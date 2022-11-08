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"Зниклому безвісти" моряку з крейсера "Москва" прийшла повістка до військкомату, - росЗМІ

москва,крейсер

Петербурзький військкомат надіслав повістку строковику з крейсера "Москва", який "зник безвісти" у квітні, коли крейсер затонув внаслідок удару ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це пишуть росЗМІ.

"За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності", - йшлося у повістці, яку принесли наприкінці жовтня, у його день народження.

На крейсері він був корабельним кухарем, на строкову службу поїхав менш як рік тому. Мати намагається отримати інформацію у влади про сина вже пів року, він перестав виходити на зв'язок 8 квітня, коли "Москва" вийшов з порту Севастополя. Офіційно про загибель моряків Міноборони не повідомляло.

Його друзі зв'язалися з тими, хто вижив після удару по крейсеру. Ті сказали, що моряки "за деякий час до вибуху пішли на склад по їжу, а після цього його ніхто не бачив".

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Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.

За даними РНБО України, з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

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Автор: 

крейсер (89) росія (65459) повістка (184)


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Топ коментарі
+17
Так скоро вони і леніна в армію заберуть.
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08.11.2022 10:50
+12
клоуны..., но русским нравится...
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08.11.2022 10:49
+8
Це не просто талпайопізм, а талпайопізм у квадраті. Мало того, що не визнають очевидного факту загибелі матроса при затопленні корабля, так ще й вдруге намагаються його призвати.

"Две основные беды россии - дураки и дороги. И если с одной бедой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то что делать с дорогами никто до сих пор не знает"
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08.11.2022 10:53
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клоуны..., но русским нравится...
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08.11.2022 10:49 Відповісти
Так скоро вони і леніна в армію заберуть.
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08.11.2022 10:50 Відповісти
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08.11.2022 10:53 Відповісти
В якості провіанту?
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08.11.2022 10:54 Відповісти
лєнін...---поднимите мнє вєки..
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08.11.2022 11:18 Відповісти
Шоо , прийшла? Прямо на концерт до кобздуна?
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08.11.2022 10:51 Відповісти
Ему надо повестку старой морской почтой присылать: в запечатанной бутылкн
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08.11.2022 10:51 Відповісти
То нехай встає та йде, там до берега не далеко.
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08.11.2022 10:51 Відповісти
Це вже дно, чи ще???
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08.11.2022 10:52 Відповісти
Це ісконне кацапське "авось": дамо повістку родичам - авось морячок і прийде.
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08.11.2022 11:05 Відповісти
Stand up and fight
You're in army now...
Но есть нюанс...
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08.11.2022 10:52 Відповісти
Це не просто талпайопізм, а талпайопізм у квадраті. Мало того, що не визнають очевидного факту загибелі матроса при затопленні корабля, так ще й вдруге намагаються його призвати.

"Две основные беды россии - дураки и дороги. И если с одной бедой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то что делать с дорогами никто до сих пор не знает"
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08.11.2022 10:53 Відповісти
шедеврально!
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08.11.2022 11:19 Відповісти
Не хрен прохлождаться пусть служит.
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08.11.2022 10:55 Відповісти
Можем паффтарить!
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08.11.2022 10:56 Відповісти
Повар-строковик зараз раків годує, продовжує службу по спеціальності.
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08.11.2022 10:57 Відповісти
Звиняйте, крабів звичайно
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08.11.2022 10:58 Відповісти
"За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності".
Не повезло москалю, мало того що втопили, то ще й до відповідальності притягнуть.
Яке безглузде самогубство.
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08.11.2022 10:59 Відповісти
Ховається на дні морському.
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08.11.2022 11:00 Відповісти
А ви дакажітє что он прапал бєзвєсті?
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08.11.2022 11:03 Відповісти
ага...іхнє--атидокажь..
.--А я вам счас карту покажу.
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08.11.2022 11:21 Відповісти
Подпись под повесткой: "Военком И.Кобзон"...
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08.11.2022 11:03 Відповісти
Та то може український військомат був? Крим наш!
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08.11.2022 11:05 Відповісти
чмобіки з гепатитом
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08.11.2022 11:17 Відповісти
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08.11.2022 11:41 Відповісти
Сміх скрізь сльози. Нажаль, довбана совдепівська воєнкоматна система і у нас
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08.11.2022 12:26 Відповісти
Ещё остались крейсеры, а у хлопца лёгкая рука,
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08.11.2022 12:44 Відповісти
 
 