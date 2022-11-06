У Бундестазі ініціювали перевірку постачань боєприпасів після затримки з передачею Україні
Берлін має перевірити ланцюги постачань боєприпасів після відмови Швейцарії дозволити Німеччині передати снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.
Про це заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи", - сказала Штрак-Ціммерманн.
При цьому вона зазначила, що найближчими роками Німеччині потрібно закупити боєприпасів на суму 20 мільярдів євро або більше.
3 листопада Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для установок Gepard, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.
"Зрозуміло, нам, як сусіду, який має дружні відносини (зі Швейцарією. - Ред.), потрібно прийняти як факт, що через свій нейтральний статус Швейцарія не хоче надавати свої боєприпаси для використання в регіонах, де йде війна", - зазначила Штрак-Ціммерман.
Водночас вона зауважила, що боєприпас для Gepard потрібні, "в першу чергу, щоб відбити авіанальоти на завантажені пшеницею кораблі в українських портах".
"Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду", - наголосила депутатка.
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швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
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пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
Чи в них вже мізки зовсім не варять , і вони не в змозі зрозуміти різницю між жертвою і агресором , а тому не можуть розібратись - кому в цій ситуації треба допомогти - бо це є проявом людяності і гуманізму , а кого слід засудити ?
І так , не весь світ Україні зобов'язаний , а от Європа дійсно зобов'язана ,, тим що Україна зараз перегородила орді - шлях до Європи , і через це зазнає величезних страждань . Кацапський цар прямо заявив - його не влаштовує світовий порядок , тому він хоче повернути кордони НАТО в Європі , в часи - до 1997 р. А значить - всі країни які увійшли до НАТО після 1997 р , повинні вийти з альянсу . Це по суті - його ультиматум Європі - або ви робите так як я сказав , або я силою вирішую свої проблеми . То ж Україна зараз воює не лише за себе , це до речі - вже визнали багато європейських країн. А якщо так то - допомагати Україні - святий обов'язок Європи .
Я вже висловився з цього приводу , я вважав і продовжую вважати - надавати нам зброю і ********** , це не наші примхи , а святий ОБОВ' ЯЗОК Європи . Якщо вона звісно - не хоче побачити орків у своїх містах .
Коли такі країни як кацапія - сходять з розуму , і вважають що їм тепер можна зі своїми сусідами робити що завгодно , навряд чи - якісь срані нейтралітети , когось врятують . паРаша це їм навіть не гітлерівська Німеччина , яка ще більш менш цивілізовано вела себе в Європі , під час 2 світової війни . Це їм не німці , це набагато гірше ,, це орда , яка як саранча - знищує все на своєму шляху . Пора б це хатаскрайнікам вже й зрозуміти .
Сама ж швейцарія , в разі гіпотетичного двостороннього збройного конфлікту з паРашою , зі своєю армією в 100 тис о/с + , побудованою за моделлю тероборони , чи навіть - звичайного ополчення , без найменшого бойового досвіду , на озброєнні у якої перебуває аж ціла - сотня легких танків , і кілька десятків - не ************* літаків , в разі вторгнення орди , без допомоги від країн НАТО - зброєю і ************ ( аналогічно - допомозі Україні ) не проживе і доби .
По друге - я не говорив що швейцарія повинна виправляти політичні помилки України , не перекручуй . Мова була суто - про допомогу Україні ************ , задля захисту від агресора . Політика ( тим більш наша внутрішня ) тут ні до чого .
Ну і наостанок ,, коли кацапня вторглася до Грузії , Україна їй зброєю все ж допомагала ..
Закриття ракетних програм, скорочення ВСУ та не створення власного виробництва *********** саме і є політичною помилкою Українського народу яку чомусь повинен виправляти в тому числі і народ Швейцарії який ніяких гарантій безпеки Україні не надавав.
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23287-yak-verkhovna-rada-u-2008-rotsi-ne-vyznavala-ahresiiu-rosii-proty-hruzii
як постачала зброю Сакартвело сторивши спеціальну слідчу комісію в Верховній раді України про незаконне постачання зброї Сакартвело
https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
Ви мені теж , декого нагадуєте .. Все , розмову закінчено .. Всього найкращого .
..
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
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От піздюки! Німеччина не є країною,що веде збройний конфлікт!