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У Бундестазі ініціювали перевірку постачань боєприпасів після затримки з передачею Україні

штрак-ціммерманн

Берлін має перевірити ланцюги постачань боєприпасів після відмови Швейцарії дозволити Німеччині передати снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Про це заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи", - сказала Штрак-Ціммерманн.

При цьому вона зазначила, що найближчими роками Німеччині потрібно закупити боєприпасів на суму 20 мільярдів євро або більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати боєприпаси Україні

3 листопада Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для установок Gepard, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.

"Зрозуміло, нам, як сусіду, який має дружні відносини (зі Швейцарією. - Ред.), потрібно прийняти як факт, що через свій нейтральний статус Швейцарія не хоче надавати свої боєприпаси для використання в регіонах, де йде війна", - зазначила Штрак-Ціммерман.

Водночас вона зауважила, що боєприпас для Gepard потрібні, "в першу чергу, щоб відбити авіанальоти на завантажені пшеницею кораблі в українських портах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпажі САУ "Gepard" охороняють українське небо. ФОТОрепортаж

"Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду", - наголосила депутатка.

Автор: 

боєприпаси (2279) Німеччина (7379) зброя (7472) допомога (8371) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+17
Україна - швейцарії - мене вбивають , допоможи захиститись ..
швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
----------------
 пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
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06.11.2022 20:59
+13
Яка гидота!
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06.11.2022 20:56
+10
Хочеться запитати у швейцарців:
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
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06.11.2022 21:10
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Яка гидота!
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06.11.2022 20:56 Відповісти
якби я стільки випив - я б вмер
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06.11.2022 20:58 Відповісти
Якась самиця білої обізяни, гидота.
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06.11.2022 21:08 Відповісти
Богатая на сиськи девка---фартонуло!
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06.11.2022 22:16 Відповісти
🤮
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06.11.2022 23:03 Відповісти
Україна - швейцарії - мене вбивають , допоможи захиститись ..
швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
----------------
 пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
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06.11.2022 20:59 Відповісти
На відміну від України Швейцарія в якій понад 200 років не було війни до війни готова завжди і не потрібно з хворої голови перекладати на здорову. Хто перед війною скоротив армію на 40 тисяч та закрив ракетні програми? А тепер весь світ винен Україні? В 2008 верховна рада України не спромоглася засудити агресію россії проти Сакартвелло.
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07.11.2022 09:32 Відповісти
Так отож - не потрібно .. Косяки нашої влади це одне ( окрема тема ( до речі - щоб ВР засуджувала випадки агресії , подібні тому що відбувся 2008р , наріду - треба на виборах думати головою , а не іншим місцем , і обирати до ВР достойних людей , а не дуполизів кремля )) , а категорична відмова хатаскрайніків у допомозі Україні ( при чому тут допомога не пряма ,, треба всього лиш підписати папірець з дозволом ) , яка є жертвою , а не агресором , це зовсім інше . !!
Чи в них вже мізки зовсім не варять , і вони не в змозі зрозуміти різницю між жертвою і агресором , а тому не можуть розібратись - кому в цій ситуації треба допомогти - бо це є проявом людяності і гуманізму , а кого слід засудити ?
І так , не весь світ Україні зобов'язаний , а от Європа дійсно зобов'язана ,, тим що Україна зараз перегородила орді - шлях до Європи , і через це зазнає величезних страждань . Кацапський цар прямо заявив - його не влаштовує світовий порядок , тому він хоче повернути кордони НАТО в Європі , в часи - до 1997 р. А значить - всі країни які увійшли до НАТО після 1997 р , повинні вийти з альянсу . Це по суті - його ультиматум Європі - або ви робите так як я сказав , або я силою вирішую свої проблеми . То ж Україна зараз воює не лише за себе , це до речі - вже визнали багато європейських країн. А якщо так то - допомагати Україні - святий обов'язок Європи .
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07.11.2022 10:32 Відповісти
Тобто серучи на країни які не надають Україні зброю подібні до вас заохочують їх надати зброю?
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07.11.2022 12:23 Відповісти
Хіба я образив швейцарію ? . Чим ? Тим що висловився про таку їхню - хибну "страусину" позицію ? І що з того ? Вони інгорують надання таких потрібних нам - для захисту , а не для агресії *********** , а я повинен з ними сюсюкатися ? А не пішли б вони --- ...
Я вже висловився з цього приводу , я вважав і продовжую вважати - надавати нам зброю і ********** , це не наші примхи , а святий ОБОВ' ЯЗОК Європи . Якщо вона звісно - не хоче побачити орків у своїх містах .
Коли такі країни як кацапія - сходять з розуму , і вважають що їм тепер можна зі своїми сусідами робити що завгодно , навряд чи - якісь срані нейтралітети , когось врятують . паРаша це їм навіть не гітлерівська Німеччина , яка ще більш менш цивілізовано вела себе в Європі , під час 2 світової війни . Це їм не німці , це набагато гірше ,, це орда , яка як саранча - знищує все на своєму шляху . Пора б це хатаскрайнікам вже й зрозуміти .
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07.11.2022 13:46 Відповісти
Швейцарія у своєму захисті покладається виключно на себе. Говорити про те що Швейцарія повинна виправляти помилки народу України який замість того щоб обрати під час війни наприклад генерала Кривоноса обрала шоумена Зеленського і замість готуватись до відбиття навали орди будувала інфраструктуру а не військо це з моєї точки зору нахабство. Судячи з історії війна була не відворотня і мабуть це не останній конфлікт в якому Україна буде воювати. Коли йшла війна в Молдові в Скартвело де була Україна?
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08.11.2022 07:38 Відповісти
Маячня .. Швейцарія у своєму захисті покладається на НАТО , хоч і не є членом альянсу ,, тому що географічно знаходиться в оточенні країн НАТО , і розуміє що перший удар потенційного ворога , за будь якого розкладу , приймуть на себе - країни НАТО .
Сама ж швейцарія , в разі гіпотетичного двостороннього збройного конфлікту з паРашою , зі своєю армією в 100 тис о/с + , побудованою за моделлю тероборони , чи навіть - звичайного ополчення , без найменшого бойового досвіду , на озброєнні у якої перебуває аж ціла - сотня легких танків , і кілька десятків - не ************* літаків , в разі вторгнення орди , без допомоги від країн НАТО - зброєю і ************ ( аналогічно - допомозі Україні ) не проживе і доби .
По друге - я не говорив що швейцарія повинна виправляти політичні помилки України , не перекручуй . Мова була суто - про допомогу Україні ************ , задля захисту від агресора . Політика ( тим більш наша внутрішня ) тут ні до чого .
Ну і наостанок ,, коли кацапня вторглася до Грузії , Україна їй зброєю все ж допомагала ..
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08.11.2022 09:54 Відповісти
Маячня .. Швейцарія дуже вдало захищена гірськими хребтами. Під час другої світової війни єдина країна європи яку німці не наважились захопити саме з цих причин. Все населення країни на випадок війни може залишити міста і вести безкінченну партизанську війну.
Закриття ракетних програм, скорочення ВСУ та не створення власного виробництва *********** саме і є політичною помилкою Українського народу яку чомусь повинен виправляти в тому числі і народ Швейцарії який ніяких гарантій безпеки Україні не надавав.
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/

