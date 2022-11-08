Росія може бомбардувати Україну, як раніше Сирію, - британські аналітики

Росія може вдатися в Україні до таких же бомбардувань, як і в Сирії. Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше ППО та зброї і робити це швидше.

Такої думки дотримуються спеціалісти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки RUSI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб (Rusi), попереджається, що якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом", - йдеться в матеріалі.

Російськими військами в Україні зараз командує генерал Сергій Соловій Суровікін, який керував бомбардуванням сирійського Алеппо.

Читайте: Війська РФ виснажили арсенал високоточної зброї та парк бойової авіації для атак на українську інфраструктуру, - ISW

Експерти з озброєнь зазначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було побудовано тисячі.

Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які будуть вразливими для російського націлювання.

Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз.

До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.

Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед, що може призвести до ескалації у відносинах між Москвою і Заходом.

Також читайте: Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський

Тим не менш, звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України.

У ньому робиться висновок, що лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням.