.

Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які будуть вразливими для російського націлювання.

Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз.

До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.

Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед, що може призвести до ескалації у відносинах між Москвою і Заходом.

Також читайте: Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський

Тим не менш, звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України.

У ньому робиться висновок, що лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням.

Автор: 

обстріл (28732) прогноз (1391) росія (65459) Сирія (1861) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+30
Украина это не Сирия
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08.11.2022 10:30
+23
Москалі аж так не зможуть бомбити,бо в сирійців навіть ручних пзрк не було.А щоб москалі не бомбили авіацією,потрібно знищити аеродроми на самій москальщині.Ви подивіться по картах,аеродроми з тактичною авіацією,знаходяться близько до України і ATACMS значну частину дістане.1000 таких ракет,змінить все для України.
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08.11.2022 10:31
+17
Ні, не може, так як в Сирії наврядчи можливо, в сирійців навіть ПЗРК не було, пам'ятаю як у сирийців з'явилась "тунгуска" в єдиному екземплярі, то соссіяни тиждень скавичали.
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08.11.2022 10:31
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а они умны, эти аналитики.
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08.11.2022 10:27 Відповісти
Вы считаете себя умнее их? С чего бы?
Или может вы не поддерживаете их выводы? - "Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше ППО та зброї і робити це швидше"
"звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України"
"поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням"
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08.11.2022 10:38 Відповісти
не хочу никого расстраивать, но нас бомбят уже 8 месяцев.
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08.11.2022 10:39 Відповісти
Нас не бомбардують, а обстрілюють ракетами та дронами.
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08.11.2022 10:50 Відповісти
Это сейчас. Сначала были и "классические" бомбардировки. Потом это изменилось на ракеты и дроны.
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08.11.2022 10:54 Відповісти
Було і пройшло, бомба це зазвичай вільно падаючий предмет, для цього треба залетіти в повітряний простір України, скільки той бомбардувальник проживе?
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08.11.2022 10:57 Відповісти
так оно и было. и не факт, что не будет. особенно на передке. сообщают же, что русские используют авиацию очень активно в тех районах.
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08.11.2022 11:00 Відповісти
Давайте визначимось в термінах, те що використовують москалі над лінією фронта, це штурмовики, бомбардувальники здатні кинути значно більші бомби, але для цього має бути чисте небо і знищена наша ППО.
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08.11.2022 11:05 Відповісти
а як думаєте, ми ракети до Буків и С300 виготовляємо зараз? А може самі буки і С300? А може якісь ПЗРК? а ви думаєте те що в нас є з ППО - воно нескінченне? І думаєте не вражаються наші С300, Буки та РЛС? ви помиляєтесь, якщо вважаєте що не вражаються.

Тож залишитись без ППО - це для нас зараз дуже реально. Якби не США та партнери, так би і було. Ми навіть з тим що вони дають досі не можемо закрити небо ані від літаків, ані від ракет та дронів.

А наші героїчні пілоти літаючі на мотлосі застарілому кожен раз ризикують життям, щоб поцілити у РЛС противника, а в повітряних боях з літаками РФ теж мають небагато шансів, тому що їх ракети повітря-повітря більшу дальність мають там напівактивні головки наведення, і це кажуть самі льотчики. Ми тримаємо повітря на героїзмі та допомозі заходу... то ж стаття досить адекватна.