https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23287-yak-verkhovna-rada-u-2008-rotsi-ne-vyznavala-ahresiiu-rosii-proty-hruzii
як постачала зброю Сакартвело сторивши спеціальну слідчу комісію в Верховній раді України про незаконне постачання зброї Сакартвело
https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
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08.11.2022 16:05 Відповісти
P.S. Вибачте але ви мені чомусь нагадали цю жіночку https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI

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08.11.2022 16:39 Відповісти
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/ https://novynarnia.com/ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/ )) .

Ви мені теж , декого нагадуєте .. Все , розмову закінчено .. Всього найкращого .
..
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08.11.2022 17:06 Відповісти
Типово совковоросіянська відповід коли немає аргументів . На все добре.
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08.11.2022 18:34 Відповісти
Курва-бобер...
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06.11.2022 21:01 Відповісти
Хочеться запитати у швейцарців:
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
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06.11.2022 21:10 Відповісти
Ну так на всякий пожарный. Мы нейтральны, а если кто то в этом усомниться то получит *****.
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06.11.2022 21:24 Відповісти
Прикол у тому, що швейцарська армія не воювала останні 150-200 років, тому про будь-які пізди мова не піде.
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06.11.2022 21:42 Відповісти
Что не мешает ей быть боеспособной.
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06.11.2022 23:31 Відповісти
обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.
==============================
От піздюки! Німеччина не є країною,що веде збройний конфлікт!
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06.11.2022 21:42 Відповісти
Не вихована тролятина ,писала мені що не бачить ніяких перешкод с оціма набоями до Гепарду.та шо їх навалом!Та запропонувала,що б їх шукав саме Резніков и "ніхтонічогонамневинен!!!"Добре хоч Залужного не забов'язав!
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06.11.2022 21:29 Відповісти
Ахаха, цей незручний момент, коли швейцарські нейтральні-дебіли ******** 20млрд євро менш ніж за добу.
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06.11.2022 21:39 Відповісти
Ну молодці. Так диви і перестануть бути гедоністами.
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06.11.2022 21:52 Відповісти
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06.11.2022 23:15 Відповісти
це як би Україна відмовилась продавати зерно в регіони де є голод
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07.11.2022 03:23 Відповісти
А нах Швейцария их делает если не для войны? Что за голимые отмазки?
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07.11.2022 06:13 Відповісти
 
 