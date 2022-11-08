Німеччина та ліві ліберали "оголосили Польщі нетрадиційну війну", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща є "об’єктом гібридної атаки" з боку Німеччини та "ліволіберального мейнстриму".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Tygodnik Sieci, яке цитує канцелярія польського президента, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Дуди, "настав час визнати, що Німеччина через Брюссель та ліволіберальний мейнстрим оголосили нетрадиційну війну" Польщі.

Він зазначив, що країна не входила б до союзу, де їй би "нав'язували чужі зразки".

"Це не той союз, який ми хочемо. Поляки не погоджувалися на такий союз. З 1945 року ми мали нав'язувати те, що мало статися в Польщі. Я переконаний, що поляки хочуть самі вирішувати, а не нас хтось до чогось примушує", - сказав Дуда.

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Польський лідер підкреслив, що "найкращим доказом того, що поляки цього не хочуть", стала перемога правих сил у 2019 році та його перемога на виборах президента у 2020 році.

"Якби поляки хотіли виконувати диктат з-за кордону, то ні в 2019-му, ні в 2020-му вони обрали б не нас, а тих, хто хоче виконувати те, що їм говорять ззовні", - резюмував він.

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Дуда є членом керівної партії Польщі "Право і справедливість", яка була заснована Лехом Качинським 13 червня 2001 року, коли він був міністром юстиції. "Право і справедливість" є правою, консервативною та релігійною партією. Сьогодні лідером цієї партії є Ярослав Качинський. У польському сенаті налічується 37% депутатів (37 осіб), а у Європарламенті 28% (14 осіб). Партія входить до Альянсу європейських консерваторів та реформістів.