Україна може дуже швидко перетворитись на Сирію, якщо не зміцниться наше ППО, включаючі і авіацію.
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09.11.2022 03:34 Відповісти
********?британці праві була би вся Україна як Маріуполь а не деякі будинки
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08.11.2022 10:54 Відповісти
И что? Подобные публикации и заявления как раз и нужны, чтобы держать союзников в тонусе и подавлять любые попытки уменьшить помощь Украине.
Если бы в подобном ключе вещал для своей аудитории например канал Фокс, избиратели не одобрили бы высказывания лидера Маккарти и других подобных персонажей о "пересмотре помощи Украине".
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08.11.2022 10:55 Відповісти
Да они и так это знают. И куда лучше нас самих. Я столько не знаю о ситуации, сколько в Госдепе или Foreign Office. Я ж только "за", системы ПВО критично важны для нас. Но такие публикации ни на что не влияют.
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08.11.2022 10:59 Відповісти
а це що???-https://censor.net/ua/news/3379027/******************************************************************************************************
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08.11.2022 10:54 Відповісти
Москальські бомби точно не високоточна зброя.
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08.11.2022 10:58 Відповісти
Вже не зможе.
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08.11.2022 10:29 Відповісти
Украина это не Сирия
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08.11.2022 10:30 Відповісти
Москалі аж так не зможуть бомбити,бо в сирійців навіть ручних пзрк не було.А щоб москалі не бомбили авіацією,потрібно знищити аеродроми на самій москальщині.Ви подивіться по картах,аеродроми з тактичною авіацією,знаходяться близько до України і ATACMS значну частину дістане.1000 таких ракет,змінить все для України.
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08.11.2022 10:31 Відповісти
Тактическую авиацию с ручных ПЗРК - это что-то новое. Все ПВО ближнего радиуса работать не сможет. И там не только тактическая авиация, они как правило ракеты возят, а не бомбы. А бомбардировщики типа Ту22М летают почти с любых советских аэродромов
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08.11.2022 15:01 Відповісти
Ну збивали і не раз. Стратегічну авіацію ATACMS не дістане.
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08.11.2022 15:10 Відповісти
Ви тактичне із стратегічним попутали.
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08.11.2022 19:04 Відповісти
Ні, не може, так як в Сирії наврядчи можливо, в сирійців навіть ПЗРК не було, пам'ятаю як у сирийців з'явилась "тунгуска" в єдиному екземплярі, то соссіяни тиждень скавичали.
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08.11.2022 10:31 Відповісти
ви вже опреділіться...то пишуть що виснажили арсенал ,то будуть бомбардувати...аналітики хєрові
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08.11.2022 10:32 Відповісти
Це для того щоб нам дали більше ППО. Хай говорять для нас це корисно.
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08.11.2022 10:35 Відповісти
Не треба їм визначатись, це заява для надання засобів ППО.
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08.11.2022 10:51 Відповісти
Виснажили ракетний запас А бомб у них повно Однак, для того, щоб скинуть бомби, треба залетіть у зону дії нашої ППО А це "шкідливо для здоров"я "Герой Алеппо" Красноярцев у цьому впевнився ще в березні - над Черніговом А його "колега" всмак "наївся кабанячої картечі з мисливської рушниці 12 калібру І не "гикав" - на землю вже опустився, захолоняючи!
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08.11.2022 10:53 Відповісти
Якщо цей аналіз лише для того, щоб Україні підкинути трохи ППО та ПРО то ок. А взагалі-то туфта. Україна - не Сирія, як виявилося. Скоро ми будемо бамбіть Маскву-город. Масква-карабль вже спить спокійним сном. Чи то пак неспокійним.
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08.11.2022 10:32 Відповісти
Самі рускіє очікують бамбіння сваіх сталіц.
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08.11.2022 10:37 Відповісти
Напис на гермодверях: СТАВЕНЬ-1

Ставень! Карле, ти чуєш? Ставень, Карле!
Ніт, вони не можуть у цивілізацію. 21 сторіччя надворі, а в них "ставни", "портки" да "туески".
А ми дивувалися, що орки в українських домівках ставили електричний пісюнець на газову плиту - "чавой-та за электрочайник? в нашей деревне такого нетути..."
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08.11.2022 13:02 Відповісти
Якщо нам не дають ATACMS,а для них вже є пускові установки HIMARS,то авіацію тим більше.
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08.11.2022 10:33 Відповісти
а тіпа вони цього не ро*****. найшли ***** страшилки.
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08.11.2022 10:34 Відповісти
Вы путаете ракеты и бомбы...
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08.11.2022 18:44 Відповісти
На Київ 24.02 летіли 11 літаків , потім збирались ще десь 27 з десантом. Ці 11 були знищені за півтори години і не долетіли ,27 вже не полетіли. Навіть не сумнівайтесь ,що якби росія змогла б ,то перетворила б всю Україну в Маріуполь
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08.11.2022 10:35 Відповісти
11? Не пойму Васильків, Гостомель...я просто не знаю. можна більш на пальцях?
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08.11.2022 10:55 Відповісти
https://24tv.ua/7-zbitih-litakiv-rosiyi-za-11-hvilin-unikalniy-biy-pochatku-povnomasshtabnoyi_n2118214 https://24tv.ua/7-zbitih-litakiv-rosiyi-za-11-hvilin-unikalniy-biy-pochatku-povnomasshtabnoyi_n2118214


