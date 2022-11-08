"Зниклому безвісти" моряку з крейсера "Москва" прийшла повістка до військкомату, - росЗМІ

Петербурзький військкомат надіслав повістку строковику з крейсера "Москва", який "зник безвісти" у квітні, коли крейсер затонув внаслідок удару ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це пишуть росЗМІ.

"За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності", - йшлося у повістці, яку принесли наприкінці жовтня, у його день народження.

На крейсері він був корабельним кухарем, на строкову службу поїхав менш як рік тому. Мати намагається отримати інформацію у влади про сина вже пів року, він перестав виходити на зв'язок 8 квітня, коли "Москва" вийшов з порту Севастополя. Офіційно про загибель моряків Міноборони не повідомляло.

Його друзі зв'язалися з тими, хто вижив після удару по крейсеру. Ті сказали, що моряки "за деякий час до вибуху пішли на склад по їжу, а після цього його ніхто не бачив".

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Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.

За даними РНБО України, з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

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