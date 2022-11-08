Німеччина та ліві ліберали "оголосили Польщі нетрадиційну війну", - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща є "об’єктом гібридної атаки" з боку Німеччини та "ліволіберального мейнстриму".
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Tygodnik Sieci, яке цитує канцелярія польського президента, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Дуди, "настав час визнати, що Німеччина через Брюссель та ліволіберальний мейнстрим оголосили нетрадиційну війну" Польщі.
Він зазначив, що країна не входила б до союзу, де їй би "нав'язували чужі зразки".
"Це не той союз, який ми хочемо. Поляки не погоджувалися на такий союз. З 1945 року ми мали нав'язувати те, що мало статися в Польщі. Я переконаний, що поляки хочуть самі вирішувати, а не нас хтось до чогось примушує", - сказав Дуда.
Польський лідер підкреслив, що "найкращим доказом того, що поляки цього не хочуть", стала перемога правих сил у 2019 році та його перемога на виборах президента у 2020 році.
"Якби поляки хотіли виконувати диктат з-за кордону, то ні в 2019-му, ні в 2020-му вони обрали б не нас, а тих, хто хоче виконувати те, що їм говорять ззовні", - резюмував він.
Дуда є членом керівної партії Польщі "Право і справедливість", яка була заснована Лехом Качинським 13 червня 2001 року, коли він був міністром юстиції. "Право і справедливість" є правою, консервативною та релігійною партією. Сьогодні лідером цієї партії є Ярослав Качинський. У польському сенаті налічується 37% депутатів (37 осіб), а у Європарламенті 28% (14 осіб). Партія входить до Альянсу європейських консерваторів та реформістів.
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Нема жодних проблем з толерантністю в Європі.
Проблема з толерантністю є виключно у ********, які в 21 столітті забивають камінням людей, що не тим кінцем хустку на голову в'яжуть, бо бачте так видумане створіння на небі їм сказало робити.
European Courts force their decisions.
German Constitution has adopted
right for Asylum short after the war,
but people were not asked.
At that time already there would have been the possibility of 1 Billion Chinese asking for asylum because of the Cold War.
There is measurelessness all over at the political left.
And lefties usually try to shelter themselves doing official's jobs like judges where they never get unemployed regardless how they act.