Може я перепутав , 11 залетіло зразу ,7 збили. Але можна ще десь пошукать ,здається ,за півтори годлини збили 11 все ж таки
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08.11.2022 11:32 Відповісти
На Гостомель збирались висадити десант 27 літаків. Які так і не вилетіли, бо 11 (чи 7) були збиті зразу
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08.11.2022 11:33 Відповісти
А, ні...там був розворот у повітрі, точно...бо не взятий гостомель...а збиті? ну...були. блін шукати треба...добре
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08.11.2022 11:38 Відповісти
Я дивився в ютубі розбір військового операції під гостомелем. Там я бачив і чув цю інформацію про 11 літаків.
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08.11.2022 11:41 Відповісти
в ютубі знайду,+
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08.11.2022 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iHqDbnz4VTo&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D https://www.youtube.com/watch?v=iHqDbnz4VTo&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D


Не пам'ятаю ,чи в цьому відео про це ,бо я декілька дивився ,але обов'язково подивіться це відео.
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08.11.2022 11:56 Відповісти
Відео БОМБА - треба уважно слухати...дуже радує, що не розгубились, організація бойової роботи відповідно до обстановки на найвищому рівні..про повітря там мало, але все інше....підкоп і забрати поранених..цееее. Ну, і з ким та мразота хотіла воювати??? Нема в них шансів...9 місяців до того ж вчимося....Молодець хлоп"як...Дякую і йому і за відео
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08.11.2022 12:26 Відповісти
-ей ,********!а чего ви не бомбите нас как сирию?

-так у вас пво есть!

-так ото ж!
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08.11.2022 10:37 Відповісти
Дважды полностью уничтоженное ПВО и авиация, которая дает ****** каZZапсинам
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08.11.2022 11:21 Відповісти
nu dyk nata besstyžaja kožen denj daet Ukraine 100500 novix pvov...
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08.11.2022 23:31 Відповісти
Бред какой-то

Какая Сирия?
Там повстанцы почти безоружные были
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08.11.2022 10:38 Відповісти
Могли б , вже б бомбили ... Але засобів ППО нам і дійсно , ще не вистачає ..
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08.11.2022 10:38 Відповісти
Турецкие власти запретили российским самолетам с двойной регистрацией использовать воздушное пространство страны. Ограничение вступило в силу 1 ноября.Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная в комментарии российскому изданию https://www.rbc.ru/business/08/11/2022/636925de9a7947f6ad5f00b9/ РБК отметила, что время полета из России в Египет увеличилось 20-30 минут, но на стоимость туров это не повлияло.
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08.11.2022 10:39 Відповісти
Сьогодні якась прям битва екстрасенсів. То виснажилась, то не виснажилась, то будуть бамбіть то не будуть. То ждіть новин хароших від творців бестселлеру "двє трі нєдєлі максімум". Взагалі новини з прогнозами і передбаченнями від всяких політиків і видань це пуста витрата часу і розміювання уваги.
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08.11.2022 10:40 Відповісти
Перед війною,в України було понад 200 одиниць с-300,і повно інших засобів ппо.Не знаю,чи всі були в працюючому стані,але ракети і авіацію з перших днів збивали.В моєму районі не одно ракету збили.
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08.11.2022 10:41 Відповісти
Не може. Україна - не Сирія. По-перше, українська влада не протиставила себе решті громадян, армія залишилася з народом і вщяла на себе цого захист в тому числі і за допомогою засобів ППО/ПРО і бойової авіації ВПС ЗСУ. У сирійських повстанців цього всього не було, як не було і щгуртованості різних повстанських груп і течій.
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08.11.2022 10:43 Відповісти
только не українська влада, а ЗСУ были с народом. Влада, как раз, всё сделала для быстрой оккупации
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08.11.2022 13:49 Відповісти
Я не про те, що влада нічого не робила, а про те, що вона не потиставила себе українському народу, як Асад - сирійському і їй стало розуму не піти на відкриту(ключове) співпрацю з агресором. Навіть попри те, що влада комусь не подобається, слід визнавати очевидні речі.
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08.11.2022 13:55 Відповісти
у вас наявні пробіли в розумінні сирійського конфлікту! там диктатор асад воював с повстанцями, а цапи приєдналися йому допомогати!
сирійську оппозицію вони мочили разом - сирійська армія і цапська буха салдатня на громихаючих савєцьких гівнолітах!
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08.11.2022 23:12 Відповісти
А я хіба не про це написав? Ви читали неуважно? 🤔
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09.11.2022 09:29 Відповісти
схоже промазав по кнопці "відповісти"
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09.11.2022 11:02 Відповісти
В того ж Іраку не було і близько таких засобів ппо,як в України.Якби в Садама були такі засоби,то активна фаза війни.була би довша і втрати в США були би значно більші.
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08.11.2022 10:43 Відповісти
Ні. Авіацією росія не може в Україні робити те саме що у Сирії. Вона намагалася це робити з перших днів, але не подужала українську систему ППО. То чому тепер, коли ППО стає більше, а авіації рф менше, у них це має вийти. Якщо вони так спробують, то в них взагалі не залишиться авіації. Ото тільки дорогими ракетами шмалятимуть поки вони в них є. Думаю що нам треба ще пережити нашестя 800 іранських ракет і це буде максимум на який вони здатні взагалі.
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08.11.2022 10:45 Відповісти
иранцы могут наклепать потом еще столько же....
и нормальный мир мог бы разбомбить эту поставку, а 800 ракет, даже если долетит 200 тут такого наделает, что страшно представить
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08.11.2022 13:16 Відповісти
Ну так давайте! Чого "хороводите"?
Ескалації боїтеся? Так вона і буде якщо *уйло відчує слабинку!
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08.11.2022 10:49 Відповісти
Аж цілий інститут вирішив!!! Ніби з 2014 року не було зрозуміло що вони тільки й чекають щоб почати!!!Але не вийшло,Україна це не якісь слабо озброєні партизани в Сірії!
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08.11.2022 10:52 Відповісти
Вони це намагалися робити з перших днів, дуже масовано та інтенсивно. Іноді вдавалося (Чернігів, Харків, Бородянка). Але дуже багато літаків було збито. Льотчики подохли або були взяті в полон. Потім був Маріуполь, де не було наших ППО - його перетворили на руїни. І от в Маріуполі вони повторили руйнування в Алеппо.

Тому така 'аналітика' не витримує критики. росія ВЖЕ це робила, але значно менш успішно, ніж у Сирії. Бо ЗСУ - це не Сирійські повстанці.

І надалі робити не зможе - нема засобів.

А в нас вже є системи Iris-T та Nasams, яких не було на початку війни. Але проти кацапської авіації (не ракет) було достатньо й С300 та Буків
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08.11.2022 11:01 Відповісти
вже є системи Iris-T та Nasams, яких не було на початку війни. Але проти кацапської авіації (не ракет) було достатньо й С300 та Буків

тут справа в кiлькостi таких систем.

висновок з статтi- потрiбно збiльшити пiдтримку України в розгортаннi ППО.
так що все гаразд, стаття корисна.
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08.11.2022 12:43 Відповісти
Але Сирія далеко,а росія-поруч.Може,активуються мозки завдавати удари по росії незважаючи на заперечення Америкою....
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08.11.2022 11:10 Відповісти
СУКИ.
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08.11.2022 11:17 Відповісти
саме так, рашисти - це суки та гниди, що потребують утилiзацii. це давно вiдомо.
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08.11.2022 12:40 Відповісти
Оружие это уже не актуально, коллективный Запад хочет переговоров и Зеленский тоже.
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08.11.2022 11:24 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ
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08.11.2022 11:32 Відповісти
Люди, ну яким місцем ви читаєте аналітику. В ній же посил, що західним країнам "не треба втомлюватися від війни", а навпаки збільшити поставки ППО і снарядів, а також постачати літаки. Бо росія не така добра, вона б уже бомбила як в Сирії, якщо б не було ППО. Тому типу не спіть.

Коротше, класна і корисна для нас стаття у британців.
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08.11.2022 11:34 Відповісти
Заколебали уже своей "эскалацией". Т.е., сейчас, когда села, районные города стирают нахер - это, *****, не эскалация??
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08.11.2022 11:43 Відповісти
Они думают, что если рашисты помалу перебьют украинские населённые пункты, то не пойдут к ним. Логика страуса засунувшего голову в песок.
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08.11.2022 13:27 Відповісти
Аналитика уровня "2*2=4". "Капитан очевидность" и т.п. НО:
Эта аналитика НЕ ДЛЯ Украины и украинцев. Это для нас все это очевидно и понятно. Не нужно думать, что условный "Запад" просыпается с мыслями об Украине и ложится спать с мыслями об Украине. Это, мягко говоря, далеко не так. И именно на этих западных обывателей направлена эта аналитика.
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08.11.2022 11:52 Відповісти
Ну ничего, да британский капитан очевидность изрек, что ежели не будет ПВО, то будут бомбить обычными бомбами, которые сотни тысяч, как в Сирии, это ясное дело. И далее вывед надо давать больше ПВО и истребители западного образца - отличный вывод, мы всеми руками ЗА!
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08.11.2022 12:06 Відповісти
кацапо-ординськi фашисти-рашисти здатнi на будь якi злочини.

тому допомога в ППО потрiбна негайно ! висновки такi можна тiльки пiдтримати.
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08.11.2022 12:36 Відповісти
Для удара по аэродромам нужные средства можно одолжить.
Ну и московским ТЭЦ придёт ******.
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08.11.2022 12:53 Відповісти
Сирії до ********** далеко, а в нас ці тварюки поряд, будєм бамбіть !?
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08.11.2022 13:22 Відповісти
Кількість прильотів повинна відповідати кількості зворотніх ударів.
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08.11.2022 13:24 Відповісти
Чим бомбувати, літаками ? Сирію бомбували літаками, але ППО ЗСУ збиває всі кацапські літаки, тому хай придумає щось краще
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08.11.2022 14:28 Відповісти
Запас ракет неограниченный? Если все лето сраные орланы буками сбивали.
ПВО необходимо и много и разного. Лучше его иметь и в нем не нуждаться...
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08.11.2022 14:38 Відповісти
Будуть необмежені як що свої ракети будемо випускати.
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08.11.2022 14:42 Відповісти
Чому "Сергій Соловій Суровікін"? Тьохкає він чи що?
Та чому Ф-16 саме "потребує ... незайманих злітно-посадкових смуг"? Якщо зі смугою вже "робили всякоє", то Ф-16 на неї принципово не сідає?
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08.11.2022 16:57 Відповісти
Україні вкрай необхідно багато ППО, дуже багато, під кожним кущем якби)!!!

запаси ракет виснажені, а от запаси вільнопадаючих бомб - ні
а їх сотні тисяч

шкоди від них вистачить, щоб знищити всі міста й села України

але при діючій ППО спроба скинути бомби на міста дуже швидко закінчиться збиттям лапотніх літачків
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08.11.2022 20:23 Відповісти
Британські "аналітики" плутають слова "може" та "хоче". Що "хоче" - це очевидно. Не просто "хоче" - а пристрасно бажає. Але Україна - не Сирія. В нас немає громадянської війни. В нас немає диктатора при владі. В нас є боєздатна, найсильніша армія континенту, працює ППО і збиває все літаюче над контрольованої територією. Тож нехай хоче скільки зможе хотіти...
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08.11.2022 22:59 Відповісти
 
 